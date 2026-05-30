Theo National Geographic, Buôn Ma Thuột được lựa chọn nhờ văn hóa cà phê đặc sắc, vùng nguyên liệu robusta hàng đầu thế giới cùng những trải nghiệm mang đậm bản sắc địa phương.

Trong bài viết giới thiệu, tạp chí Mỹ nhận định cà phê tại Việt Nam đã vượt khỏi ảnh hưởng từ thời Pháp thuộc để trở thành một phần văn hóa riêng biệt. Từ thành thị đến nông thôn, hình ảnh người dân ngồi chờ từng giọt cà phê nhỏ chậm rãi qua chiếc phin đã trở thành nét đặc trưng khó trộn lẫn.

Không chỉ nổi tiếng với cà phê sữa đá, Việt Nam còn tạo dấu ấn bằng nhiều biến tấu độc đáo như cà phê muối hay cà phê trứng với hương vị béo ngậy giống món tiramisu.

National Geographic cho biết, Việt Nam hiện là quốc gia sản xuất cà phê lớn thứ hai thế giới sau Brazil và “trái tim” của ngành cà phê nằm ở Buôn Ma Thuột. Người dân địa phương thậm chí ví von rằng cứ khoảng 100m lại có một quán cà phê.

Buôn Ma Thuột nằm giữa vùng Tây Nguyên - nơi sở hữu những đồn điền cà phê xanh bạt ngàn, sản xuất hơn 40% sản lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam và cung ứng tới hơn 70 quốc gia. Đây cũng được xem là vùng sản xuất robusta lớn nhất thế giới.

Theo bài viết, trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang gây áp lực lên sản lượng arabica toàn cầu, vùng Tây Nguyên của Việt Nam với lợi thế phát triển robusta ngày càng được du khách quốc tế quan tâm như một lựa chọn mới bên cạnh Hà Nội hay TPHCM.

Helen Le - tác giả nhiều cuốn sách về ẩm thực Việt Nam - đánh giá, robusta Buôn Ma Thuột thuộc nhóm ngon nhất thế giới. Loại cà phê này nổi bật với vị đậm, màu hổ phách, hàm lượng caffeine cao, độ chua thấp, hương thơm mạnh và hậu vị ngọt kéo dài.

Ngoài văn hóa cà phê, National Geographic còn gợi ý nhiều điểm trải nghiệm tại Buôn Ma Thuột như Làng cà phê Trung Nguyên - quần thể rộng khoảng 20.000m² gồm quán cà phê, nhà hàng và các mô hình nhà sàn Tây Nguyên.

Du khách cũng có thể ghé Aerococo Specialty Coffee Farm để tìm hiểu quy trình sản xuất cà phê robusta từ khâu chăm sóc, thu hoạch đến rang xay, pha chế.

Một điểm đến khác được nhắc tới là Bảo tàng Thế giới cà phê với kiến trúc mô phỏng nhà dài của người Ê-đê. Nơi đây lưu giữ hàng nghìn hiện vật liên quan đến lịch sử cà phê thế giới như máy xay cổ, dụng cụ pha chế và nhiều không gian trải nghiệm tương tác.

Theo National Geographic, chính sự kết hợp giữa văn hóa cà phê lâu đời, vùng nguyên liệu nổi tiếng và bản sắc Tây Nguyên đã giúp Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến ẩm thực đáng chú ý trên bản đồ du lịch thế giới.