Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông Trung Quốc, ông Trần, 50 tuổi, đến từ Quảng Đông (Trung Quốc), đột nhiên cảm thấy không khỏe ngay sau khi ăn bát cơm và xuất hiện các triệu chứng như đau bụng dữ dội và tiêu chảy. Khi tình trạng của ông xấu đi nhanh chóng, ông Trần đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Khi ông được đưa vào bệnh viện, ông đã bị sốc nặng và nhiều cơ quan bao gồm tim, gan và thận của ông đã bị suy. Ông thậm chí còn phải dựa vào các biện pháp cứu hộ khẩn cấp như đặt nội khí quản và lọc máu để duy trì sự sống.

Sau khi bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng, xác nhận ông Trần bị bệnh do thực phẩm gây ra do vi khuẩn Bacillus cereus. Loại vi khuẩn này thường có trong cơm hoặc cơm rang để ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài. Do đó, loại triệu chứng ngộ độc cấp tính do cơm này thường được gọi là "hội chứng cơm rang".

Hội chứng cơm rang là tình trạng thực phẩm giàu tinh bột như cơm và mì đã nấu chín được để ở nhiệt độ phòng trong hơn 2 giờ, có thể sản sinh ra độc tố Cereulide phá hủy và làm hỏng ty thể bên trong tế bào, khiến tế bào không thể sản xuất năng lượng và trao đổi chất. Tùy thuộc vào liều lượng độc tố, nó có thể gây buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, khó chịu đường tiêu hóa, sốt... Trong những trường hợp nghiêm trọng, nó có thể gây suy đa cơ quan hoặc thậm chí tử vong.

Bác sĩ cũng chỉ ra rằng có 5 loại thực phẩm tốt nhất không nên ăn qua đêm. Đừng nghĩ rằng để chúng trong tủ lạnh là được an toàn, vì tủ lạnh không phải là vạn năng.

1. Rau lá xanh

Bản thân rau lá xanh có hàm lượng nitrat tương đối cao. Nếu để quá lâu sau khi nấu chín, nitrat sẽ bị khử thành nitrit dưới tác động của vi khuẩn, không tốt cho sức khỏe. Nếu bảo quản không đúng cách, hàm lượng nitrit có thể vượt quá tiêu chuẩn. Người lớn nuốt phải 0,2g nitrit có thể gây ngộ độc.

2. Hải sản

Hải sản như cua, cá, tôm, sò ốc đều là thực phẩm giàu protein, nếu không ăn hết trong ngày, ngày hôm sau ăn có thể sản sinh ra các sản phẩm phân hủy protein, gây kích ứng niêm mạc đường tiêu hóa, gây khó chịu đường tiêu hóa, dễ gây tổn thương chức năng gan thận.

3. Mộc nhĩ, nấm

Cả mộc nhĩ và nấm đều là những thực phẩm có chứa hàm lượng nitrat cao. Nếu để lâu sau khi nấu chín và bị vi khuẩn phân hủy, nitrat sẽ bị khử thành nitrit. Ăn quá nhiều sẽ gây nguy cơ ung thư và cũng sẽ làm giảm hoạt động của các tế bào hồng cầu, dễ gây thiếu oxy và thiếu máu, có thể tử vong trong những trường hợp nghiêm trọng.

4. Khoai tây, khoai môn, bánh bao hấp

Loại thực phẩm có hàm lượng tinh bột cao này, giống như cơm và mì dễ sinh sôi vi khuẩn sau khi chế biến. Nếu bạn định ăn sau khi đã để qua đêm, bạn nên đậy kín và đông lạnh.

5. Trứng luộc lòng đào

Trứng luộc chưa chín có thể chứa nhiều loại vi khuẩn gây bệnh như Salmonella vì chúng không được khử trùng hoàn toàn. Chúng có khả năng sinh sôi vi khuẩn nếu để lâu và sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe đường ruột sau khi tiêu thụ.

Nguồn và ảnh: ETToday, CCTV