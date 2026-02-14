Các nhân viên y tế chuyển một người đàn ông có triệu chứng nhiễm virus Nipah đến khu cách ly tại bệnh viện ở Kozhikode, bang Kerala (Án Độ), ngày 16/9/2023 (Ảnh: AFP)

Trường hợp tử vong là một trong hai điều dưỡng viên có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Nipah kể từ tháng 12/2025. Mặc dù gần đây nữ y tá có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Nipah nhưng tình trạng sức khỏe vẫn rất nguy kịch. Theo Bộ Y tế Ấn Độ, nhiễm trùng đã gây ra các biến chứng dẫn đến tình trạng sức khỏe của nữ y tá xấu đi.



Nữ y tá này đã hôn mê kéo dài, khiến hệ miễn dịch bị suy yếu nghiêm trọng và sau đó bị nhiễm trùng phổi. Bệnh nhân qua đời vì ngừng tim vào khoảng 16h ngày 12/2.

"Mặc dù đã hồi phục sau khi nhiễm virus Nipah nhưng cô ấy gặp nhiều biến chứng" - một quan chức cho biết.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Ấn Độ (NCDC), đã có 2 trường hợp nhiễm virus Nipah được xác nhận tại bang Tây Bengal. Trường hợp thứ hai là một nam điều dưỡng, đã hồi phục và được xuất viện vào tháng 1/2026.

Sau khi phát hiện các ca bệnh, chính phủ Ấn Độ đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền bang Tây Bengal triển khai các biện pháp y tế công cộng toàn diện theo quy trình đã được thiết lập. Tổng cộng 196 trường hợp tiếp xúc đã được xác định, truy vết, theo dõi và xét nghiệm. Theo thông cáo báo chí, tất cả những người tiếp xúc đều không có triệu chứng và cho kết quả âm tính với virus Nipah.

Giới chức y tế cho biết đang theo dõi sát tình hình và triển khai đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch cần thiết.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), virus Nipah có thể truyền nhiễm từ động vật sang người. Virus này cũng có thể lây lan qua thực phẩm bị ô nhiễm hoặc qua việc tiếp xúc trực tiếp giữa người với người. Các triệu chứng ban đầu của bệnh gồm sốt, đau nhức cơ thể và đau đầu. Ở những trường hợp nặng có biến chứng viêm não, bệnh nhân có thể xuất hiện co giật, lú lẫn, tê liệt hoặc hôn mê.