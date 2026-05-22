AMEE biến mất bí ẩn

AMEE “ở ẩn” khó hiểu sau khi rời công ty cũ

Ngày 22/5, AMEE bất ngờ trở thành từ khóa được réo gọi khắp các mạng xã hội. Giữa lúc tên tuổi nữ ca sĩ đang được bàn tán xôn xao, công chúng mới chợt nhận ra cô đã "biến mất" một cách đầy bí ẩn. Đã một thời gian dài, AMEE không có bất kỳ động thái nào trên các nền tảng cá nhân. Lần gần nhất nữ ca sĩ xuất hiện trước truyền thông là tại một sự kiện thời trang vào ngày 10/5. Kể từ sau sự kiện này, cô gần như không có thêm hoạt động nổi bật nào. Trên trang Instagram cá nhân, bài đăng cuối cùng của nữ ca sĩ cũng dừng lại ở ngày 12/5 với loạt ảnh ghi lại từ sự kiện trên.

Sự vắng bóng này càng trở nên đáng chú ý khi nhìn lại chuỗi hoạt động thưa thớt của AMEE kể từ cuối năm ngoái. Đầu tháng 12/2025, AMEE từng khiến cộng đồng người hâm mộ cũng như khán giả yêu nhạc xôn xao khi đăng tải thông báo chính thức kết thúc hợp tác với ST.319 Entertainment. Quyết định này được đưa ra sau 7 năm gắn bó giữa hai bên. Đáng chú ý, thông báo này chỉ xuất hiện duy nhất trên trang cá nhân của AMEE, hoàn toàn vắng bóng trên fanpage hay các kênh truyền thông chính thức của công ty cũ.

Trong bài chia sẻ lúc bấy giờ, AMEE cho biết quyết định rời đi được đưa ra sau quá trình cân nhắc kỹ lưỡng. Đây được xem là cột mốc đánh dấu một giai đoạn mới trong sự nghiệp âm nhạc với nhiều định hướng cá nhân độc lập hơn. Nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn khán giả đã luôn đồng hành, xem đây là nền tảng quan trọng giúp bản thân tự tin bước tiếp. Cô cũng thông báo từ thời điểm đó sẽ hoạt động dưới sự quản lý độc quyền của Công ty TNHH Giải Trí T.H.M. Đơn vị mới này được giới thiệu là nơi sẽ cùng cô hoạch định con đường nghệ thuật trong thời gian tới.

Tuy nhiên, sau khi thay đổi công ty quản lý, AMEE lại tiếp tục chìm vào khoảng lặng. Kể từ khi chuyển sang bến đỗ mới, cô không ra mắt bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào và các hoạt động nghệ thuật cũng hoàn toàn đóng băng. Lần hiếm hoi khán giả thấy AMEE bước lên sân khấu là tại một đêm nhạc của trường trung học phổ thông vào tháng 3/2026. Tại sự kiện này, nữ ca sĩ vẫn tiếp tục biểu diễn các ca khúc cũ được sản xuất từ thời còn trực thuộc ST.319 Entertainment.

Khoảng thời gian dài cô vắng bóng trên thị trường từng khiến người hâm mộ đặt nhiều thắc mắc. Sản phẩm âm nhạc gần đây nhất của AMEE là ca khúc Chờ Anh Về kết hợp cùng B Ray trong khuôn khổ chương trình Anh Trai Say Hi 2025. Kể từ cột mốc đó, nữ ca sĩ không có thêm dự án nào. Khoảng lặng kéo dài cộng hưởng với tuyên bố rời công ty và sự mất tích bí ẩn hiện tại khiến cộng đồng mạng không ngừng đưa ra những suy đoán về lý do thực sự đằng sau sự vắng bóng này.

Công chúa GenZ của Vpop

Sự chững lại hiện tại của AMEE để lại nhiều thắc mắc, bởi cô vốn được định vị là một trong những nghệ sĩ thế hệ gen Z nổi bật và thành công bậc nhất của V-pop. AMEE tên thật là Trần Huyền My, sinh ngày 23 tháng 3 năm 2000 tại Hà Nội. Ngay từ những ngày đầu, cô đã định hướng bản thân theo hình tượng công chúa kẹo ngọt. Chất giọng trong trẻo đặc trưng giúp AMEE nhanh chóng xây dựng chỗ đứng vững chắc giữa thị trường âm nhạc đa dạng.

