AMEE đang gặp chuyện gì?

Ngày 22/5, cái tên AMEE bất ngờ bị réo gọi liên tục trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Hàng loạt bài đăng liên quan đến nữ ca sĩ đồng loạt xuất hiện khiến cư dân mạng không khỏi tò mò chuyện gì đang xảy ra với "công chúa Vpop".

Giữa lúc mạng xã hội bàn tán rôm rả, nhiều người cũng chú ý đến việc AMEE đã khá im ắng trong thời gian gần đây. Lần xuất hiện công khai gần nhất của nữ ca sĩ là tại một sự kiện thời trang diễn ra vào ngày 10/5. Khi ấy, AMEE gây chú ý với tạo hình nữ tính, visual ngọt ngào như thường thấy. Tuy nhiên thời điểm đó, sự xuất hiện của AMEE cũng vướng một số ý kiến trái chiều liên quan đến biểu cảm trên thảm đỏ của nữ ca sĩ.

Sau sự kiện này, AMEE gần như không có thêm hoạt động nổi bật nào trước truyền thông. Trên Instagram cá nhân sở hữu khoảng 1,7 triệu người theo dõi, bài đăng gần nhất của nữ ca sĩ được cập nhật vào ngày 12/5 với loạt ảnh tại sự kiện kể trên.

Trong khi đó, trang cá nhân mang tên thật Trần Huyền My cũng rơi vào trạng thái "đóng băng", không xuất hiện thêm bài viết hay chia sẻ mới. Riêng Fanpage chính thức của AMEE hiện vẫn do công ty quản lý cũ nắm quyền vận hành sau khi nữ ca sĩ kết thúc hợp tác.

AMEE (Trần Huyền My, sinh năm 2000) là một trong những ca sĩ Gen Z nổi bật nhất Vpop. Cô chính thức ra mắt solo vào năm 2019 với ca khúc hit Anh Nhà Ở Đâu Thế (ft. B Ray), nhanh chóng định hình phong cách Pop R&B trẻ trung. Năm 2020, AMEE phát hành album đầu tay dreAMEE và đạt nhiều giải thưởng uy tín như Nghệ sĩ Châu Á Mới Xuất sắc nhất (Best New Asian Artist Vietnam) tại MAMA 2020 và Album của năm tại Làn Sóng Xanh. Amee khẳng định vị thế với hàng loạt bản hit như Đen Đá Không Đường, Sao Anh Chưa Về Nhà, Shay Nắnggg, Ưng Quá Chừng, Em Bé,...

Sau 7 năm đồng hành, đầu tháng 12 năm ngoái, AMEE thông báo kết thúc hợp tác với ST.319 Entertainment. Trong bài đăng, AMEE khẳng định quyết định rời công ty được đưa ra sau thời gian cân nhắc, đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn hoạt động cùng những định hướng cá nhân mới. Cô gửi lời cảm ơn đến khán giả đã đồng hành, gọi đó là nền tảng quan trọng để bản thân tự tin bước tiếp. Đáng chú ý, từ thời điểm này, AMEE sẽ hoạt động dưới sự quản lý độc quyền của Công ty TNHH Giải Trí T.H.M - đơn vị được giới thiệu là nơi đồng hành mới trong việc hoạch định chiến lược nghệ thuật.