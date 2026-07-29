Người bệnh là nam giới 43 tuổi, từng được phẫu thuật cắt đoạn dương vật tại Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cách đây 4 năm. Sau điều trị, sức khỏe của người bệnh hoàn toàn ổn định, chức năng tiểu tiện được bảo tồn. Tuy nhiên, phần dương vật còn lại quá ngắn khiến người bệnh gặp nhiều khó khăn trong đời sống tình dục, ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý và chất lượng cuộc sống. Với mong muốn phục hồi hình thái và chức năng, người bệnh đã bày tỏ nguyện vọng được ghép dương vật.

Sau quá trình hội chẩn đa chuyên khoa, đánh giá toàn diện về chuyên môn, miễn dịch, tâm lý và các yếu tố đạo đức, các bác sĩ xác định người bệnh đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn để thực hiện ca ghép.

Theo PGS.TS Nguyễn Quang, Giám đốc Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, trong ca mổ, ê-kíp phẫu thuật đã tái tạo toàn bộ các cấu trúc giải phẫu quan trọng của dương vật, bao gồm niệu đạo, thể xốp và thể hang. Đồng thời, dưới kính hiển vi, các bác sĩ tiến hành khâu nối hệ thống động mạch, tĩnh mạch và dây thần kinh có kích thước rất nhỏ.

"Việc phối hợp đồng thời giữa kỹ thuật tạo hình và vi phẫu đòi hỏi độ chính xác rất cao nhằm bảo đảm sự sống của mảnh ghép, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phục hồi chức năng sau này", PGS.TS Nguyễn Quang cho biết.

Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt, Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã có gần 20 năm kinh nghiệm trong phẫu thuật nối dương vật đứt rời do tai nạn, giúp nhiều người bệnh phục hồi gần như hoàn toàn chức năng. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng thường quy thực hiện các kỹ thuật tạo hình dương vật cho người bệnh bị bỏng, dị tật bẩm sinh, không có dương vật hoặc cần tạo hình trong quá trình xác định giới tính. Chính nền tảng chuyên môn này đã tạo tiền đề để triển khai kỹ thuật ghép dương vật.

PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết theo các báo cáo trên y văn thế giới, đến nay mới chỉ có 5 ca ghép dương vật được công bố, trong đó ca gần nhất được báo cáo vào năm 2018. Vì vậy, để thực hiện ca ghép đầu tiên tại Việt Nam, bệnh viện đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ xây dựng quy trình chuyên môn, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế đến huy động sự phối hợp của nhiều chuyên khoa như ghép tạng, nam học, vi phẫu, gây mê hồi sức, miễn dịch, giải phẫu bệnh và điều dưỡng.

Đáng chú ý, từ thời điểm có nguồn hiến phù hợp đến khi hoàn thành ca phẫu thuật, các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực đã làm việc liên tục, phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo mọi khâu được thực hiện chính xác.

Người bệnh hồi phục, tươi cười sau sự thành công của ca ghép

Đến nay, tình trạng người bệnh sau ghép diễn biến thuận lợi. Mảnh ghép được tưới máu tốt, màu sắc và nhiệt độ bình thường, chưa ghi nhận dấu hiệu hoại tử hoặc tắc mạch. Kết quả theo dõi lâm sàng và siêu âm Doppler cho thấy hệ thống mạch máu của mảnh ghép hoạt động ổn định. Người bệnh tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn trong giới hạn bình thường, vết mổ tiến triển tốt và chưa xuất hiện biến chứng sớm đáng kể. Chức năng tiểu tiện được theo dõi chặt chẽ, đồng thời người bệnh đáp ứng tốt với phác đồ chống thải ghép.

Tuy nhiên, theo các bác sĩ, ghép dương vật là một dạng ghép mô phức hợp đặc biệt, do đó cần thêm thời gian để đánh giá khả năng phục hồi cảm giác, chức năng cương, sự liền của niệu đạo cũng như nguy cơ thải ghép trong trung và dài hạn.

Các chuyên gia nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng của ca ghép không chỉ là duy trì sự sống của mảnh ghép mà còn giúp người bệnh phục hồi tối đa chức năng, cải thiện chất lượng cuộc sống. Thành công bước đầu của ca ghép được kỳ vọng sẽ tạo tiền đề để Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp tục phát triển các kỹ thuật ghép mô phức hợp, mang đến thêm cơ hội điều trị cho những người bệnh có tổn thương đặc biệt mà trước đây chưa có giải pháp tối ưu.