Hành trình nghệ thuật của AMEE bắt đầu từ năm 15 tuổi. Khi đó, cô thuyết phục gia đình để một mình từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh tham gia thi tuyển. Vượt qua hàng ngàn thí sinh, cô chính thức trở thành thực tập sinh của ST.319 Entertainment. AMEE trải qua 4 năm rèn luyện khắt khe về thanh nhạc, vũ đạo và kỹ năng biểu diễn theo tiêu chuẩn mô hình đào tạo thần tượng chuyên nghiệp. Trước khi chính thức ra mắt, cô đã thu hút sự chú ý của công chúng khi góp mặt với vai trò diễn viên trong các MV Hongkong1 của Nguyễn Trọng Tài và Baby I Told U của Monstar.

Tháng 4/2019, AMEE chính thức chào sân V-pop. Bản hit debut Anh Nhà Ở Đâu Thế kết hợp cùng rapper B Ray lập tức tạo tiếng vang trên thị trường. Ca khúc nhanh chóng lọt top thịnh hành YouTube, đưa tên tuổi tân binh sinh năm 2000 vụt sáng. Cùng năm, cô duy trì sức nóng ổn định bằng chuỗi hit liên tiếp bao gồm Đen Đá Không Đường, Anh Đánh Rơi Người Yêu Này và Trời Giấu Trời Mang Đi .

Năm 2020 chứng kiến một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của AMEE. Giữa bối cảnh thị trường giải trí trầm lắng, AMEE phát hành album phòng thu đầu tay mang tên dreAMEE. Các bản nhạc chất lượng trong album, tiêu biểu như Sao Anh Chưa Về Nhà, Ex’s Hate Me (Part 2) nhận được sự đón nhận nồng nhiệt. Đặc biệt trong năm này, cô xuất sắc được vinh danh là Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất châu Á tại lễ trao giải Mnet Asian Music Awards.

Đến năm 2021, ca khúc Tình Bạn Diệu Kỳ của AMEE cùng Lăng LD và Ricky Star trở thành một hiện tượng viral bùng nổ trên mạng xã hội. Giai đoạn sau 2021, AMEE tiếp tục khẳng định sức hút qua các ca khúc hợp tác thương mại nổi bật như Shay Nắnggg , Ưng Quá Chừng và Thay Mọi Cô Gái Yêu Anh .

Sau thời gian ấp ủ, vào 2024, AMEE trở lại mạnh mẽ với đĩa mở rộng MỘNGMEE. Dự án củng cố vị thế của nữ ca sĩ, đồng thời cho thấy sự trưởng thành rõ rệt trong tư duy âm nhạc. EP bao gồm 5 bài hát, được sắp xếp thứ tự như một dòng chảy thời gian và cảm xúc trong một đêm dài.

Mộng Yu là ca khúc chủ đề bùng nổ với sự góp giọng của nam rapper MCK. Tiếp đó là Cuộc Gọi Lúc Nửa Đêm mang âm hưởng Pop R&B khắc họa sự băn khoăn thao thức, Miền Mộng Mị và 2000 Câu Hỏi Vì Sao đưa AMEE trở lại với nét ngọt ngào trong trẻo mang đậm thương hiệu cá nhân.

Ngay khi ra mắt, MỘNGMEE nhanh chóng càn quét các bảng xếp hạng. Trong đó, ca khúc Mộng Yu dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng của các nền tảng như Spotify, Apple Music và iTunes chỉ sau một thời gian rất ngắn phát hành. MV Mộng Yu cũng nhanh chóng đạt #1 Trending YouTube Music Việt Nam, thu hút hàng triệu lượt xem. Khán giả đánh giá cao phần hình ảnh đầu tư chỉn chu, đậm chất mộng mị cùng phản ứng hóa học thú vị giữa vẻ ngọt ngào của AMEE và sự gai góc của MCK.

Điệp khúc và vũ đạo của bài hát tiếp tục tạo thành một cơn sốt lớn trên nền tảng TikTok, thu hút hàng loạt nghệ sĩ và giới trẻ tham gia thử thách nhảy. Điều này một lần nữa khẳng định danh xưng nữ hoàng tạo trend của nữ ca sĩ.

Có thể thấy, thành công của AMEE mang đậm những dấu ấn của ST 319. Bệ phóng vững chắc từ công ty giúp cô tạo điểm nhấn với hình tượng công chúa ngọt ngào và liên tục có những bài hát thành công khi hợp tác với các hit - maker hàng đầu.

Sau khi rời công ty cũ, thiếu vắng bệ đỡ quen thuộc, việc tách ra hoạt động độc lập dường như trở thành thử thách, AMEE hoàn toàn không có thêm dự án nghệ thuật nào, ngay cả mạng xã hội cá nhân cũng rơi vào trạng thái đóng băng, không được cập nhật. Với một sự nghiệp rực rỡ và chuỗi thành tích nhạc số đáng nể, sự biến mất bí ẩn của AMEE ở thời điểm hiện tại càng để lại nhiều tiếc nuối và thắc mắc cho khán giả yêu nhạc Việt.

