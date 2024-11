Thông tin giải trí nóng nhất showbiz Hàn hiện tại chính là tài tử Jung Woo Sung lên chức bố. Tối 24/11, nam diễn viên hạng A đã thừa nhận có con sau khi Dispatch độc quyền công khai danh tính cha của con người mẫu Moon Gabi. Tốc độ "bóc" đời tư người nổi tiếng "bách phát bách trúng" của Dispatch gây xôn xao dư luận. Nhiều người thắc mắc làm sao Dispatch biết được thông tin liên quan đến cha của con Moon Gabi. Bởi trước đó 2 ngày, người mẫu này chỉ tiết lộ cô đã sinh 1 bé trai vào tháng 3/2024. Ngoài ra, Moon Gabi không đề cập gì thêm về cuộc sống riêng của cô. Chưa kể, Moon Gabi đã dừng hoạt động nghệ thuật, không cập nhật MXH kể từ năm 2022.

Theo tìm hiểu của Daum, tất cả bạn bè thân thiết với Moon Gabi trong giới đều biết Jung Woo Sung chính là cha của con trai nữ người mẫu. Do mối quan hệ riêng tư của 2 bên khá nhạy cảm nên Moon Gabi dặn bạn bè không tiết lộ, bàn tán việc cô mang thai hay có liên hệ với tài tử đình đám showbiz Hàn với người ngoài. Sau khi sinh con, Moon Gabi muốn kết hôn với Jung Woo Sung để cùng anh nuôi dưỡng con trai, nhưng bị từ chối. Từ mâu thuẫn này, Moon Gabi mới công khai đăng ảnh con lên MXH để gây áp lực cho tài tử nổi tiếng. Động thái của nữ người mẫu khiến truyền thông chú ý, bắt đầu đào sâu đời tư của Moon Gabi dẫn đến việc mối quan hệ giữa cô và Jung Woo Sung bị lộ. Do đó, dân tình cho rằng bạn bè thân thiết của Moon Gabi đã cung cấp chính xác thông tin cho Dispatch để đơn vị truyền thông này khui chuyện Jung Woo Sung và người mẫu kém 16 tuổi có với nhau 1 đứa con.

Theo Dispatch, Jung Woo Sung - Moon Gabi gặp nhau lần đầu vào năm 2022 trong 1 buổi gặp mặt. Cả 2 giữ liên lạc và dần trở nên thân thiết. Đến tháng 6 năm ngoái, Moon Gabi có thai và thông báo với Jung Woo Sung. Tuy nhiên, cả 2 không có ý định kết hôn. Họ quyết định cùng nhau làm bạn nuôi dạy con trai chung.

Trả lời truyền thông, phía Jung Woo Sung cho biết nam diễn viên đón nhận tin Moon Gabi mang thai từ năm ngoái và cố gắng hết sức để bảo vệ sự sống quý giá của em bé. Với tư cách là 1 người cha, anh sẽ hoàn thành mọi trách nhiệm của mình.

Đáng chú ý, theo 1 báo cáo độc quyền từ Ten Asia, Jung Woo Sung và Moon Gabi đang có những quan điểm trái ngược về việc kết hôn và chăm sóc con chung. Trong khi Moon Gabi muốn kết hôn và bắt đầu cuộc sống gia đình cùng nhau thì Jung Woo Sung lại phản đối suy nghĩ này. Sao nam 7X chỉ thừa nhận vai trò là cha ruột đứa trẻ, chu cấp tiền nuôi con chứ không muốn trở thành chồng của Moon Gabi. Người trong ngành tiết lộ rằng sự xung đột của 2 người càng gay gắt hơn khi Moon Gabi tự ý tiết lộ thông tin đứa con với công chúng mà không thông qua ý kiến của Jung Woo Sung, khiến chuyện riêng tư của họ bị phơi bày khắp mặt báo.

Jung Woo Sung được biết đến là "quý ông độc thân" đắt giá của Kbiz. Anh sinh năm 1973, năm nay 51 tuổi và mới chỉ từng công khai hẹn hò với nữ diễn viên Lee Ji Ah năm 2011. Tuy nhiên, cuộc tình này đã nhanh chóng kết thúc vì Lee Ji Ah dính ồn ào đời tư.

Trong khi đó, Moon Gabi sinh năm 1989. Người mẫu này ra mắt trên chương trình Charm TV vào năm 2017. Cô được yêu mến với vẻ ngoài cá tính, được ví như "ngọc trai đen" trên chương trình Get It Beauty và Law Of The Jungle.

