Ám ảnh những vụ "ái tử thi" chấn động miền Tây một thời (Kỳ 1): Ước mộng đổi đời của gã trai ngoại tỉnh

Lịch sử các vụ án mạng nghiêm trọng tại Việt Nam ghi nhận rất nhiều tội ác không thể dung thứ từ giết người bằng những thủ đoạn tàn nhẫn đến phi tang xác... tất cả đều khiến dư luận không khỏi rùng mình, sợ hãi trước những thủ đoạn tàn độc đó của hung thủ. Thế nhưng có lẽ có một tội ác khó có thể dung thứ hơn như thế nhiều lần bởi sự kinh hoàng, đau đớn mà bị hại phải chịu và sự biến thái đến rợn người mà hung thủ gây ra... Hiếp dâm một xác chết.

Hành vi mới chỉ nghe đến thôi ai nấy chắc hẳn đều cảm thấy sự biến thái, vặn vẹo trong tâm lý của kẻ gây án. Thế nhưng vào thập niên trước, tại miền Tây đã từng xảy ra những sự việc kinh hoàng đến như thế!

Người phụ nữ "trung niên" tử vong trong tình trạng khỏa thân

Ngày 21/3/2012, như mọi ngày bình thường nơi vùng quê sông nước Tháp Mười, người dân và tiểu thương chợ Đường Thét ở ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ Quý đến chợ để bắt đầu một ngày mới. Thế nhưng sự "bình thường" đấy hoàn toàn bị đảo lộn khi họ không thấy đồng nghiệp, bà chủ sạp dừa tươi Lương Thị M. (SN 1951, ngụ huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) như mọi ngày mở hàng để bán.

Thấy bà M. đến giờ nhưng vẫn chưa mở hàng, nhiều người đã đến gọi cửa. Tuy nhiên, gọi mãi vẫn không nghe bà M. trả lời. Nghi có chuyện chẳng lành nên một vài người dân đã mở cửa để xem xét. Nhưng rồi họ chết lặng khi cánh cửa mở ra. Bà M. người đầy máu nằm bất động giữa đống dừa vương vãi.

Hiện trường vụ án

Trong sự hoảng loạn tột độ, sự việc được những người chứng kiến trình báo lên cơ quan chức năng địa phương. Công an huyện Tháp Mười đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Quá trình điều tra ban đầu, Công an huyện Tháp Mười nhận định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên đã báo cáo Công an tỉnh Đồng Tháp.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Đồng Tháp sau đó đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ án kinh hoàng này. Sau khi xuống hiện trường, chứng kiến thi thể nạn nhân bị sát hại, các chiến sĩ công an cũng phải "bất ngờ" trước thủ đoạn tàn ác của hung thủ. Trên nền lán, bà M. tử vong trong tình trạng không mặc quần áo, nằm ngửa, yết hầu có vết đâm sâu. Căn lán bị xáo trộn, những quả dừa vương vãi khắp nơi thậm chí dính đầy máu và các vết máu cũng dính đầy trên màn, sàn nhà.

Xung quanh nơi phát hiện thi thể nạn nhân, lực lượng chức năng cũng tìm thấy một số quần áo lộn trái từ trên xuống, một số còn dính máu. Sau khi xem xét, thu thập chứng cứ tại hiện trường, dù là những dấu vết dù nhỏ nhất đều được các kỹ thuật viên đưa đi khám định.

Làng quê sông nước vốn yên bình nhưng nay bị đảo lộn, chưa bao giờ nơi đây lại xảy ra sự việc kinh hoàng đến thế. Mọi người không ngừng bàn tán xôn xao.

Đồ đạc dính đầy máu nơi xảy ra án mạng kinh hoàng.

Nạn nhân vốn là tiểu thương hành nghề buôn bán dừa tươi. Hàng ngày bà ngủ một mình tại trại dừa gần sát bờ kè chợ Đường Thét, đây là khu vực đông dân cư, nhiều các thành phần phức tạp và đối tượng không để lại dấu vết gì nhiều tại hiện trường nên việc truy bắt gặp khá nhiều khó khăn.

Cùng với việc xác minh mối quan hệ của nạn nhân, các cán bộ điều tra đã khoanh vùng nhóm thanh thiếu niên trong diện nghi vấn, ở khu vực lân cận để sàng lọc nhưng vẫn chưa có manh mối.



