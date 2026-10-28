Kiểu trẻ nào sẽ bị bỏ lại trong thời kì trí tuệ nhân tạo? Chuyên gia nói: Nhìn con bò sẽ biết câu trả lời!

* Bài viết trích từ sách Ưng thức giáo dưỡng – Tác giả: Hiram Kang, Nhà xuất bản Phương Trí, Trung Quốc)

Trong thời đại AI, vai trò thực sự của cha mẹ không phải là thay con dang cánh bay đi, mà là đồng hành để con học cách tự bay.

Nuôi dạy một đứa trẻ như con bò

Đứa trẻ dễ bị AI thay thế nhất

Nếu muốn “thành công” trong việc nuôi dạy một đứa trẻ dễ bị AI thay thế nhất, cách làm thực ra chẳng khó chút nào, thậm chí đơn giản đến đáng sợ. Chỉ cần thực hiện năm bước sau.

Bước 1: Khiến trẻ trở nên ngoan ngoãn, nghe lời (triệt tiêu khả năng chủ động)

Đặc điểm đầu tiên của con bò là ngoan ngoãn nghe lời. Nó không hỏi tại sao, không thách thức mệnh lệnh, cũng không nghi ngờ liệu có thể đi một con đường khác hay không. Nó chỉ tiếp nhận, thực hiện và lặp lại. Vì vậy, nếu muốn nuôi dạy một đứa trẻ giống như con bò, mỗi khi trẻ hỏi “tại sao”, hãy bảo trẻ đừng hỏi nữa, cứ làm theo là được. Khi trẻ bày tỏ ý kiến khác biệt, hãy nhắc trẻ đừng gây phiền phức, ngoan ngoãn một chút sẽ tốt hơn.

Càng nhanh chóng dập tắt trí tò mò của trẻ, cha mẹ càng dễ biến con thành một con bò. Bởi con bò không cần hiểu, chỉ cần phục tùng. Làm như vậy, cha mẹ đã bóp nghẹt tầng năng lực đầu tiên trong tư duy của trẻ: khả năng chủ động xác định điều mình muốn và tự đặt câu hỏi. Trẻ sẽ luôn chờ đợi chỉ thị, trong khi đây chính là vai trò mà AI làm rất giỏi.

Ảnh minh hoạ

Bước 2: Lấp kín thời gian của trẻ (triệt tiêu ý thức về bản thân)

Con bò không cần lựa chọn, chỉ cần được sắp đặt. Nếu muốn trẻ nhanh chóng trở thành một con bò, hãy lấp kín thời gian biểu của con bằng các lớp học, lớp bổ trợ và hoạt động năng khiếu. Đừng để trẻ có khoảng thời gian trống, đừng để trẻ cảm thấy buồn chán, cũng đừng để trẻ suy nghĩ xem mình thực sự muốn làm gì. Bằng cách này, cha mẹ đã làm suy yếu khả năng nhận thức và ý thức về giá trị của trẻ. Con không có thời gian cảm nhận ý nghĩa của những gì mình làm, mà chỉ biết liên tục chạy theo lịch trình.

Lịch học và hoạt động dày đặc khiến trẻ thiếu thời gian nghỉ ngơi, suy ngẫm và tự khám phá sở thích. Trong khi đó, khoảng thời gian tự do giúp trẻ hiểu bản thân, phát triển trí tưởng tượng và khả năng lựa chọn.

Bước 3: Khiến trẻ sợ mắc lỗi (triệt tiêu khả năng đối diện với rủi ro)

Động lực của con bò không đến từ sự tò mò, mà từ nỗi sợ bị đánh. Vì vậy, chỉ cần cha mẹ coi sai lầm là điều đáng xấu hổ, xem thử nghiệm là nguy hiểm và coi thất bại là lý do để trách mắng, trẻ sẽ nhanh chóng học được rằng tốt nhất không nên làm gì khác thường, cũng đừng mạo hiểm.

Khi trẻ quen với việc né tránh sai lầm để tự bảo vệ mình, luôn đặt sự an toàn lên trên thử thách, trẻ sẽ dần đánh mất năng lực cốt lõi: tự mình giải quyết vấn đề. Trong thời đại AI, đây cũng là kiểu trẻ dễ bị thay thế nhất.

Cha mẹ đã phá hủy tầng năng lực thứ hai trong tư duy của con: khả năng hiểu và chấp nhận cái giá của lựa chọn, đồng thời hình thành sức bền trước khó khăn. Trẻ mất dần khả năng đối diện với rủi ro và chỉ có thể bước đi trên con đường đã được người khác trải sẵn.

