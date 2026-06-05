Angelababy có tin vui

Thời gian qua, sự nghiệp và danh tiếng của Angelababy lao dốc không phanh. Sau vụ bị cấm sóng ngầm vì xem Lisa (BLACKPINK) biểu diễn ở bar thoát y tại Pháp, minh tinh 8X cố gắng trở lại hoạt động ở thị trường giải trí Đại lục nhưng bị giới nghệ thuật ghẻ lạnh. Trong lúc khó khăn, Angelababy chuyển hướng phát triển về quê nhà Hong Kong (Trung Quốc), nhưng lại chẳng tìm được việc làm và phải ở nhà chăm con.

Tuy nhiên, theo tờ Sohu, Angelababy vừa nhận tin vui lớn liên quan đến sự nghiệp. Vào tối 3/6, cô đã được bổ nhiệm làm đại sứ quảng bá di sản văn hóa phi vật thể huyện Lôi Sơn, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc), chính thức phá vỡ thế bế tắc và thoát khỏi cảnh thất nghiệp. Vẻ ngoài thanh lịch, nền nã và rạng rỡ của Angelababy tại sự kiện nhận được nhiều lời khen của dân mạng.

Truyền thông Trung Quốc cũng đánh giá việc giành được "job xịn", ngồi ngang hàng với nhiều lãnh đạo này cho thấy hình ảnh của Angelababy đã được cải thiện, không còn nằm trong nhóm sao bị hạn chế tại các hoạt động văn hóa - giải trí chính thống tại đại lục. Điều này hứa hẹn giúp Angelababy cải thiện tài nguyên, có thêm nhiều việc làm trong thời gian tới đây. Trước đó, cô từng bị gán mác "nghệ sĩ tồi" do vi phạm quy định cấm quảng bá văn hóa phẩm 18+ của giới chức.

Angelababy rạng ngời, xinh đẹp tại sự kiện bổ nhiệm làm đại sứ quảng bá di sản văn hóa phi vật thể. Nguồn: Xiaohongshu.

"Job xịn" này giúp minh tinh 8X thoát khỏi cảnh thất nghiệp. Ảnh: Sohu.

Tình cảnh khủng hoảng nghiêm trọng của Angelababy

Angelababy từng là tiểu hoa đán 85 hàng đầu Cbiz, bên cạnh Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Nghê Ni... Giai đoạn bùng nổ danh tiếng vào năm 2016, cô nhận được hơn 40 hợp đồng quảng cáo. Thời điểm này, các thương hiệu phải trả ít nhất là 2,4 triệu USD (63 tỷ đồng) mới mời được Angelababy làm người phát ngôn và đại diện hình ảnh.

Không chỉ vậy, Angelababy còn từng là một trong những diễn viên nhận cát-xê đóng phim cao ngất ngưởng, dao động 10-30 triệu USD/tác phẩm (263-790 tỷ đồng) Từ năm 2011 đến 2018, cô luôn nằm trong top 100 sao nữ kiếm tiền giỏi nhất Trung Quốc, với thu nhập hơn 25 triệu USD/năm (658 tỷ đồng).

Angelababy từng là tiểu hoa đán được trả cát-xê cao bậc nhất Cbiz. Ảnh: Weibo.

Từ năm 2020, địa vị của Angelababy bắt đầu đi xuống vì diễn kém và không còn Huỳnh Hiểu Minh hậu thuẫn sau khi hôn nhân đổ vỡ. Từ nữ chính, cô bị đẩy xuống hạng vai phụ ít đất diễn, thời lượng lên hình ngắn. Muốn xuất hiện trên màn ảnh, người đẹp phải chấp nhận tham gia dự án phim ảnh có kinh phí trung bình, hợp tác với bạn diễn trẻ tuổi, kém xa cô về địa vị trong giới như Lại Quán Lâm, Mã Thiên Vũ hay Vương An Vũ.

Đến năm 2023, Angelababy bị bắt gặp đi xem show diễn 19+ của Lisa (BLACKPINK) ở quán bar thoát y Crazy Horse (Pháp). Sự xuất hiện của cô tại buổi biểu diễn khiến dân tình Trung Quốc phẫn nộ. Hệ quả là cô bị "phong sát ngầm" 6 tháng, hạn chế xuất hiện trên truyền hình và truyền thông nhà nước, cấm hoạt động trên MXH. Vụ việc khiến nữ diễn viên mất nhiều hợp đồng quảng cáo, show truyền hình và các dự án phim ảnh.

Khi hết thời hạn chịu phạt, Angelababy trở lại hoạt động. Tuy nhiên, cô bị cả showbiz ghẻ lạnh vì ảnh hưởng tiêu cực của vụ bị cấm sóng. 2 năm sau ngày tái xuất, sự nghiệp của nữ diễn viên vẫn giậm chân tại chỗ, không có tín hiệu khởi sắc, thậm chí còn ngày càng sa sút và không cách nào có thể lấy lại chỗ đứng ở Cbiz.

Thời gian qua, để có việc làm, Angelababy phải đến các công ty phim ảnh casting, phỏng vấn như bao diễn viên kém tiếng khác và chấp nhận làm các job quảng cáo bình dân, livestream bán giày dép, mỹ phẩm giá rẻ từ vài chục NDT đến vài trăm NDT (khoảng vài trăm đến vài triệu đồng) trên MXH. Nữ diễn viên được cho biết phải tự chi trả chi phí đi lại, ăn ở khi tham dự sự kiện thương mại chứ không còn được nhãn hàng đãi ngộ như trước. Khi bị người quản lý mắng sa sả ngay trên phố, cô cũng không dám cãi lại.

Do không được ai mời đóng phim hay tham dự các hoạt động giải trí lớn, nữ diễn viên phải nhận quảng cáo bình dân. Ảnh: On.

Nguồn: Sohu, Weibo