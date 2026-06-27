Ăn món cay trước giờ biểu diễn, nữ ca sĩ 24 tuổi vừa hát vừa chảy nước miếng, nấc liên tục: Chuyên gia chỉ ra 6 thực phẩm "giải cay" hiệu quả hơn uống nước

Một bát gà xào húng quế kiểu Thái quá cay đã khiến nữ ca sĩ trẻ JOYCE rơi vào tình huống dở khóc dở cười ngay trên sân khấu. Câu chuyện cũng là lời nhắc rằng khi bị cay, uống nước lạnh chưa chắc là cách xử lý hiệu quả nhất.

Một sự cố nhỏ nhưng khá hài hước vừa được nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ 24 tuổi JOYCE chia sẻ sau đêm diễn đầu tiên tại Malaysia.

Theo nữ ca sĩ, trước giờ biểu diễn cô đã vô tình ăn một phần gà xào húng quế kiểu Thái (Pad Kra Pao) có độ cay vượt ngoài sức chịu đựng. Hậu quả là trong hai ca khúc đầu tiên, cô vừa hát vừa chảy nước miếng, thỉnh thoảng còn nấc liên tục.

"Từ trước đến giờ tôi không biết rằng trước khi lên sân khấu thì không nên ăn đồ quá cay. Sau trải nghiệm này chắc chắn tôi sẽ nhớ rất lâu", JOYCE hài hước chia sẻ.

Vì sao ăn cay lại khiến chảy nước miếng và nấc?

Theo chuyên gia dinh dưỡng Thái Vĩ An, nhiều người có thói quen uống thật nhiều nước, đặc biệt là nước đá, ngay khi bị cay. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp giúp giảm cảm giác nóng rát trong thời gian ngắn.

Nguyên nhân là vị cay không phải là một vị giác thông thường mà thực chất là cảm giác đau do hoạt chất capsaicin trong ớt kích thích các đầu dây thần kinh ở khoang miệng.

Khi đó, cơ thể sẽ tự kích hoạt hàng loạt phản xạ phòng vệ như tiết nhiều nước bọt, chảy nước mắt, toát mồ hôi hoặc thậm chí nấc liên tục.

Do capsaicin không tan trong nước nên dù uống nhiều nước lạnh, cảm giác bỏng rát vẫn khó biến mất hoàn toàn.

6 thực phẩm giúp "giải cay" hiệu quả hơn nước lọc

Theo chuyên gia, muốn làm dịu cảm giác cay nhanh hơn nên lựa chọn những thực phẩm có khả năng hòa tan hoặc hấp phụ capsaicin.

Sữa

Casein - loại protein có trong sữa - có thể bám vào phân tử capsaicin và giúp cuốn trôi chúng khỏi khoang miệng, vì vậy đây được xem là một trong những cách giảm cay hiệu quả nhất.

Chocolate

Chocolate chứa nhiều chất béo. Vì capsaicin tan trong chất béo nên lượng dầu trong chocolate có thể giúp làm dịu cảm giác nóng rát.

Cơm hoặc các thực phẩm giàu tinh bột

Tinh bột có khả năng hấp phụ một phần capsaicin còn bám trên bề mặt lưỡi và niêm mạc miệng, từ đó giúp giảm cảm giác cay.

Muối

Muối không loại bỏ được capsaicin nhưng vị mặn mạnh có thể phần nào lấn át cảm giác cay, khiến người ăn cảm thấy dễ chịu hơn.

Nước mơ chua

Đây là thức uống thường được phục vụ tại nhiều quán lẩu cay. Vị chua giúp đánh lạc hướng vị giác, từ đó làm giảm cảm giác nóng rát.

Mật ong

Đường và mật ong có thể hỗ trợ hấp phụ một phần capsaicin tan trong dầu, đồng thời tạo cảm giác dịu hơn ở niêm mạc miệng.

Ăn cay vẫn nên có giới hạn

Chuyên gia dinh dưỡng Cao Mẫn Mẫn (tại Đài Loan, Trung Quốc) cho rằng thực phẩm cay không phải là điều cần tránh hoàn toàn. Tuy nhiên, ăn quá nhiều có thể làm tăng gánh nặng cho dạ dày và thực quản.

Mỗi người có khả năng chịu cay khác nhau. Nếu sau khi ăn xuất hiện cảm giác nóng rát vùng ngực, khó chịu ở dạ dày hoặc đau bụng, đó là dấu hiệu nên giảm lượng ớt trong bữa ăn để tránh ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.