Giữa lúc cơ quan công an vẫn chưa tìm được manh mối thì lực lượng công an nhận được tin báo vô cùng quý giá từ quần chúng nhân dân, mở ra mắt xích quan trọng trong việc tìm được kẻ thủ ác.

Kẻ sát nhân dần lộ diện

Sau khi xác minh mối quan hệ của nạn nhân, các cán bộ điều tra đã khoanh vùng nhóm thanh thiếu niên trong diện nghi vấn, ở khu vực lân cận để sàng lọc, tất cả được mời lên làm việc nhưng đều không có kết quả.

Giữa lúc mọi manh mối đều đi vào ngõ cụt thì khoảng 10 giờ sáng ngày 22/3, lực lượng công an nhận được tin báo vô cùng quý giá từ quần chúng nhân dân. Theo manh mối mà người dân cung cấp, nghi can vụ án dần lộ diện.

Đối tượng Trần Thanh Chí (SN 1990, quê quán huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) được với nhiều biểu hiện nghi vấn cùng với những chứng cứ mà lực lượng công an đã thu thập được ngoài hiện trường và khoảng thời gian bất minh của đối tượng, Chí được cơ quan điều tra đưa vào “tầm ngắm” và là xác định là nghi can chính trong vụ án.

Tuy nhiên, ngay sau khi biết sự việc bại lộ, Chí đã đi khỏi nơi cư trú. Qua làm việc với người thân, mẹ của Chí xác nhận con trai có nói với bà về việc mới gây ra án mạng. Khi mẹ nghi can này khuyên con đi đầu thú thì hắn không đồng ý và bỏ trốn đi không liên lạc được.

Sau 48 giờ, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt được Trần Thanh Chí khi hắn đang lẩn trốn tại lều chăn vịt ngoài đồng.

Gã trai mong đổi đời bằng… đi cướp và tội ác không thể dung thứ

Tại cơ quan điều tra, Chí đã thừa nhận mọi tội ác của mình.

Sinh ra trong một gia đình hoàn cảnh khó khăn tại An Giang, bản thân phải bỏ học từ sớm nên không được học hành tử tế, phần lớn thời gian, hắn thường la cà đây đó. 22 tuổi nhưng không có một công ăn việc làm ổn định, này đây mai đó. Rồi một vận may cũng đến với Chí khi hắn tìm được công việc bốc vác hàng hóa gần khu chợ Đường Thét, thuộc ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp).

Công việc đều đặn, tốn sức của Chí bắt đầu từ lúc sáng sớm và đến đêm thì kết thúc. Cứ sau mỗi ngày làm việc, Chí lại tụ tập cùng các đồng nghiệp lai rai nhậu nhẹt từ lúc tan ca đến tận khuya mới tàn. Những bữa tiệc đều kết thúc khi các con nhậu đã ngà say và trở về nhà.

Thi thể bà M. sau khi bị sát hại dã man.

Những tưởng gã an phận thủ thường với một công việc phù hợp với năng lực thế nhưng trong tư tưởng của gã thanh niên "sức dài vai rộng" này lại là những suy nghĩ phải tìm cách để có được nhiều tiền ăn tiêu mà không phải làm lụng vất vả.

Khu chợ Đường Thét không thiếu những người phải mưu sinh để kiếm sống như Chí. Thậm chí có cả những người đã luống tuổi như nạn nhân. Thế nhưng tại sao đến người như nạn nhân vẫn hàng ngày cố gắng kiếm tiền bằng sức lao động của mình thì một gã thanh niên trai tráng, khỏe mạnh lại chỉ suốt ngày nhậu nhẹt, ôm mộng tưởng không làm nhưng vẫn có tiền để tiêu.



Nghĩ là làm, khuya 21/3/2012, sau chầu nhậu như thường lệ với các công nhân khác, Trần Thanh Chí trở về nhà khi đã “chân nam đá chân chiêu”. Suy nghĩ muốn có tiền tiêu mà không phải làm việc lại "bùng" lên trong gã. Rồi gã chợt nghĩ ra cách để thực hiện điều đó và không có cách nào có tiền nhanh chóng bằng… đi cướp.

