Angelababy chuyển đi hơn 100 triệu tổng tài sản mà Huỳnh Hiểu Minh không hề hay biết, còn hủy bỏ công ty hai người cùng đứng tên chung?

Trang Sohu mới đây đăng tải bài viết trích nguồn tin từ một blogger trên mạng cho hay, có tin đồn cho hay, Angelababy mới đây đã chuyển đi hơn 100 triệu NDT (khoảng 332 tỷ đồng) trong khối tài sản chung mà Huỳnh Hiểu Minh không hề hay biết. Thậm chí người đẹp còn hủy bỏ công ty mà hai người cùng đứng tên chung. Đến bây giờ Huỳnh Hiểu Minh cũng không có động thái gì trước hành động của vợ. Bởi lẽ anh và Angelababy có rất nhiều tài sản không sắp xếp rõ ràng, nếu bây giờ muốn trở mình, tổn thất sẽ rất lớn.

Một số tờ báo địa phương còn cho hay, Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy thậm chí còn cãi nhau trên đường, trước mặt nhân viên công ty. Lý do của việc tranh cãi vẫn chưa được tiết lộ. Nguồn tin tiết lộ, khi hai người vừa ra khỏi khách sạn thì xảy ra cãi vã, Huỳnh Hiểu Minh lúc này còn hơi say do vậy đã không kiềm chế được cảm xúc. Người này cho hay, cuộc cãi vã trở nên găng hơn khi Huỳnh Hiểu Minh lỡ tay đánh Angelababy. Ngay lập tức, giới truyền thông đã liên hệ với đại diện quản lý hai bên. Tuy nhiên, hai bên đều lập tức phủ nhận và cho biết đây chỉ là tin đồn vô căn cứ.

Bài đăng trên trang Sohu.

Sau 5 năm kết hôn, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đứng trên bờ vực đổ vỡ hạnh phúc với bao tin đồn bủa vây. Cặp đôi không có bất cứ thái độ rõ ràng nào giữa những lùm xùm này, khiến công chúng liên tiếp đồn đoán.

Ngày 28/2 vừa qua, đánh dấu sinh sinh nhật lần thứ 31 của Angelababy. Khi đồng hồ vừa qua ngày 28 ít lâu, chồng cô là tài tử Huỳnh Hiểu Minh đã nhanh chóng gửi lời chúc mừng ngọt ngào đến người đẹp nhân dịp tuổi mới. “Vợ, chúc em sinh nhật vui vẻ”. Dòng trạng thái thân mật của Huỳnh Hiểu Minh khiến nhiều người cho rằng hôn nhân của cặp sao đình đám này không thực sự căng thẳng như nhiều người vẫn hồ nghi.

Nguồn: Sohu