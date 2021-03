Ăn yến mạch nướng đều đặn mỗi ngày, cơ thể sẽ nhận 4 thay đổi vô cùng tích cực, chị em sợ tuổi già thích nhất điều thứ tư

Yến mạch nướng đang là món ăn rất thịnh hành trong hiện tại. Có thể bạn đã ăn chúng trong nhiều năm, hoặc có thể bạn là một người hâm mộ ban nhạc sau màn trình diễn TikTok lan truyền. Dù thế nào đi nữa, thay đổi bữa ăn từ yến mạch mỗi sáng đang chiếm lĩnh các nhà bếp trên khắp nước Mỹ. Được nghiền, nấu chín và thường được kết hợp với lớp phủ sáng tạo, yến mạch luôn được mệnh danh là món ăn ngon và tương đối tốt cho sức khỏe.



Cho dù bạn thích nướng một khay yến mạch khổng lồ để thưởng thức suốt cả tuần, hay bạn đang chế biến yến mạch nướng một khẩu phần cho bữa sáng của mình, hãy tự hỏi chính xác thì điều gì sẽ xảy ra với cơ thể bạn khi bạn ăn yến mạch nướng đều đặn mỗi ngày? Và nó có khác gì so với bột yến mạch thông thường không?

Yến mạch nướng đang là món ăn rất thịnh hành trong hiện tại.

Giới chuyên gia dinh dưỡng nhận định, ăn yến mạch nướng đều đặn mỗi ngày sẽ đem lại những thay đổi sau:

- No lâu hơn.

- Lượng chất xơ và vi khuẩn tốt sẽ được tăng cường.

- Mức năng lượng trong cơ thể tăng lên.

- Duy trì làn da khỏe mịn, chống lão hóa da.

Cơ thể thay đổi khi ăn yến mạch nướng đều đặn mỗi ngày

1. No lâu hơn

Chuyên gia dinh dưỡng Rachel Fine (To The Pointe Nutrition) cho biết: "Yến mạch nướng cũng có giá trị dinh dưỡng tương tự như yến mạch thông thường chúng ta vẫn hay ăn".

Cụ thể, yến mạch là một nguồn cung cấp carbohydrate và chất xơ hòa tan tuyệt vời. Carbohydrate và chất xơ kết hợp trong yến mạch nướng giúp tạo ra cảm giác chính mà bạn muốn sau khi ăn: cảm giác no.

Ông Fine nói: "Carbohydrate thúc đẩy cảm giác no bằng cách kích hoạt giải phóng một số hormone như insulin và leptin. Cả hai đều hoạt động để đưa cơ thể về trạng thái no tự nhiên sau bữa ăn. Chất xơ hòa tan giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, không chỉ thúc đẩy quá trình giải phóng ổn định cả insulin và leptin, mà còn thúc đẩy 'cảm giác no' trong bữa ăn - giúp bạn quản lý khẩu phần một cách tự nhiên".

2. Lượng chất xơ và vi khuẩn tốt sẽ được tăng cường

Theo TS Julie Miller Jones, thành viên của Ban Cố vấn Khoa học của Quỹ Thực phẩm Ngũ cốc Hoa Kỳ, ít hơn 4% dân số Hoa Kỳ đáp ứng yêu cầu về chất xơ.

Chúng ta nên ăn bao nhiêu chất xơ? Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, một người được khuyến nghị ăn từ 25-30g chất xơ mỗi ngày. Đó là một sự gia tăng đáng kể so với ước tính 15g mà người bình thường tiêu thụ hàng ngày. Khẩu phần 1/2 chén bột yến mạch chứa 4g chất xơ.

Bà Jones nói: "Bột yến mạch là nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời. Chất xơ hòa tan trong yến mạch thúc đẩy sản xuất các axit béo chuỗi ngắn (SCFAs) trong ruột, giúp cung cấp năng lượng cho vi khuẩn tốt trong ruột".

Khẩu phần 1/2 chén bột yến mạch chứa 4g chất xơ.

3. Mức năng lượng trong cơ thể tăng lên

Hãy quên việc phải uống tách cà phê thứ hai để lấy năng lượng đi vì yến mạch nướng có khả năng làm tăng mức năng lượng trong cơ thể bạn đáng kinh ngạc. TS Julie Miller Jones cho biết: "Carbohydrate trong yến mạch và trái cây trong khẩu phần yến mạch nướng đem lại nguồn năng lượng dồi dào. Điều này khiến chúng trở thành lựa chọn tốt cho bữa sáng, đặc biệt là trước khi tập luyện". Chuyên gia khuyên bạn nên phủ yến mạch nướng với bơ hạt hoặc sữa chua để tăng thêm protein.

"Hoặc bạn có thể cho thêm trứng", chuyên gia cho biết: "Thêm trứng vào món bột yến mạch nướng cũng sẽ cung cấp cho bạn một lượng nhỏ axit amin, leucine, có thể giúp phục hồi cơ và giảm viêm sau khi tập luyện".

Nếu bạn sử dụng trứng trong bột yến mạch nướng, nó cũng sẽ cung cấp một lượng nhỏ axit amin, leucine, có thể giúp phục hồi cơ và giảm viêm sau khi tập luyện.

4. Duy trì làn da khỏe mịn, chống lão hóa da

Yến mạch nướng không chỉ tốt cho sức khỏe mà chúng còn có thể giúp làn da bạn mịn màng, khiến bạn xinh đẹp hơn.

John Fawkes, một cố vấn dinh dưỡng cho biết: "Rất có thể, bạn đã thấy bột yến mạch trong hàng tấn sản phẩm chăm sóc da. Ăn siêu thực phẩm này có thể mang lại nhiều lợi ích cho làn da của bạn". Fawkes chỉ ra một nghiên cứu cho thấy yến mạch chứa các hợp chất chống viêm giúp chống lại các tác động của lão hóa, bao gồm cả nếp nhăn.

Yến mạch nướng có thể là chìa khóa để làn da khỏe đẹp hơn. hưng bạn thực sự có thể ăn theo cách của mình để có làn da đẹp hơn không? Fawkes nói có, "miễn là bạn không bổ sung quá nhiều đường gây hại cho việc sản sinh collagen".

(Nguồn: Health, Eatthis)