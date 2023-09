Ấn tượng với tổ hợp hồ bơi 3 tầng và khu vui chơi lấy cảm hứng từ chuyến phiêu lưu của nhà thám hiểm Tây Ban Nha

Hồ bơi vô cực 3 tầng đẹp bậc nhất Mũi Né



Chỉ cách Sài Gòn vài giờ lái xe, khu nghỉ dưỡng giải trí tích hợp với chủ đề "Sân chơi của người khám phá" tại Centara Mirage Resort Mũi Né là điểm đến giải trí, thư giãn đầy thú vị dành cho du khách ở mọi lứa tuổi. Với phong cách thiết kế mang đậm dấu ấn Địa Trung Hải hòa hợp tuyệt đối với sự phóng khoáng của biển trời Phan Thiết, khu nghỉ dưỡng tựa như một làn gió mới làm đa dạng phong cách nghỉ dưỡng tại vùng biển xinh đẹp này.

Khi đặt chân đến Centara Mirage Resort Mũi Né, có lẽ bất kỳ du khách nào cũng đều cảm thấy choáng ngợp trước một khu nghỉ dưỡng sang - xịn - mịn nằm nép mình giữa những khu vườn trên sườn đồi thoai thoải và dọc theo bờ biển yên tĩnh. Hệ thống 984 phòng và biệt thự có hồ bơi mang những đường nét khoáng đạt, tinh tế, phảng phất chút tinh thần lãng mạn tự do. Tất cả loại phòng đều có nội thất lung linh và sân vườn tuyệt đẹp, không gian mang đậm vị biển, có cảm giác thanh thoát, thoải mái và gần gũi thiên nhiên.

Được xây dựng theo chủ đề công viên nước, Centara Mirage Resort Mũi Né tích hợp đủ đầy tiện ích để mang đến một chuyến nghỉ dưỡng biển trong mơ, từ hệ thống phòng nghỉ 5 sao, những nhà hàng, spa đẳng cấp quốc tế đến khu vui chơi giải trí hoành tráng. Và ấn tượng nhất là hồ bơi vô cực 3 tầng hướng biển "độc nhất vô nhị" ở Mũi Né.

Bể bơi 3 tầng nằm tại vị trí trung tâm khu nghỉ dưỡng, được đầu tư, tạo hình uốn lượn như dòng sông chảy thơ mộng. Bất kể là ở tầng nào của hồ bơi, du khách đều có thể sở hữu tầm nhìn đáng giá ôm trọn vùng vịnh bao la. Với lối thiết kế độc đáo, hồ bơi này không chỉ tạo cảm giác mặt nước mênh mông vô cực mà còn đem đến những góc check in sống ảo cực xịn xò.

Bên cạnh hồ bơi vô cực rộng 1500m2, nơi đây còn có hệ thống 2 hồ bơi dài 250m uốn lượn quanh những khu biệt thự sườn đồi. Hồ bơi dài giống như dòng sông lười, là nơi du khách vừa có thể buông mình tận hưởng làn nước trong xanh mát lành, cùng ánh nắng ấm áp của vùng biển Mũi Né, giúp du khách có thể thư giãn và thả trôi mọi phiền muộn, lo toan. Và dĩ nhiên, ở đây không thể thiếu một hồ bơi trẻ em với độ sâu chỉ 0,5m ngay cạnh hồ bơi người lớn để các bé thỏa thích vẫy vùng dưới làn nước trong xanh.

"Vũ trụ" vui chơi, giải trí với loạt trải nghiệm bất tận

Một điểm nhấn nổi bật khác ở Centara Mirage Resort Mũi Né chính là khu vui chơi được đầu tư "khủng" mà bạn sẽ khó tìm thấy ở bất kỳ khu nghỉ dưỡng nào khác. Lấy cảm hứng từ chuyến phiêu lưu của nhà thám hiểm hàng hải Tây Ban Nha, khu vui chơi ở Centara Mirage Resort Mũi Né mang đến những giây phút đáng nhớ, cho chuyến nghỉ dưỡng càng thêm trọn vẹn.

Bên cạnh khu trượt nước, khu nghỉ dưỡng còn có nhiều trải nghiệm thú vị khác đảm bảo cho các bé một ngày vui chơi đầy hứng khởi. Ở đây, trẻ nhỏ được tha hồ nô đùa khắp công viên nước Fantasia, hồi hộp trải nghiệm zipline tại La Aventura Playground hay thỏa sức khám phá hàng loạt trò chơi vận động ấn tượng tại khu vui chơi ngoài trời Hola Playground vui nhộn.

Trong khi đó, khu vui chơi trong nhà cũng không kém phần hấp dẫn khi mang đến những khám phá bổ ích. Các bạn nhỏ có thể thỏa sức tò mò ở các phòng chơi trí tuệ, phòng đọc sách, xem phim và các trò chơi game hiện đại trong khu điện tử E-zone. Bên cạnh đó là các hoạt động nghệ thuật, thể thao, làm đẹp với nhiều điều mới mẻ và thú vị.

Vui chơi hết mình, du khách sẽ nạp năng lượng ở những nhà hàng nổi tiếng ở Centara Mirage Resort Mũi Né. Mỗi nhà hàng mang đến một phong cách ẩm thực riêng, đưa du khách vào hành trình khám phá thiên đường ẩm thực với những món Việt đặc sắc, món Âu hấp dẫn, món Thái lạ vị… Hoặc du khách có thể ghé qua quầy bar El Salon theo phong cách Tây Ban Nha để vừa nhâm nhi ly đồ uống yêu thích vừa ngắm bình minh hay hoàng hôn trên biển.

Sau tất cả, du khách hãy tìm về những phút giây bình yên và thư thái trong tâm hồn tại khu spa hiện đại. SPA Cenvaree được xem như một điểm nhấn đặc trưng về dịch vụ hospitality của Thái Lan, với triết lý chữa lành chủ đạo là khai thác năng lượng tích cực từ thiên nhiên, các nguyên liệu bản địa kết hợp tinh hoa liệu pháp massage cổ truyền Thái Lan.

Với phong cách thiết kế ấn tượng cùng tiện nghi hiện đại và trải nghiệm đẳng cấp, không khó hiểu khi Centara Mirage Resort Mũi Né trở thành điểm đến yêu thích của khách du lịch trong và ngoài nước. Sự hòa hợp hoàn hảo giữa kiệt tác kiến trúc và vẻ đẹp nên thơ của biển trời Phan Thiết cùng với với tổ hợp hồ bơi 3 tầng và khu vui chơi lấy cảm hứng từ chuyến phiêu lưu của nhà thám hiểm Tây Ban Nha chắc chắn sẽ níu chân bất cứ ai dừng chân nơi đây.