Những ngày qua, mạng xã hội liên tục xôn xao trước ồn ào liên quan đến B Ray khi nam rapper có màn freestyle trên livestream với ca từ bị cho là phản cảm, thô tục. Theo đó, tối 13/4, B Ray xuất hiện cùng 24k.Right, Gill và Mason Nguyễn. Trong buổi phát sóng, nam rapper đã thực hiện một đoạn freestyle với câu rap có nội dung: " Anh kêu AMEE gọi là anh trai / Vì anh muốn *** với tất cả em xinh".

Việc nhắc trực tiếp tên một nữ nghệ sĩ và sử dụng cụm từ "em xinh" trong ngữ cảnh nhạy cảm đã khiến cộng đồng mạng phản ứng dữ dội. Từ phía khán giả, nhiều ý kiến cho rằng đây là hành vi mang tính "quấy rối", thể hiện cách nhìn thiếu tôn trọng phụ nữ. Một bộ phận công chúng bày tỏ sự thất vọng khi một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng như B Ray lại không kiểm soát được nội dung phát ngôn trên nền tảng công khai.

B Ray nhận chỉ trích vì câu rap bị nhận xét là mang tính quấy rối phụ nữ

Dù sau đó B Ray lẫn các rapper có mặt trong buổi livestream đã lên tiếng xin lỗi, nhưng làn sóng tranh cãi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí còn kéo theo nhiều cái tên khác bị réo gọi ngoài ý muốn. Nhiều người đặc biệt là nhắc tên AMEE liên tục và không khỏi bức xúc thay nữ ca sĩ vì là người bị nhắc thẳng tên trong đoạn rap gây phẫn nộ của B Ray. Trước đó, AMEE và B Ray được cho là có mối quan hệ khá thân thiết sau khi hợp tác trong nhiều dự án âm nhạc. Tại Anh Trai Say Hi mùa 2, AMEE cũng chính là khách mời hỗ trợ B Ray.

Giữa việc bị gọi tên liên tục, AMEE hiện tại chưa có động thái liên quan trực tiếp nào. Trưa 16/4, nữ ca sĩ đăng tải bộ ảnh mới hợp tác cùng nhãn hàng, tập trung vào công việc chứ không đưa ra phát ngôn nào về lùm xùm của B Ray.

AMEE cập nhật hình ảnh mới trên Instagram 1,7 triệu người theo dõi, không có động thái nào liên quan đến lùm xùm của B Ray

Bên cạnh việc bị gọi tên vào ồn ào không mong muốn, cuộc sống hiện tại của AMEE nhận nhiều sự chú ý của khán giả. Hiện tại, nữ ca sĩ duy trì hoạt động chủ yếu trên Instagram với tài khoản tích xanh với khoảng 1,7 triệu người theo dõi. Đây cũng là nơi AMEE cập nhật hình ảnh tại các sự kiện, dự án hợp tác với nhãn hàng cũng như một số khoảnh khắc đời thường. Trong khi đó, tài khoản Facebook cá nhân đã được đóng, không còn công khai như trước.

Đáng chú ý, fanpage hơn 1,6 triệu lượt theo dõi - từng là kênh tương tác chính với người hâm mộ - được cho là vẫn do công ty quản lý cũ nắm quyền. Bài đăng gần nhất trên fanpage này đã dừng lại từ tháng 10/2025. Ngoài ra, tài khoản Threads liên kết từ Instagram của AMEE cũng tồn tại nhưng khá im ắng, ít cập nhật.

Sau khi hoạt động độc lập, AMEE có phần kín tiếng hơn trong đời sống cá nhân. Nữ ca sĩ không xuất hiện dày đặc như trước mà chỉ thỉnh thoảng lộ diện tại một số sự kiện. Lần gần nhất cô góp mặt là vào ngày 6/3 trong một event của nhãn hàng, diện thiết kế đầm pastel nhẹ nhàng, trình diễn ca khúc Đen Đá Không Đường. Visual vẫn giữ được nét trong trẻo, ngọt ngào đặc trưng.

Dù tần suất hoạt động không quá dày, AMEE vẫn duy trì các hợp đồng quảng cáo và hợp tác thương hiệu. Trong khi đó, đời sống cá nhân của nữ ca sĩ gần như được giữ kín, hiếm khi chia sẻ công khai như giai đoạn trước.

Lần gần nhất AMEE xuất hiện công khai trước công chúng là vào đầu tháng 3

AMEE (Trần Huyền My, sinh năm 2000) là một trong những ca sĩ Gen Z nổi bật nhất Vpop. Cô chính thức ra mắt solo vào năm 2019 với ca khúc hit Anh Nhà Ở Đâu Thế (ft. B Ray), nhanh chóng định hình phong cách Pop R&B trẻ trung. Năm 2020, AMEE phát hành album đầu tay dreAMEE và đạt nhiều giải thưởng uy tín như Nghệ sĩ Châu Á Mới Xuất sắc nhất (Best New Asian Artist Vietnam) tại MAMA 2020 và Album của năm tại Làn Sóng Xanh. Amee khẳng định vị thế với hàng loạt bản hit như Đen Đá Không Đường, Sao Anh Chưa Về Nhà, Shay Nắnggg, Ưng Quá Chừng, Em Bé,...

Sau 7 năm đồng hành, đầu tháng 12 năm ngoái, AMEE thông báo kết thúc hợp tác với ST.319 Entertainment. Trong bài đăng, AMEE khẳng định quyết định rời công ty được đưa ra sau thời gian cân nhắc, đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn hoạt động cùng những định hướng cá nhân mới. Cô gửi lời cảm ơn đến khán giả đã đồng hành, gọi đó là nền tảng quan trọng để bản thân tự tin bước tiếp. Đáng chú ý, từ thời điểm này, AMEE sẽ hoạt động dưới sự quản lý độc quyền của Công ty TNHH Giải Trí T.H.M - đơn vị được giới thiệu là nơi đồng hành mới trong việc hoạch định chiến lược nghệ thuật.

Cuộc sống và những hoạt động nghệ thuật của AMEE sau khi rời công ty quản lý 7 năm nhận nhiều quan tâm của khán giả

