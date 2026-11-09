Ninh Dương Lan Ngọc bị "cưỡng hôn"

Mới đây, tập phát sóng Running Man Vietnam có sự góp mặt của khách mời Diệu Nhi thu hút sự chú ý nhờ loạt tình huống hài hước. Vốn nổi tiếng với nguồn năng lượng lầy lội, nữ diễn viên nhanh chóng hòa vào không khí náo nhiệt của chương trình, tạo nên nhiều khoảnh khắc khiến khán giả bật cười. Đặc biệt, màn tương tác giữa Diệu Nhi và Ninh Dương Lan Ngọc trong thử thách xé bảng tên trở thành điểm nhấn đáng chú ý.

Theo đó, Lan Ngọc được ghép cặp đối đầu với Diệu Nhi. Trong lúc cả hai đang giằng co quyết liệt, vợ Anh Tú Atus bất ngờ áp sát và trao một nụ hôn cho Lan Ngọc. Màn tấn công không nằm trong dự đoán khiến Lan Ngọc nhất thời mất tập trung, còn Anh Tú Atus và Trấn Thành cũng không giấu được vẻ ngỡ ngàng trước tình huống bất ngờ.

Tận dụng khoảnh khắc đối thủ bị phân tâm, Diệu Nhi nhanh chóng xé được bảng tên của Lan Ngọc. Sau khi nhận ra mình thu vì bị đánh lạc hướng bằng một nụ hôn, nữ diễn viên chỉ biết bất lực lên tiếng: "Sao có chồng ở đây mà hôn người ta, dê quá vậy trời".

Clip: Lan Ngọc bị Diệu Nhi cưỡng hôn ở Running Man Vietnam

Diệu Nhi vừa xé bảng tên vừa đánh lạc hướng Lan Ngọc bằng nụ hôn

Lan Ngọc bất lực, biểu cảm hài hước trước hành động không ngờ tới của Diệu Nhi

Lan Ngọc "dỗi yêu" vì bị Diệu Nhi cưỡng hôn

Màn tương tác này cũng cho thấy sự thoải mái, thân thiết giữa hai nữ diễn viên. Trước đó, tại concert Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Lan Ngọc từng chủ động trao nụ hôn cho Diệu Nhi, tạo nên khoảnh khắc đáng yêu trên sân khấu.

Cả hai từng có khoảnh khắc hôn má gây bão ở concert

Không chỉ mang đến tiếng cười, khoảnh khắc này còn phần nào cho thấy mối quan hệ vui vẻ giữa hai nghệ sĩ, trái ngược với những đồn đoán về việc họ có thể không thoải mái với nhau. Thay vì căng thẳng hay né tránh, cả hai vẫn liên tục có những màn tung hứng tự nhiên trước ống kính.

Diệu Nhi tiếp tục chia sẻ vui vẻ, thoải mái với Lan Ngọc sau chương trình

Diệu Nhi mang đến năng lượng vui vẻ, hài hước

Sức hút Lan Ngọc tại Running Man Vietnam cũng tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả. Nữ diễn viên vốn là một trong những gương mặt quen thuộc của chương trình, ghi điểm nhờ tính cách hoạt bát, khả năng nhập cuộc nhanh và không ngại tham gia những thử thách đòi hỏi thể lực. Bên cạnh những màn cạnh tranh quyết liệt, chính sự duyên dáng và loạt phản ứng hài hước của Lan Ngọc cũng góp phần tạo nên sức hút riêng cho chương trình.

Lan Ngọc là màu sắc khó thay thế ở Running Man Vietnam

Cô dễ dàng kết nối với các khách mời tham gia chương trình nhờ sự hài hước, tự nhiên

Ảnh: FBNV