Bước 4: Khiến trẻ tin rằng thế giới chỉ có một đáp án chuẩn (triệt tiêu khả năng phát triển)

Khi trẻ chỉ được khuyến khích học thuộc, làm theo quy trình và tìm đáp án chuẩn, khả năng tư duy độc lập sẽ bị hạn chế. Trong cuộc đua về tính toán và tối ưu hóa, AI có thể làm tốt những nhiệm vụ này hơn con người. Vì thế, nếu muốn biến trẻ thành một con bò, hãy dạy con rằng không cần hỏi tại sao, học thuộc sẽ nhanh hơn; cứ làm theo lời giáo viên thì điểm số mới tốt; đừng suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần viết đúng đáp án.

Bước 5: Mù quáng bám lấy truyền thống (triệt tiêu khả năng sáng tạo)

Dạy trẻ rằng điều cũ luôn đúng, phương pháp đã có không được thay đổi hay công nghệ mới cần bị né tránh sẽ kìm hãm khả năng sáng tạo. Gìn giữ truyền thống không đồng nghĩa với sao chép nguyên trạng, mà cần hiểu giá trị cốt lõi và biết vận dụng phù hợp với hoàn cảnh mới.

Theo cách nhìn này, điều khiến trẻ dễ bị thay thế không phải là sự ngoan ngoãn tự thân, mà là việc trẻ bị tước đi cơ hội chủ động suy nghĩ, lựa chọn, thử nghiệm và sáng tạo. Đó cũng là những năng lực cha mẹ cần nuôi dưỡng để con có thể thích nghi trong thời đại AI.

Những con người có hơi ấm sẽ không dễ bị thay thế

Hình ảnh con bò là phép ẩn dụ cho kiểu giáo dục chỉ chú trọng sự tuân thủ, năng lực làm theo chỉ dẫn và những câu trả lời chuẩn mực, trong khi hạn chế khả năng sáng tạo, cảm nhận và chủ động của trẻ.

Trong thời đại công nghiệp, trường học từng được ví như nơi đào tạo lực lượng lao động theo khuôn mẫu. Nhưng khi AI ngày càng phát triển, những công việc có quy trình rõ ràng, dễ tiêu chuẩn hóa càng có nguy cơ được máy móc thay thế. Nếu chỉ biết làm theo chỉ dẫn, trẻ sẽ khó tạo ra lợi thế riêng.

Ngược lại, giá trị của những sản phẩm thủ công nằm ở dấu ấn cá nhân, sự khéo léo và cảm xúc của người làm ra chúng. Con người cũng vậy. Giá trị của trẻ không chỉ nằm ở việc trả lời đúng, mà còn ở góc nhìn riêng, khả năng đặt câu hỏi, tìm ra cách giải quyết mới và dám đối diện với những điều chưa biết.

Những năng lực ấy không tự nhiên xuất hiện. Chúng hình thành khi trẻ được phép mắc lỗi, được lắng nghe câu hỏi, được tôn trọng lựa chọn và có cơ hội tự tìm cách giải quyết vấn đề. Thay vì chỉ yêu cầu con làm đúng, cha mẹ cần tạo điều kiện để con phát triển tư duy độc lập và dấu ấn riêng.

AI có thể ghi nhớ, tính toán và xử lý dữ liệu vượt trội, nhưng điều quan trọng không phải là cạnh tranh với máy móc ở mọi năng lực, mà là biết sử dụng công cụ để tạo ra giá trị bằng tư duy và trải nghiệm của chính mình.

Nuôi dạy một đứa trẻ chỉ biết nghe lời có thể dễ dàng hơn, nhưng giúp con trưởng thành thành một người độc lập mới là điều đáng suy ngẫm.

Dành cho người trưởng thành: Từ con bò trở lại thành người nông dân

Nếu nhận ra mình đã quen với việc chỉ làm theo mệnh lệnh, mỗi người vẫn có thể bắt đầu thay đổi bằng những bước nhỏ:

Thay vì chờ chỉ thị, hãy chủ động đặt câu hỏi.

Thay vì chỉ hoàn thành nhiệm vụ, hãy tìm cách tạo thêm giá trị.

Thay vì sợ sai, hãy học cách nhận diện và quản lý rủi ro.

Thay vì chỉ tìm đáp án chuẩn, hãy rèn luyện khả năng phán đoán.

Thay vì bám lấy lối mòn, hãy chủ động lựa chọn.

Thay vì sợ AI, hãy học cách sử dụng AI.

Mỗi người đều có thể bắt đầu nuôi dưỡng lại năng lực chủ động của mình: từ người chỉ biết làm theo thành người biết suy nghĩ, lựa chọn và làm chủ con đường mình đi.