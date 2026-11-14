Ám ảnh của Ninh Dương Lan Ngọc

Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Việt, mỗi lần xuất hiện đều nhận được sự quan tâm của công chúng. Không chỉ những khoảnh khắc trên sân khấu hay trước ống kính, các tình huống hậu trường của nữ diễn viên cũng thường xuyên trở thành chủ đề được chia sẻ trên mạng xã hội. Mới đây, cô tiếp tục khiến khán giả bật cười với phản ứng hoảng hốt trước một tình huống bất ngờ tại hậu trường Chị Chị Em Em 3.

Theo đó, khi Lan Ngọc đang ngồi chờ đến cảnh quay, diễn viên Quốc Anh bất ngờ phát hiện một con nhái xuất hiện ở khu vực ghi hình. Thay vì bỏ qua, nam diễn viên lại bắt con vật này mang đến trêu đàn chị. Ngay khi nhìn thấy con nhái, Lan Ngọc lập tức chuyển sang trạng thái phòng thủ, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ, thậm chí mếu máo như sắp khóc.

Nữ diễn viên hét lớn: “Nó nhảy vô người chị là chị chết tại chỗ đó”. Sau đó, cô vội vàng che mặt, giữ khoảng cách với con vật và thể hiện thần sắc thất thần thấy rõ. Tình huống trêu đùa của Quốc Anh nhanh chóng trở thành khoảnh khắc hậu trường gây chú ý, bởi phản ứng của Lan Ngọc vừa chân thật vừa hài hước.

Clip: Lan Ngọc sợ hãi khi đối diện với con vật cô sợ nhất trên đời

Lan Ngọc thất thần sau khi bị Quốc Anh trêu ghẹo

Đây không phải lần đầu nữ diễn viên để lộ nỗi sợ đặc biệt này. Trước đó, Lan Ngọc từng nhiều lần chia sẻ rằng ếch và nhái là những con vật khiến cô ám ảnh nhất. Trên sóng truyền hình, mỗi khi chúng xuất hiện trong các thử thách hoặc trò chơi, nữ diễn viên thường lập tức mất bình tĩnh, tìm cách tránh xa và không giấu được vẻ sợ hãi.

Sau khi đoạn clip hậu trường lan truyền, Lan Ngọc còn hài hước thông báo cấm mang ếch đến fan meeting sắp tới của mình. Động thái này khiến người hâm mộ thích thú, bởi dù thường xuyên thể hiện sự mạnh mẽ, lăn xả trong các chương trình thực tế, nữ diễn viên vẫn có một nỗi sợ rất khó vượt qua.

Lan Ngọc từng thừa nhận trên sóng truyền hình con vật cô sợ nhất là ếch

Nếu nhắc đến những gương mặt nổi bật trong thế hệ diễn viên được gọi là “ngọc nữ” nối tiếp Tăng Thanh Hà, Ninh Dương Lan Ngọc chắc chắn là cái tên khó bỏ qua. Cô bắt đầu được chú ý rộng rãi nhờ vai Nương trong bộ phim Cánh Đồng Bất Tận, sớm chứng minh khả năng diễn xuất qua một nhân vật có chiều sâu tâm lý. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh ăn khách như Cua Lại Vợ Bầu, loạt phim Gái Già Lắm Chiêu...

Điểm đặc biệt ở Lan Ngọc là cô không đóng khung bản thân trong một hình tượng cố định. Trên màn ảnh, nữ diễn viên có thể đảm nhận những vai diễn đòi hỏi chiều sâu cảm xúc, nhưng khi xuất hiện trong các chương trình giải trí như Running Man Vietnam, 7 Nụ Cười Xuân, cô lại thoải mái thể hiện sự hài hước, tinh nghịch và không ngại làm xấu hình ảnh để mang đến tiếng cười cho khán giả.

Chính sự linh hoạt này giúp Lan Ngọc duy trì sức hút trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Cô vừa có thể xuất hiện với vẻ ngoài sang trọng, quyến rũ tại các sự kiện, vừa sẵn sàng trở thành nhân tố lầy lội trong những chương trình thực tế. Hình ảnh một nữ diễn viên đa năng, không ngại thử thách bản thân cũng dần trở thành dấu ấn riêng của cô.

Lan Ngọc có chỗ đứng nhất định sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật

Tuy nhiên, khi được đặt cạnh danh xưng “ngọc nữ” và so sánh với đàn chị Tăng Thanh Hà, Lan Ngọc từng thẳng thắn bày tỏ sự ngại ngùng. Nữ diễn viên khẳng định danh xưng này vốn thuộc về Hà Tăng và cô không nghĩ bản thân phù hợp với hình tượng đằm thắm, chuẩn mực ấy.

Lan Ngọc chia sẻ: “Thật ra Ngọc nữ đó giờ chỉ có chị Hà thôi, tôi không phải. Tôi không đủ chuẩn đằm thắm để làm Ngọc nữ đâu. Nên đôi khi báo chí, tạp chí kêu tên, tôi khá ngại. Vì đó là một chuẩn mực khác rồi, cần nhiều yêu cầu khác nhau để đạt được. Tôi có định hướng và mong muốn khác. Chính bản thân tôi đang trong cuộc hành trình tìm hướng, tìm cái định nghĩa cho chính bản thân mình. Giờ vẫn đang tìm nha, tìm chưa ra. Kiểu 'bách biến' nữ hay gì đại loại như vậy. Không có bà Ngọc nữ nào lầy lội như tôi luôn, mỗi lần kêu là thấy ngại”.

Lan Ngọc là một trong những "ngọc nữ" đắt giá của showbiz Việt

Ảnh: FBNV