Clip 17 phút gây sốc MXH: Vợ hất tung mâm cơm trong sự bàng hoàng của chồng, ai cũng ủng hộ

Trên mạng xã hội Douyin (TikTok phiên bản Trung Quốc), một đoạn video dài 17 phút ghi lại bữa cơm căng thẳng của một gia đình ở Tứ Xuyên đã nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng triệu lượt xem và hàng chục nghìn bình luận. Đằng sau câu chuyện tưởng như đơn giản – “chồng không được ăn trứng” lại là cả một mâu thuẫn hôn nhân âm ỉ lâu nay.

Mâu thuẫn từ quả trứng

Theo nội dung đoạn clip, người vợ là cô gái gốc Quảng Đông, lấy chồng xa về Tứ Xuyên. Hôm đó, hai cháu trai từ quê ngoại lên chơi. Cô vào bếp nấu một bàn ăn đầy đủ món, trong đó có trứng luộc dành cho các cháu. Khi cả nhà ngồi ăn, người chồng bất ngờ nhận ra trên phần ăn của mình không có trứng.

“Dựa vào đâu mà em được ăn còn anh thì không?” , người chồng lớn tiếng hỏi. Người vợ bình tĩnh giải thích: “Em cũng không ăn, chỉ có mấy đứa nhỏ ăn thôi”. Tuy nhiên, lời giải thích này không xoa dịu được sự bực bội. Anh chồng tiếp tục cằn nhằn gần mười phút, liên tục lặp lại những câu như: “ Tôi không xứng được ăn à?”, “Đừng nói tôi tị nạnh với trẻ con”… bất chấp việc vợ đề nghị sẽ vào luộc thêm trứng.

Người xem video chỉ ra, vấn đề không nằm ở “quả trứng” mà ở việc anh chồng bất mãn khi hai cháu bên ngoại sang chơi. Cách nói chuyện cay nghiệt, lặp đi lặp lại suốt gần nửa bữa cơm khiến không khí gia đình trở nên ngột ngạt.

Quả trứng là "ngòi nổ" cho cuộc hôn nhân ấy (Ảnh: Weibo Việt Nam)

Giọt nước tràn ly

Trong clip, có thể thấy người vợ cố gắng kiềm chế, thậm chí lặng lẽ vào phòng để lấy lại bình tĩnh. Nhưng người chồng vẫn đứng ngoài buông lời chì chiết. Khi quay trở lại bàn ăn, cô đã không thể kìm nén, tức giận hất tung bàn ăn trước mặt các cháu và bật khóc.

Bữa cơm kết thúc trong tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng, tiếng khóc của trẻ con và hình ảnh hai cháu trai lúng túng rời bàn. Nhiều cư dân mạng bình luận: “Chắc cả đời chúng sẽ không quên được bữa cơm này” – một ký ức buồn mà lẽ ra không nên xảy ra.

Sau khi video lan truyền, người vợ cho biết cô đã trở về nhà mẹ và cả hai đang tiến hành thủ tục ly hôn... vì quả trứng.

Tâm lý cô vợ khá bất ổn

Trong nhiều cuộc hôn nhân, nguyên nhân khiến mối quan hệ tan vỡ không phải là những "cơn bão" dữ dội như ngoại tình, nợ nần hay phản bội lớn lao. Thứ thật sự bào mòn chính là những "cơn mưa rào" nhỏ, những lời chì chiết, sự tị hiềm hay thói quen soi xét từng chi tiết vụn vặt. Chúng tích tụ ngày này qua tháng khác, ngấm sâu như nước mưa thấm vào vết nứt, đến một ngày bỗng làm gãy cả cây cầu mang tên hôn nhân.

Câu chuyện "quả trứng" ở Tứ Xuyên là ví dụ điển hình. Bề ngoài, mâu thuẫn nảy sinh chỉ vì phần ăn, nhưng thực chất, nó phơi bày một mạch ngầm khó nói – sự bất mãn và thiếu tôn trọng âm ỉ từ lâu. Trong đời sống vợ chồng, những lúc một bên cố chấp "đòi phần" không phải vì vật chất, mà vì muốn khẳng định quyền lực, tiếng nói, hoặc đơn giản là tìm cớ để bày tỏ sự khó chịu về một chuyện khác.

Và khi đối phương lặp đi lặp lại điều đó, hôn nhân sẽ giống như căn phòng bị rò nước, không đổ ngập ngay, nhưng từng ngày, từng giờ đều mục ruỗng bên trong. Đừng đợi đến khi "mưa dầm" làm ngập hết mọi lối thoát, mới cuống cuồng đi tìm cách cứu vãn.