Ai sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật trong vụ bé 16 tháng tuổi bị ô tô của phụ huynh cán tử vong?

Liên quan đến vụ bé trai 15 tháng tuổi bị ô tô cán chết, Cơ quan chức năng tạm đình chỉ hoạt động của nhóm trẻ tư thục Mầm non Tuổi thơ (phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

Phụ huynh đã giao con cho cơ sở giáo dục mầm non trông giữ

Trao đổi với PV, TS. Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam cho rằng: Sự việc cho thấy sự tắc trách trong công tác trông giữ trẻ và bất cẩn của người điều khiển xe ô tô.

Theo TS Cường, hậu quả vụ việc rất nghiêm trọng, thương tâm và cần xem xét trách nhiệm pháp lý của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

"Qua clip cho thấy lớp mầm non này nằm ngay mặt đường, nhiều phương tiện giao thông qua lại, rất nguy hiểm. Đáng lẽ cán bộ, giáo viên trông giữ trẻ phải thận trọng, khi mở cửa để đưa đón học sinh phải có người quan sát, kiểm soát các cháu. Tuy nhiên, hình ảnh qua clip cho thấy cô giáo đã mở cửa tự do rất rộng nhưng không ai trông coi, để cháu bé chạy ra đường mà không biết dẫn đến tai nạn xảy ra".

Sau khi đón cháu bé vào bên trong, cô giáo không đóng cửa để cháu tiếp tục đi ra

Ông Cường nhấn mạnh, để cho bé chạy ra ngoài mà không có sự kiểm soát trước tiền là lỗi của người trông trẻ, của người đã mở cửa. Tiếp đó, phụ huynh điều khiển phương tiện thiếu chú ý quan sát là nguyên nhân chính dẫn đến việc cháu bé tử vong.

Bởi vậy, trong tình huống này cơ quan chức năng sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến tình huống qua camera an ninh và xác định lỗi của các tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu cán bộ, cá nhân nào có lỗi khiến cháu bé tử vong thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Về nguyên tắc, khi phụ huynh đã giao con cho cơ sở giáo dục mầm non trông giữ, chăm sóc, giáo dục thì các cán bộ, nhân viên trông giữ trẻ phải tuân thủ pháp luật, tuân thủ nội quy, quy chế, đặc biệt là các quy định để đảm bảo an toàn cho trẻ.

"Để trẻ em mới 16 tháng tuổi như vậy tự ý chạy ra ngoài mà không kiểm soát, đây là tình huống rất nguy hiểm, hoàn toàn có thể gây ra tai nạn cho trẻ em, thực tế cháu bé đã gặp tai nạn và tử vong. Bởi vậy, rất có thể cơ quan điều tra sẽ làm rõ để xử lý về "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ với người lái xe ô tô và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với người mở cửa lớp mầm non mà không trông coi".

Hình ảnh clip cho thấy cô giáo đón một bé vào lớp nhưng không đóng cửa

Theo TS Cường, Cơ quan chức năng sẽ làm rõ danh tính của người phụ nữ xuất hiện trong clip khi cửa mở lớp, sẽ làm rõ ai mở cửa và trách nhiệm quản lý các cháu theo nội quy, quy chế của cơ sở giáo dục mầm non này để truy trách nhiệm.

"Nếu cô giáo hoặc cán bộ trường mầm non này mở cửa nhưng “quên” không đóng lại hoặc mở cửa nhưng không quan sát, không quản lý được các cháu trong phòng theo nhiệm vụ đã được phân công, thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật".

TS. Đặng Văn Cường cho biết thêm, pháp luật quy định người có chức trách, nhiệm vụ nhưng vì thiếu trách nhiệm mà đã không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chức trách nhiệm vụ được giao gây hậu quả nghiêm trọng thì phải chịu trách nhiệm hình sự về "Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 360 BLHS, hình phạt thấp nhất là thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm".

Trách nhiệm của cở sở giáo dục mầm non

Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam, cho biết thêm, ngoài ra, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ cơ sở giáo dục mầm non này hoạt động có giấy phép hay không, các cán bộ nhân viên ở đây có được đào tạo, có bằng cấp, chứng chỉ, chuyên môn phù hợp hay không. Quy trình trông giữ trẻ và trách nhiệm của các cán bộ, giáo viên ở cơ sở này được phân công, giao nhiệm vụ và tổ chức thực hiện công việc như thế nào.

"Trong trường hợp cơ sở giáo dục này hoạt động chưa đủ giấy phép hoặc không đảm bảo an toàn, cán bộ nhân viên không có bằng cấp chứng chỉ phù hợp, không phân công nhiệm vụ rõ ràng, không có quy trình trông coi quản lý thì cơ sở này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, có thể bị tạm đình chỉ hoạt động", ông Cường nói.

Còn đối với cán bộ, nhân viên được giao phụ trách lớp, cán bộ đón cháu bé từ gia đình để quản lý cháu bé nhưng không quản lý được, để cháu chạy ra ngoài và tai nạn xảy ra, thì rất có thể người có trách nhiệm trực tiếp trông nom quản lý tại thời điểm sự việc xảy ra sẽ bị xem xét xử lý về Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ người quản lý, điều hành cơ sở giáo dục mầm non này là ai, công tác quản lý có tuân thủ quy định pháp luật không. Đặc biệt, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ cơ sở mầm non có tuân thủ các quy tắc đảm bảo an toàn, để xem xét tổng thể trách nhiệm của tổ chức và các cá nhân có liên quan đối với công tác quản lý theo quy định pháp luật.

Trong khi đó vi phạm của người điều khiển xe ô tô rất quan trọng

Theo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, việc xảy ra khoảng 7h ngày 10/3 khi cháu H.B.L được bố mẹ đưa đến nhóm trẻ tư thục Mầm non Tuổi Thơ. Lúc giáo viên không để ý, cháu H.B.L chạy ra ngoài đường.

Thời điểm này, một nữ phụ huynh điều khiển ô tô màu đỏ dừng xe trước cơ sở giữ trẻ. Lúc ra về, do cháu H.B.L. đứng ở vị trí khuất tầm nhìn nên bị nữ tài xế lái xe cán qua người. Những người xung quanh phát hiện và hô hoán để nữ tài xế dừng xe và đưa cháu H.B.L đi cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, cháu H.B.L tử vong khi đang điều trị tại một bệnh viện ở Nghệ An.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT.TP Hà Tĩnh cho biết, sau khi nắm thông tin đã chỉ đạo cán bộ phối hợp cùng phường, hỗ trợ gia đình lo tang sự cho cháu H.B.L.