Trong nỗ lực giảm cân, một người phụ nữ 39 tuổi ở Đông Quan (Trung Quốc) đã ngây thơ tin vào "chế độ ăn kiêng bằng nước ngọt" trên mạng". Đó là việc bạn sẽ thay thế các bữa ăn thông thường bằng nước ngọt trong một năm, uống từ 2-3 chai mỗi ngày.

Cuối cùng, thay vì giảm cân, nó lại gây ra các biến chứng tiểu đường nghiêm trọng cho cô, dẫn đến suy giảm thị lực nhanh chóng ở cả hai mắt, bao gồm cả bong võng mạc do co kéo ở mắt phải. Cô suýt bị mù và được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường.

Tiền sử gia đình cô có nhiều người thân mắc các bệnh mãn tính liên quan. Do áp lực công việc cao và thời gian làm việc nghỉ ngơi không đều đặn, nữ bệnh nhân có tiền sử ăn quá nhiều trong thời gian dài, và cân nặng từng lên tới hơn 73kg. Để cải thiện thể chất và lối sống, cô quyết định giảm cân và tìm hiểu trên mạng những "bí quyết giảm cân". Đọc thấy "nước ngọt có ga ít calo, nước ngọt không đường thì không calo, và cảm giác no do đồ uống có ga mang lại có thể thay thế các thực phẩm chính, giúp giảm cân dễ dàng", nên cô quyết tâm thử.

Bất chấp những lời khuyên can liên tục từ gia đình, cô vẫn kiên trì với phương pháp cực đoan này, hầu như không ăn bất kỳ thực phẩm chính nào mỗi ngày và chỉ sống dựa vào 2-3 chai nước ngọt mỗi ngày. Thói quen này kéo dài gần một năm. Mặc dù cân nặng của cô đã giảm xuống còn 59kg trong một thời gian ngắn, nhưng nó đã gieo mầm cho những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Năm ngoái, cô đột nhiên cảm thấy không khỏe khi đang làm việc, kèm theo đó là thị lực giảm sút nghiêm trọng. Sau khi khám, cô được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường loại 2, đồng thời bị huyết áp cao. Sau khi được chẩn đoán, cô phải dựa vào thuốc uống để kiểm soát huyết áp, nhưng cô lại không được khám đáy mắt và thiếu nhận thức về các biến chứng về mắt mà bệnh tiểu đường có thể gây ra.

Tháng 1 vừa qua, cô tiếp tục đi khám bác sĩ do thị lực suy giảm thì đã phải trải qua phẫu thuật cắt bỏ dịch kính ở mắt trái. Tháng 2, cô được tiêm thuốc nội nhãn, nhưng thị lực vẫn không cải thiện. Thị lực của cô suy giảm nghiêm trọng, thậm chí còn ngất xỉu tại nơi làm việc, buộc cô phải nghỉ việc.

Vào cuối tháng Tư vừa qua, cô đi khám nhãn khoa thì phát hiện thị lực mắt phải chỉ còn 0.03, mắt trái là 0.12, kết luận chẩn đoán mắc bệnh võng mạc tăng sinh do tiểu đường loại 2 ở cả hai mắt, phù hoàng điểm ở mắt trái, xuất huyết dịch kính ở mắt trái, đục xuất huyết trong dịch kính ở mắt phải, nhiều mạch máu tân sinh ở đĩa thị giác, và màng xơ tăng sinh mạnh kéo căng võng mạc, gây tổn thương cấu trúc không thể hồi phục.

Sau điều trị, tình trạng của nữ bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện, nhờ đó thị lực của cô cũng được bảo toàn. Bác sĩ cho biết ca phẫu thuật có thể định vị lại võng mạc và ngăn ngừa mù hoàn toàn, nhưng chức năng thị giác bị tổn thương khó có thể phục hồi về mức trước khi mắc bệnh.

Các bác sĩ cảnh báo "lượng đường lớn trong nước ngọt có ga sẽ khiến lượng đường trong máu tăng liên tục. Theo thời gian, cơ thể trở nên kém nhạy cảm với insulin, điều này dễ dẫn đến bệnh tiểu đường loại 2. Lượng đường trong máu cao kéo dài có thể làm tổn thương các mạch máu nhỏ trong võng mạc, gây thiếu máu cục bộ và thiếu oxy, đồng thời kích thích sự hình thành các mạch máu mới bất thường và màng xơ. Khi màng này co lại, nó sẽ kéo trực tiếp vào võng mạc, gây ra bong võng mạc do co kéo, đây là một tổn thương vật lý về cấu trúc của nhãn cầu. Nó không thể được điều trị bằng thuốc và chỉ có thể được định vị lại thông qua phẫu thuật, và thị lực thường không được phục hồi hoàn toàn".

Nguồn và ảnh: QQ



