Angelababy khoe vẻ đẹp huyền ảo như tranh, như thơ

Loạt ảnh được Angelababy thực hiện cho tạp chí Rayli số tháng 5, theo chủ đề "Điển đại lạc anh", thể hiện phong cách thẩm mỹ phương Đông kết hợp giữa dù giấy dầu và thuyền mái che truyền thống.

Trong một số ảnh, Angelababy cầm dù dạo bước xuống thuyền hoa giữa cảnh đẹp sông nước dưới cơn mưa lất phất. Ở các ảnh khác, cô khoe vóc dáng thon thả, cuốn hút giữa thiên nhiên xanh ngát, bên hoa anh đào nở rộ.

Angelababy khoe nhan sắc trên thuyền hoa

Vẻ đẹp của cô mang đến cảm giác mong manh, cuốn hút

Người đẹp giữa rừng đào

Hoa đào xuất hiện nhiều ở các bức ảnh

Loạt ảnh do nhiếp ảnh gia Trần Mạn thực hiện

Cách trang điểm cũng được phối khéo léo qua từng khung cảnh

Loạt ảnh mang đến sự chữa lành

hài hòa giữa thiên nhiên và con người

Tĩnh lặng trong không gian ngày mưa

Loạt ảnh của Angelababy

Vẻ đẹp của Angelababy chinh phục khán giả. Nhiều người nhận xét cô đẹp như tiên nữ giáng trần, một nhan sắc bước ra từ trong tranh. Họ cảm thấy được chữa lành khi xem các bức ảnh, thưởng thức nét đẹp tĩnh lặng, hòa hợp của thiên nhiên và con người.

Angelababy tên thật Dương Dĩnh, cô và Huỳnh Hiểu Minh ly hôn năm 2022. Sau khi ly hôn, cô vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật, đóng phim và quay gameshow.

Tuy nhiên, sự nghiệp cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi tham dự buổi biểu diễn tại Crazy Horse Paris của Lisa nhóm Blackpink. Thời gian gần đây, cô bắt đầu quay trở lại làng giải trí Hoa ngữ với nhiều hoạt động.

Mới đây, gameshow "Keep Running" cô từng tham gia liên tục gây tranh cãi, lượt người xem ngày càng giảm. Nhiều khán giả so sánh dàn nghệ sĩ cũ và hiện tại, nhiều video clip và hình ảnh của Angelababy được "đào" trở lại, nhận nhiều lời khen từ công chúng mạng. Họ cho rằng cô tham gia chương trình xông xáo, nỗ lực, đúng tinh thần nên có của "Keep Running".

Trước làn sóng "hoài niệm" này, nhiệt độ của cái tên Angelababy cũng được tăng lên. Nhiều người hâm mộ kỳ vọng cô sẽ trở lại nhiều hơn với những tác phẩm mới.