Thời điểm hiện tại, Bẫy Tiền đang là bộ phim Việt được khán giả trông chờ bậc nhất. Lý do là bởi đây là dự án phim Việt đầu tiên khai thác trực diện vấn nạn lừa đảo qua điện thoại. Quan trọng hơn, tác phẩm còn chứng kiến màn kết hợp đầu tiên giữa Liên Bỉnh Phát và Tam Triều Dâng trên màn rộng.

Bộ phim Bẫy Tiền sẽ khởi chiếu tại rạp từ ngày 21/11.

Trong phim, Liên Bỉnh Phát đảm nhận vai Đăng Thức, còn Tam Triều Dâng đảm nhận vai Thanh Tâm, cô vợ sắp cưới yêu Đăng Thức bằng tất cả những gì mình có. Mở đầu bằng khoảnh khắc Đăng Thức bị người yêu chất vấn về các nguồn tiền bí ẩn anh đột ngột có được, trailer phim nhanh chóng đưa khán giả bước vào thế giới đen tối của cách thức lừa đảo tinh vi qua điện thoại, nơi người tham gia phải thực hiện những thử thách được đề ra để đổi lấy phần thưởng "nóng" đầy cám dỗ. Khi độ khó của thử thách ngày một tăng dần cũng là lúc Đăng Thức lún sâu vào vòng xoáy tội lỗi, đến mức anh không còn nhận ra bản thân đang đứng trước ranh giới sinh tử.

Bẫy Tiền chứng kiến màn kết duyên đầu tiên của Liên Bỉnh Phát và Tam Triều Dâng trên màn ảnh rộng.

Song song đó, phim cũng hé lộ diễn biến cảm xúc đầy bi kịch của Thanh Tâm. Vì tình yêu lớn lao dành cho Đăng Thức, thế nên dù thấy những dấu hiệu bất thường, cô vẫn chọn ở lại bên Đăng Thức. Tuy nhiên, điều đó chỉ khiến cô đau khổ nhận ra rằng người đàn ông vừa cầu hôn mình đang dần đánh mất nhân tính.

Trailer phim Bẫy Tiền.

Với phần giới thiệu nội dung như vậy, có thể thấy cả hai vai diễn Đăng Thức và Thanh Tâm sẽ đều có diễn biến tâm lý rất phức tạp, nhất là nhân vật Đăng Thức. Tuy nhiên, khán giả không có gì phải lo lắng khi mà vai diễn này được "chọn mặt gửi vàng" nơi Liên Bỉnh Phát, người được xem là niềm tự hào của cả nước khi lập nên những kỳ tích lịch sử tại giải Kim Chung danh giá. Anh vượt mặt những tài tử nổi tiếng Tống Vĩ Ân, Phạm Thiếu Huân, Kha Thúc Nguyên cùng với Dương Hựu Ninh, qua đó trở thành diễn viên nam Việt Nam đầu tiên được đề cử và giành chiến thắng tại giải thưởng danh giá này.

Đẳng cấp của Liên Bỉnh Phát là điều không có gì cần bàn cãi.

Màn thể hiện của Tam Triều Dâng cũng rất đáng để mong chờ.

Với bất cứ ai từng theo dõi bộ phim Bác Sĩ Tha Hương, chứng kiến cái cách Liên Bỉnh Phát thể hiện nhân vật Phạm Văn Ninh, tin rằng họ đều sẽ có chung nhận định tài tử 34 tuổi chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. Và dĩ nhiên với nền tảng diễn xuất ấn tượng như vậy, anh hoàn toàn đủ sức để khắc họa trọn vẹn nhân vật Đăng Thức trong Bẫy Tiền.

Về phần Tam Triều Dâng, cô là một trong những mỹ nhân nổi tiếng của Vbiz hiện tại, được khán giả yêu mến nhờ vẻ ngoài xinh đẹp cùng khí chất "sang, xịn, mịn" hiếm người có được. Ngoài ra, diễn xuất của mỹ nhân 27 tuổi cũng chẳng phải dạng vừa khi mà trước Bẫy Tiền, cô từng ghi dấu qua các bộ phim Hoa Vương, Tham Vọng Giàu Sang, Tiểu Tam Không Có Lỗi?...