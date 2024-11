Một hệ thống miễn dịch mạnh mẽ giống như một pháo đài vững chắc cho cơ thể, có khả năng chống lại nhiều loại bệnh tật. Vậy ăn gì để tăng cường sức đề kháng? Những sản phẩm chăm sóc sức khỏe nào nhằm nâng cao khả năng miễn dịch đáng được chúng ta quan tâm? Đó là những vấn đề đang được nhiều người muốn tìm hiểu để ăn kiêng nhưng vẫn khỏe.

Trong chế độ ăn uống hàng ngày, nếu áp dụng phương pháp ăn kiêng có nhiều rau trái, hoa quả thì đã là sự lựa chọn tuyệt vời để tăng cường khả năng miễn dịch. Ví dụ, cam rất giàu vitamin C. Loại vitamin này có đặc tính chống oxy hóa và có thể giúp cơ thể chống lại các tổn thương do gốc tự do gây ra, đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất và hoạt động của các tế bào bạch cầu. Bông cải xanh là siêu thực phẩm, giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa như sulforaphane, giúp điều hòa hệ thống miễn dịch của cơ thể.

Hạt óc chó và quả sung kết hợp thành món ăn ngon, không tăng cân mà vẫn duy trì tốt hệ miễn dịch. (Ảnh: Pexels)

Ngoài ra, các loại hạt như hạnh nhân, óc chó còn chứa chất béo, protein và vitamin E lành mạnh. Vitamin E cũng là chất chống oxy hóa có thể bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại, từ đó gián tiếp hỗ trợ hoạt động bình thường của hệ miễn dịch.

Một trong những thực phẩm ăn kiêng được yêu thích là cá, đặc biệt là cá biển sâu như cá hồi, cá tuyết... rất giàu axit béo Omega-3, có thể làm giảm phản ứng viêm và có tác động tích cực đối với sự cân bằng của hệ miễn dịch.

Thiếu kẽm có thể ảnh hưởng đến chức năng miễn dịch và sự hình thành kháng thể. Do đó nếu người ăn kiêng bổ sung kẽm bằng động vật có vỏ, nội tạng động vật và thịt nạc có thể giúp duy trì chức năng miễn dịch bình thường. Nhưng hãy lưu ý rằng hấp thụ quá nhiều kẽm có thể ức chế chức năng miễn dịch.

Các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể dễ dàng có được từ chế độ ăn uống hàng ngày và không cần phải phụ thuộc quá nhiều vào các sản phẩm sức khỏe hoặc thực phẩm bổ sung. Ăn uống tốt, tập thể dục tốt và ngủ ngon là những cách tốt cũng là cách để duy trì hệ thống miễn dịch ổn định.