Ầm ĩ ảnh Kim Woo Bin dựa sát rạt Kim Ji Won ngay tại đám cưới với Shin Min Ah, khiến 2 triệu người náo loạn

Chiều 26/6, cộng đồng mạng vừa truyền tay nhau hình ảnh được cho là trong đám cưới của Shin Min Ah - Kim Woo Bin. Trong hình, Kim Woo Bin đứng sát rạt vào Kim Ji Won ngay trước sự chứng kiến của bà xã Shin Min Ah. Do bức ảnh được 1 tài khoản có gần 800 ngàn follow đăng lên, cộng thêm việc Kim Ji Won cũng quen biết với tài tử họ Kim từ màn hợp tác ở bộ phim ăn khách 1 thời The Heirs, vậy nên ban đầu không ít người cho rằng tấm hình nói trên thực sự đã được chụp trong đám cưới của cặp đôi vàng Shin Min Ah - Kim Woo Bin.

Chỉ trong thời gian ngắn, hình ảnh có sự xuất hiện của 3 ngôi sao đình đám đã trở nên viral, được chia sẻ rần rần và hút về tới gần 2 triệu lượt thả tim chỉ tính riêng trên nền tảng Instagram.

Hình ảnh nghi Kim Woo Bin sát rạt Kim Ji Won ngay trước mặt bà xã Shin Min Ah đã gây xôn xao. Ảnh: IGNV

Tuy nhiên, khi nhìn kỹ lại bức hình, “thánh soi” lại phát hiện ra những điểm thiếu tự nhiên, cho thấy đây là sản phẩm được cắt ghép, photoshop chỉnh sửa. Đơn cử như kích cỡ gương mặt của Kim Ji Won trong ảnh thậm chí còn lớn hơn cả Kim Woo Bin, dù trên thực tế mặt cô nhỏ hơn nam đồng nghiệp khá nhiều.

Ngay sau khi bức hình trở thành chủ đề nóng gây xôn xao bàn tán, Kim Woo Bin đã phải ra mặt làm rõ sự tình. Ngay dưới bài đăng chia sẻ tấm ảnh nói trên, tài tử họ Kim đã để lại bình luận ngắn gọn: “AI”, qua đó xác nhận bức hình này vốn chỉ là sản phẩm được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo chứ thực ra không hề có khoảnh khắc nào như vậy trong hôn lễ của anh và Shin Min Ah.

Kim Woo Bin xác nhận hình ảnh được gần 2 triệu người thả tim nói trên chỉ là sản phẩm do AI tạo ra. Ảnh: IGNV

Kích cỡ gương mặt của Kim Ji Won nhỏ hơn Kim Woo Bin khá nhiều song trong tấm hình được chia sẻ mới đây, mặt cô lại trông to hơn tài tử họ Kim 1 cách bất thường, thiếu tự nhiên. Ảnh: Naver

Hôn lễ Shin Min Ah - Kim Woo Bin chính là sự kiện nhận được sự quan tâm hàng đầu từ công chúng châu Á ở thời điểm cuối năm ngoái. Do đám cưới cặp đôi vàng diễn ra vô cùng cẩn mật, kín đáo, có rất ít ảnh được tuồn ra bên ngoài nên netizen đã vô cùng tò mò về những gì diễn ra trong buổi lễ này.

Trước đó, đạo diễn Yook Sang Hyo - 1 khách mời tại đám cưới - đã hé lộ loạt chi tiết gây sốt trong hôn lễ Shin Min Ah - Kim Woo Bin. Theo lời đạo diễn họ Yook, cô dâu Shin Min Ah đã khóc suốt buổi lễ vì hạnh phúc xen lẫn xúc động. Trong khi đó, chú rể Kim Woo Bin lại ở trạng thái đối lập hoàn toàn, tỏ ra vô cùng phấn khích tới mức vỡ òa. Thời điểm tân lang tân nương bước vào lễ đường, Shin Min Ah vẫn đang không ngừng rơi lệ, trong khi Kim Woo Bin làm động tác ăn mừng của cầu thủ vừa ghi bàn thắng - chỉ tay lên trời và đấm nhẹ lên ngực mình. Dù cách thể hiện ra bên ngoài khác nhau “1 trời 1 vực” thế nhưng những trạng thái cảm xúc này đều cho thấy cô dâu chú rể vô cùng hạnh phúc trong ngày trọng đại của đời mình.

Khi cặp đôi vàng đi chào bàn, Shin Min Ah cũng không giấu được những giọt nước mắt xúc động lăn dài trên gương mặt. Cô nói nhỏ với các khách mời rằng: “Chúng em sẽ sống hạnh phúc ạ”. Cũng chính từ khoảnh khắc này, đạo diễn Yook Sang Hyo nhận ra rằng minh tinh quyền lực như Shin Min Ah thực ra cũng giống bao cô gái bình thường khác trong đám cưới, đó là luôn ao ước và khao khát hướng tới cuộc sống hạnh phúc bên người đàn ông mình yêu.

Đạo diễn họ Yook không khỏi xúc động nghẹn ngào sau khi chứng kiến hôn lễ đẹp như cổ tích của cặp đôi vàng: “Cô ấy có vẻ rất xúc động trước cuộc hôn nhân của đời mình. Ngồi ở hàng ghế khách mời bên nhà gái, tôi cũng cảm nhận được trọn vẹn trái tim yêu thương mà họ dành cho nhau, khiến lòng mình cứ nghẹn ngào theo vì xúc động”.

Theo lời kể của Yoo Sang Hyo, Shin Min Ah khóc suốt hôn lễ, còn Kim Woo Bin hiện rõ sự phấn khích dâng trào. Dù cách biểu đạt cảm xúc trái ngược “1 trời 1 vực” nhưng tựu trung cặp đôi đều vô cùng hạnh phúc tới mức vỡ òa trong ngày vui của đời mình. Ảnh: Naver

Được biết, hôn lễ Kim Woo Bin - Shin Min Ah đã quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong giải trí Kbiz. Dàn sao hạng A này đủ sức khiến hôn lễ biến thành lễ trao giải. Những vị khách mời này đều là những tên tuổi quyền lực trong ngành như Lee Kwang Soo, V (BTS), Lee Byung Hun, Nam Joo Hyuk, Gong Hyo Jin, Uhm Jung Hwa, Ahn Bo Hyun, Na PD, “biên kịch vàng” Kim Eun Sook và Noh Hee Kyung... Tất cả đều đã xây dựng tình bạn với cô dâu chú rể thông qua nhiều dự án khác nhau trong những năm qua.

Ngoài ra, có rất đông người hâm mộ từ cả Hàn Quốc và nước ngoài tụ tập đông đúc bên ngoài địa điểm tổ chức - 1 lần nữa cho thấy sự nổi tiếng toàn cầu của cặp đôi.

Shin Min Ah - Kim Woo Bin về chung 1 nhà sau hôn lễ thế kỷ hồi cuối năm ngoái. Ảnh: Naver