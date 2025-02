Trong những ngày Tết đến xuân về, món tôm rim me luôn là "ngôi sao" sáng giá trên bàn tiệc gia đình. Những con tôm sú tươi rói, căng mẩy, khoác lên mình lớp áo màu đỏ cam bóng bẩy, tượng trưng cho sự may mắn và tài lộc. Vị chua ngọt đậm đà của nước sốt me không chỉ kích thích vị giác, mà còn mang đến cảm giác ấm áp, sum vầy cho bữa cơm gia đình.

Để món ăn thêm phần đặc biệt, bạn nên chọn tôm sú tươi sống, tự tay bóc vỏ để giữ được độ ngọt tự nhiên và độ dai hoàn hảo của thịt tôm. Phần đầu tôm sau khi bóc có thể tận dụng để nấu nước dùng, tạo nên hương vị đậm đà cho món ăn.

Bí quyết để món tôm rim me ngon "chuẩn vị" nằm ở công thức nước sốt. Tỉ lệ hoàn hảo giữa nước mắm, đường, me và ớt sẽ tạo nên hương vị chua ngọt hài hòa, vừa miệng. Một chút tương ớt sẽ làm tăng thêm sự hấp dẫn và quyến rũ cho món ăn.

Không chỉ là món ăn ngon, tôm rim me còn mang ý nghĩa phong thủy tốt đẹp. Màu đỏ cam của tôm tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc và sung túc. Thưởng thức món tôm rim me đầu năm mới không chỉ là để thỏa mãn vị giác, mà còn là cách để "cầu may mắn", "rước tài lộc" cho cả năm.

Với những ưu điểm tuyệt vời như vậy, tôm rim me xứng đáng là món ăn "must-have" trong dịp Tết Nguyên đán. Hãy cùng gia đình thưởng thức món ăn này để cả năm vận đỏ như son, tiền vào như nước nhé!

Hướng dẫn làm món tôm rim me cho cả năm "đỏ như son"

Nguyên liệu cần thiết

- Tôm tươi: 500g, táo: 1/2 quả

- Gia vị: Tương cà: 2 muỗng canh, đường: 1/2 muỗng cà phê, nước tương: 1 muỗng canh, chanh: 1/2 quả hoặc 1 thìa nước cốt me, mè trắng rang

Cách thực hiện

1. Tôm rửa sạch, bỏ đầu, bóc vỏ, chừa đuôi. Rút chỉ đen trên lưng tôm. Nếu dùng tôm tươi, giữ lại phần đầu tôm để chiên lấy dầu tôm.

2. Pha nước sốt chua ngọt: Trộn đều tương cà, đường, nước tương, nước cốt chanh (nước cốt me) trong một bát nhỏ.

3. Chiên đầu tôm: Đặt chảo lên bếp, cho dầu ăn vào đun nóng. Cho đầu tôm vào chiên vàng, tiết ra dầu màu đỏ cam. Gắp bỏ đầu tôm.

4. Chiên tôm: Cho tôm đã sơ chế vào chảo dầu vừa chiên đầu tôm, chiên đến khi tôm chuyển màu đỏ.

5. Rim tôm: Cho nước sốt chua ngọt đã pha vào chảo tôm, đảo đều cho tôm ngấm gia vị.

6. Trình bày: Cắt táo thành lát mỏng, xếp lên đĩa. Gắp tôm lên trên, rưới nước sốt, rắc mè trắng rang. Để món ăn thêm đẹp mắt, có thể dùng thêm các loại rau củ khác như cà rốt, dưa chuột tỉa hoa. Nêm nếm gia vị tùy theo khẩu vị gia đình.

Món tôm chua ngọt với màu đỏ cam bắt mắt không chỉ là món ăn ngon mà còn mang ý nghĩa may mắn, sung túc cho năm mới. Hãy trổ tài vào bếp để chiêu đãi gia đình và bạn bè món ăn này, cầu chúc một năm mới an khang, vạn sự như ý!

Chúc bạn thực hiện món tôm rim me thành công!