Ngay trong đêm, hắn về nhà lấy hai con dao nhọn dắt lưng, đi lang thang khắp nơi để tìm “mồi”. Khi đi dọc bờ kênh đến gần chòi bán hàng của bà M., ngó thấy bên trong có người đang nằm ngủ. Lạnh lùng và nhẹ nhàng, Chí rút dao lao đến đâm một nhát chí mạng vào cổ người đang nằm trong chòi. Mặc dù bị đâm bất ngờ, bà M. vẫn vung tay chống cự. Không để cho nạn nhân kịp kêu la, Chí dùng tay lấy tấm chăn bịt kín mặt cho đến khi nạn nhân không còn cựa quậy.

Cú đâm xuyên cổ của kẻ thủ ác và ngạt thở do bị bịt bằng chăn, bà M. chết ngay tại chỗ. Về phần Chí, sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn lục soát căn chòi để tìm tiền tuy nhiên lại không thấy tài sản gì có giá trị đã hậm hực đi bộ về nhà.

Thế nhưng, khi về đến nhà vừa lo sợ vừa bực dọc vì đã mất… công toi vì không có được tiền như mong muốn, kẻ thủ ác đã làm một việc mà không ai có thể tượng tượng nổi. Đến gần 12 giờ đêm, Chí quay trở lại hiện trường, quyết định trút nỗi bực tức lên người đàn bà nằm bất động. Hắn tiến đến vén quần áo và… hiếp dâm tử thi.

Sau khi thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân, đến hơn 1 giờ sáng hắn mới trở về nhà.

Lê Thanh Chí thời điểm bị bắt giữ.

Đáng chú ý, sau khi trở về nhà hắn thậm chí đã kể lại tội ác của mình với mẹ và hàng xóm. Tuy nhiên trong men rượu nồng nặc, không ai tin là hắn nói thật.

Ngày hôm sau (22/3), khi nghe tin bà M. bán dừa ở chợ đã bị giết chết dã man ngay tại sạp bán hàng. Sau đó, hay tin cơ quan công an xác định Chí là nghi can số một, mọi người mới bàng hoàng nhớ lại những gì hắn kể lại đêm qua. Tuy nhiên, đến lúc này thì Chí đã cao chạy xa bay.

3h sáng ngày hôm đó, có lẽ lúc này tên sát nhân đã tỉnh rượu, lo sợ vì những gì mình đã gây ra, Chí vội vàng bỏ trốn ngay khi trời còn chưa mờ sáng. Hắn đến nhà một người bạn đòi nợ được 700 nghìn đồng rồi bắt xe lên TP.HCM để trốn tội ác.

Tại đây, do không có giấy tờ tùy thân nên hắn không thể tìm được việc làm và chỗ ở. Sau đó, Chí lại quay về Cao Lãnh (Đồng Tháp) và trốn trong một chòi canh vịt bên ngoài cánh đồng vắng ở xã Ba Sao.

48 giờ đồng hồ sau khi gây án, Trần Thanh Chí bị bắt ngay tại chòi vịt.

Sau khi bị bắt, tại cơ quan công an, Trần Thanh Chí đã cúi đầu nhận tội. Tại phiên tòa sơ thẩm lưu động ngày 3/8/2012, Chí đã bị TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt bị cáo mức tử hình về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản và 4 năm tù về tội hiếp dâm, tổng hình phạt tử hình. Ngoài ra, tòa còn buộc Chí phải bồi thường 99 triệu đồng phí mai táng và tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân.

Những tưởng kẻ sát nhân máu lạnh sẽ chấp nhận hậu quả mà mình đã gây ra với những tội ác tàn nhẫn, không thể dung thứ thì gia đình Chí đã có đơn kháng cáo. Tuy nhiên, TAND phúc thẩm tại TP.HCM sau đó đã bác đơn kháng cáo của Trần Thanh Chí, tuyên y án sơ thẩm với 3 tội danh mà hắn gây ra: Giết người, cướp tài sản và hiếp dâm.

Vụ án khép lại, ai cũng rùng mình khi nghĩ lại tội ác mà Chi đã gây ra cho nạn nhân và đồng tình với bản án mà HĐXX đã tuyên dành cho gã 9X máu lạnh.