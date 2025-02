Angelababy tiếp tục được xả kho phim cũ

Ngay khi Tương tư lệnh lên sóng chưa lâu, bộ phim tồn "kho" Mạn ảnh tầm tung của Angelababy tiếp tục ra mắt. Đây là phim trinh thám thời Dân quốc đầu thế kỷ XX do nữ diễn viên và Vương An Vũ đóng vai chính, thực hiện từ khoảng năm 2022. Tuy nhiên do sự cố năm 2023 của nữ diễn viên vì đi xem buổi diễn thời trang thoát y của Lisa nhóm BLACKPINK ở Paris nên bộ phim bị dời ngày phát sóng khá lâu.

Angelababy và Vương An Vũ lần đầu hợp tác. (Ảnh: Weibo)

Trong phim, Angelababy vào vai họa sĩ truyện tranh Luna luôn âm thầm giúp đỡ cảnh sát trẻ A Lai (Vương An Vũ đóng). Vào một lần A Lai đang thực hiện nhiệm vụ thì gặp nguy hiểm tính mạng. Anh được Luna cứu giúp dẫn đến việc cô bị thương, rơi vào hôn mê. Bác sĩ khuyên A Lai nên đọc truyện tranh cho Luna thường xuyên để giúp người bệnh nhanh chóng tỉnh lại. Nào ngờ những chi tiết trong truyện do cô sáng tác đã giúp A Lai gỡ bỏ được nhiều khúc mắc trong các vụ án mình đang đảm nhiệm.

Phim kết hợp yếu tố trinh thám, tâm lý, kỳ ảo với mỗi tập là một vụ án. Nhịp điệu phim nhanh gọn, vừa hồi hợp vừa hài hước, còn có nhiều khách mời nổi tiếng là Trương Vũ Kiếm, Lâm Duẫn, Trình Tiêu...

Khi Mạn ảnh tầm trung khởi động, nhiều ý kiến cho rằng nữ diễn viên Angelababy đã bị xuống cấp bậc vì không có năng lực. Từ nữ chính trong dự án phim lớn, cô phải nhận vai trong dự án phim nhỏ, đóng cùng Vương An Vũ - diễn viên có tên tuổi kém hơn rất nhiều.



Angelababy xinh đẹp nhưng diễn xuất tệ. (Ảnh: Weibo)

Diễn xuất của Angelababy tiếp tục gây tranh cãi trong bộ phim này. Nhan sắc xinh đẹp cũng không cứu được cách biểu cảm quá tệ của nữ diễn viên như trợn mắt, cau mày. Trong 4 tập đầu của phim Mạn ảnh tầm trung, vai diễn của cô không bị chê nhiều vì nhân vật rơi vào trạng thái hôn mê nên hầu như chỉ nằm nhắm mắt ngủ trên giường. Ở các tập tiếp theo, cô không có nhiều đất diễn, mà chỉ giữ vai trò liên kết các câu chuyện với nhau. Nhiều ý kiến cho rằng do khả năng diễn xuất có giới hạn nên Angelababy bị giảm thời lượng trên phim.