Giữa rất nhiều “phu nhân hào môn” trên mạng xã hội hiện tại, Vân Tiny vẫn là trường hợp khá đặc biệt. Không xây dựng hình ảnh quá xa cách, không cố tạo cảm giác “rich mom” kiểu mẫu, cô xuất hiện với vibe một người phụ nữ được yêu chiều hết cỡ nhưng vẫn giữ sự hoạt bát, gần gũi và đặc biệt là…đam mê kiếm tiền.

Nhiều người biết đến Vân Tiny qua danh xưng “vợ Fabo Nguyễn” - con trai của ông Nguyễn Ngọc Quân, người được gọi là “ông trùm điện tử Sài Gòn”. Nhưng trước khi trở thành con dâu hào môn, Vân Tiny vốn đã là một hot girl đời đầu khá nổi tiếng ở TP.HCM.

Tên thật của cô là Nguyễn Hải Vân, sinh năm 1992. Thời kỳ Facebook bắt đầu bùng nổ tại Việt Nam, Vân Tiny thuộc nhóm hot girl có lượng theo dõi đông đảo nhờ ngoại hình nhỏ nhắn, gương mặt baby và phong cách nữ tính đúng chuẩn “kẹo ngọt” của giới trẻ những năm 2010. Đến hiện tại, sau nhiều năm kết hôn và sinh con, visual của cô vẫn thường xuyên được nhận xét là trẻ hơn tuổi thật. Có thời điểm, ảnh hồi lớp 12 của Vân Tiny viral trở lại vì gần như không thay đổi quá nhiều so với hiện tại.

Nhưng điều khiến cuộc sống của Vân Tiny được chú ý nhiều hơn cả lại là chuyện tình với Fabo Nguyễn. Theo những gì cả hai từng chia sẻ, họ quen nhau từ một lần rất tình cờ. Fabo thấy status của Vân Tiny trên Facebook rồi ấn tượng với cô gái này. Vài năm sau, cả hai gặp nhau ở quán cà phê và anh chủ động xin số điện thoại. Thời điểm mới quen, Vân Tiny hoàn toàn không biết bạn trai mình là thiếu gia nhà giàu có tiếng ở Sài Gòn. Suốt hơn 1 năm yêu nhau, cô chỉ nghĩ đây là một chàng trai cao to, vui tính và cực kỳ chiều bạn gái.

Sau này khi tính chuyện cưới xin, Vân Tiny mới “ngã ngửa” vì gia thế của chồng tương lai. Đám cưới của cặp đôi diễn ra năm 2015 từng thu hút nhiều sự chú ý vì độ hoành tráng và quy mô không khác gì hôn lễ của giới rich kid đình đám. Nhưng thứ khiến dân tình quan tâm hơn cả lại là cách Fabo Nguyễn đối xử với vợ sau khi cưới.

Nhiều năm qua, chuyện “cưng vợ như em bé” của Fabo gần như đã thành thương hiệu riêng. Trên mạng xã hội, anh thường xuyên xuất hiện với hình ảnh ông chồng cao 1m91, nặng gần 100kg nhưng luôn nhẹ nhàng, nhường nhịn và chăm sóc vợ. Có lần Fabo từng khiến dân mạng choáng khi tiết lộ nguyên tắc mua sắm: “Vợ chạm vào món nào hơn 10 giây là mua”. Không ít lần anh âm thầm thanh toán trước khi Vân Tiny kịp từ chối vì biết vợ… tiếc tiền.

Từ đồng hồ tiền tỷ, túi hiệu, xe sang cho đến những chuyến du lịch xa xỉ, Fabo Nguyễn gần như chưa từng tiếc với vợ. Khi Vân Tiny sinh con trai đầu lòng Corbin, cô còn được chồng tặng xế hộp bạc tỷ. Sau gần 1 thập kỷ kết hôn, cặp đôi vẫn giữ kiểu tương tác ngọt ngào như lúc mới yêu. Fabo từng tổ chức màn cầu hôn lại cho vợ sau 8 năm cưới khiến mạng xã hội bàn tán rôm rả vì quá giống phim ngôn tình.

Tuy nhiên, điều khiến Vân Tiny giữ được thiện cảm không chỉ nằm ở cuộc sống hào môn hay chuyện được chồng chiều. Giữa hình ảnh một nàng dâu nhà giàu sống sung túc, cô vẫn duy trì công việc kinh doanh riêng, chăm hoạt động mạng xã hội và có niềm đam mê rất lớn với chuyện buôn bán. Từ livestream bán hàng, làm nội dung, hợp tác thương hiệu, gắn affiliate cho tới kinh doanh cá nhân, cô vẫn làm đều đặn dù cuộc sống không hề thiếu thốn.

Ngoài cuộc sống vợ chồng, Vân Tiny còn thường xuyên chia sẻ chuyện nuôi dạy con trai Corbin. Gia đình nhỏ của cô nhiều lần viral nhờ những khoảnh khắc đời thường dễ thương, đặc biệt là tương tác giữa Fabo Nguyễn và con trai. Không cố xây dựng hình ảnh “gia đình hoàn hảo”, cả gia đình lại được yêu thích vì tạo cảm giác khá tự nhiên, vui vẻ và đúng kiểu một gia đình giàu có nhưng không quá xa cách.

Sau hơn 10 năm làm dâu nhà giàu, Vân Tiny vẫn là cái tên có độ nhận diện riêng trên mạng xã hội. Không ồn ào drama, không cố gây chú ý bằng những phát ngôn sốc, cuộc sống của cô xoay quanh gia đình, con cái, kinh doanh và tận hưởng sự yêu chiều từ chồng. Bên cạnh đó, sắc vóc lúc nào cũng trẻ trung, xinh đẹp, cuốn hút là điều mà ai cũng muốn “xin vía” Vân Tiny.

