Ai sẽ thắng giải Nobel hòa bình 2022?

Giải Nobel hòa bình vốn nổi tiếng là khó dự đoán - Ảnh: AFP

Theo Đài CNN, cuộc xung đột đang diễn ra này đồng nghĩa kết quả giải Nobel hòa bình công bố năm nay sẽ nằm trong số các quyết định được theo dõi sát sao nhất do Ủy ban Nobel Na Uy đưa ra trong những năm gần đây.

Giải Nobel hòa bình thường mang đến tia hy vọng trong những thời điểm không chắc chắn. Tuy nhiên, các chuyên gia trong lĩnh vực hòa bình và an ninh cảnh báo bức tranh địa chính trị ảm đạm có thể gây phức tạp cho giải Nobel hòa bình năm nay.

"Đôi khi thật khó để biết ai có thể nhận được giải Nobel hòa bình vì có rất nhiều ứng cử viên tiềm năng" - ông Dan Smith, giám đốc Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), bình luận.

Ông nói thêm: "Năm nay khó mà biết ai có khả năng nhận được giải thưởng này vì có quá ít điều tốt đẹp đang diễn ra trong một thế giới hòa bình và an ninh".

Giới chuyên gia cũng nêu ra một số ứng viên có thể được trao giải Nobel hòa bình năm nay, nhưng họ vẫn cho rằng có thể sẽ có một kết quả đáng kinh ngạc khác được công bố.

Theo CNN, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đứng đầu danh sách các ứng viên yêu thích mà các nhà cá cược cho là sẽ nhận giải Nobel hòa bình năm 2022. Một số công ty cũng cá cược người dân Ukraine nói chung hoặc Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) - vốn đã hỗ trợ những người phải di dời vì chiến tranh - có thể được trao giải.

Cũng cần lưu ý trước đây một số ý kiến cho rằng đại dịch COVID-19 - vốn đã ảnh hưởng tới an ninh toàn cầu - sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của những người ra quyết định về giải Nobel hòa bình năm 2020 và 2021. Tuy nhiên, các giải thưởng trao năm 2020 và 2021 lại lần lượt nêu bật tình trạng mất an ninh lương thực và các mối đe dọa đối với tự do báo chí.

Do đó, 2022 có thể là năm mà những nỗ lực chấm dứt đại dịch COVID-19 được ghi nhận và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) là ứng viên tiềm năng. Tuy nhiên, nếu giải Nobel hòa bình 2022 được trao liên quan lĩnh vực này, điều đó sẽ tạo ra tiền lệ vì không có giải Nobel hòa bình nào trước đây tập trung cụ thể vào lĩnh vực sức khỏe cộng đồng, theo ông Smith.

Những ứng viên khác cho giải Nobel hòa bình năm 2022 được truyền thông quốc tế đề cập gồm: Giáo hoàng Francis, lãnh đạo phe đối lập Nga Alexey Navalny, lãnh đạo phe đối lập Belarus - bà Sviatlana Tsikhanouskaya, Tòa án Công lý quốc tế (ICJ), nhà hoạt động quyền con người Ấn Độ Harsh Mander, nhà hoạt động môi trường người Thụy Điển Greta Thunberg, Ngoại trưởng Simon Kofe của Tuvalu...