Ăn hàng cả tháng vẫn rẻ hơn tự nấu cơm: Cô vợ chia sẻ chiêu tiết kiệm được cả nhà chồng ủng hộ đang "gây bão" MXH

Mới đây, một TikToker đã khiến cộng đồng mạng chia phe khi chia sẻ: "Làm vợ 6 năm, làm mẹ 5 năm nhưng chưa bao giờ nấu cơm ở nhà. Các quán ăn quanh khu mình ở đều là khách ruột. Ai nói gì kệ chứ đi ăn ngoài vẫn là chân ái. Một bữa ăn ngoài chỉ hết 100.000 – 140.000 đồng. Nhưng để mình đi chợ nấu thì không bao giờ dưới 200.000 đồng".

Cô còn nhấn mạnh: "6 năm làm dâu chồng, bố mẹ chồng chưa hề nói gì hay chê trách gì".

Ngay lập tức, dưới phần bình luận, dân mạng chia làm hai luồng ý kiến trái ngược:

Đồng tình: "Thời buổi này, ăn ngoài vừa nhanh, vừa đỡ rửa dọn, chi phí chưa chắc đã cao hơn".

Phản đối: "Vô lý, nấu ở nhà nếu biết tính toán vẫn rẻ hơn, lại đảm bảo dinh dưỡng. Nói vậy chắc chỉ để câu view".

Câu hỏi được đặt ra: Liệu ăn ngoài có thực sự tiết kiệm và tiện lợi hơn nấu ăn tại nhà?

Cô vợ trong clip gây tranh cãi

Ăn ngoài: Tiện lợi, tiết kiệm thời gian nhưng chưa chắc tiết kiệm tiền và tốt cho sức khỏe

Không thể phủ nhận, cuộc sống hiện đại khiến nhiều người ưu tiên tốc độ và sự tiện lợi. Ăn ngoài giúp tiết kiệm thời gian đi chợ, nấu nướng, rửa bát đặc biệt với phụ nữ vừa đi làm, vừa chăm con. Chi phí 100.000 – 140.000 đồng/bữa cho 2–3 người, nếu so với việc nấu tại nhà mà phải mua nguyên liệu lẻ, gia vị, gas/điện, nước rửa bát… thì trong một số trường hợp, ăn ngoài có thể ngang bằng hoặc rẻ hơn.

Ngoài ra, ăn ngoài còn mở ra sự đa dạng món, phù hợp với gia đình không có nhiều kỹ năng nấu nướng hoặc muốn đổi vị thường xuyên. Với những người sống ở khu vực có nhiều quán ăn bình dân, mức giá "mềm" có thể khiến ăn ngoài trở thành lựa chọn hợp lý.

Tuy nhiên, chi phí "ẩn" khi ăn ngoài không phải ai cũng nhìn thấy ngay: nước uống, đồ tráng miệng, tiền gửi xe, hay những lần "lỡ" gọi thêm món. Tính gộp trong một tháng, con số này có thể không hề thấp.

Và ngoài vấn đề chi phí thì đồ ăn ngoài chắc chắn sẽ không đảm bảo vệ sinh bằng tự tay nấu. Đặc biệt khi nhà có trẻ con thì việc tự nấu sẽ quan trọng và cần thiết hơn rất nhiều.

Nấu tại nhà: Chủ động dinh dưỡng, tiết kiệm dài hạn nhưng tốn công sức

Nhiều ý kiến phản đối cho rằng, nếu biết lên thực đơn và mua nguyên liệu hợp lý, nấu ăn tại nhà hoàn toàn có thể tiết kiệm hơn. Một mâm cơm 3 món cho 3–4 người có thể dao động 80.000 – 150.000 đồng, tùy loại thực phẩm và cách chế biến.

1 clip khác cô chia sẻ bữa ăn gia đình 100k

Lợi thế lớn nhất của nấu tại nhà là kiểm soát được chất lượng và dinh dưỡng: biết rõ nguồn gốc nguyên liệu, giảm dầu mỡ, muối, đường theo nhu cầu sức khỏe. Đây là yếu tố quan trọng, đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi.

Dù vậy, nấu tại nhà cũng đồng nghĩa với việc phải dành thời gian chuẩn bị, chế biến, dọn dẹp. Với những gia đình cả vợ và chồng đều bận rộn, khoản "thời gian" này đôi khi còn đắt hơn cả tiền bạc.

Giải pháp cân bằng giữa tài chính và gia đình trong vấn đề ăn uống?

Tranh luận "ăn ngoài rẻ hơn nấu ở nhà" thực tế không có câu trả lời tuyệt đối. Mức chi phí phụ thuộc vào nhiều yếu tố: số người ăn, khẩu phần, khu vực sinh sống, thói quen tiêu dùng và cách quản lý ngân sách.

Thay vì so sánh một cách cực đoan, giải pháp dung hòa là:

Kết hợp cả hai: Những ngày bận, có thể ăn ngoài (chọn quán sạch sẽ sáng sủa hợp vệ sinh); những ngày rảnh, ưu tiên nấu tại nhà để tiết kiệm và đảm bảo dinh dưỡng.

Lập ngân sách ăn uống cố định : Chia rõ phần cho ăn ngoài và nấu tại nhà, tránh phát sinh quá nhiều.

Tận dụng thực phẩm sẵn có: Lên thực đơn trước, mua theo tuần để giảm chi phí và tránh lãng phí.

Cuối cùng, tiền bạc là một chuyện, nhưng sức khỏe và sự thoải mái mới là điều gia đình cần ưu tiên. Một bữa ăn ngon không chỉ nằm ở giá tiền, mà ở cảm giác hài lòng và hạnh phúc của những người cùng ngồi vào bàn. Hơn nữa, cùng nhau nấu nướng cũng là cách vợ chồng bạn hâm nóng tình cảm, cơ hội để bạn dạy con cách tự lập, kĩ năng sống cần thiết.