Bữa sáng từ lâu đã được coi là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, cung cấp khoảng 30-40% tổng năng lượng cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, không ít người vẫn có thói quen ăn vội ngoài hàng với các món phổ biến như xôi, bánh mì, xúc xích hay bánh rán. Theo các chuyên gia, đây là lựa chọn tiện lợi nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro về dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho biết bữa sáng cần đảm bảo đủ các nhóm chất dinh dưỡng như tinh bột, đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất .

Thói quen tự nấu ăn sáng tại nhà không chỉ giúp kiểm soát chất lượng thực phẩm mà còn hỗ trợ cân đối khẩu phần ăn, giảm nguy cơ béo phì – vấn đề đang ngày càng phổ biến ở cả trẻ em lẫn người lớn.

Ngoài lợi ích sức khỏe, việc cả gia đình cùng chuẩn bị và dùng bữa sáng cũng được xem là một cách tăng sự gắn kết, đặc biệt trong bối cảnh cuộc sống hiện đại khiến thời gian quây quần ngày càng hiếm hoi.

Nhiều gia đình chọn dậy sớm nấu ăn sáng tại nhà để đảm bảo dinh dưỡng.

Bữa sáng tại nhà không nhất thiết phải đầy đủ cơm, canh, thịt, cá. Thay vào đó, bạn có thể linh hoạt với các món dễ chế biến như bún, phở, xôi, bánh mì trứng hoặc ngũ cốc – yến mạch ăn cùng sữa và trái cây. Một số món đơn giản như thịt rang, trứng rán, rau luộc cũng đủ cung cấp năng lượng và dưỡng chất cần thiết.

Người nội trợ có thể kết hợp thêm rau sống, dưa chuột, cà chua hoặc các loại hạt để tăng cường chất xơ và vitamin, giúp bữa ăn trở nên đa dạng mà vẫn đảm bảo sức khỏe.

Với trẻ em, một cốc sữa bột giàu năng lượng có thể cung cấp từ 300 đến 400 kcal – tương đương một bát phở nhỏ, đủ để trẻ hoạt động và học tập trong buổi sáng. Người lớn cũng nên chú ý thời điểm ăn sáng: lý tưởng là trong vòng 30–60 phút sau khi thức dậy, và nên duy trì khung giờ cố định mỗi ngày để hình thành thói quen sinh học.

Một lưu ý quan trọng là hạn chế sử dụng lại thức ăn thừa từ hôm trước. Việc nấu lại không chỉ làm giảm giá trị dinh dưỡng mà còn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn do bảo quản không đúng cách.

Các chuyên gia khuyên nên uống một ly nước ngay sau khi thức dậy để bù nước cho cơ thể sau một đêm dài. Đây cũng là cách giúp khởi động hệ tiêu hóa , hỗ trợ quá trình trao đổi chất và hấp thu dinh dưỡng tốt hơn từ bữa ăn sáng.