Ái nữ nhà Hà Kiều Anh: Xinh xắn chuẩn "tiểu Hoa hậu", sớm được rèn luyện ballet, piano và cưỡi ngựa

Hà Kiều Anh, sinh năm 1976, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1992. Ở tuổi 48, chị vẫn giữ được phong thái rạng rỡ, thường xuất hiện trong các sự kiện do bạn bè nghệ sĩ thân thiết tổ chức hoặc đảm nhận vai trò giám khảo tại những cuộc thi sắc đẹp. Sự tự tin, độc lập cùng niềm đam mê với công việc giúp chị trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều phụ nữ.

Người đẹp kết hôn với doanh nhân Huỳnh Trung Nam và xây dựng một tổ ấm hạnh phúc được nhiều người ngưỡng mộ. Vợ chồng chị có ba người con: Vương Khang, Vương Khôi và Huỳnh Viann.

Gia đình Hoa hậu Hà Kiều Anh trong tiệc sinh nhật hồi tháng 5 của người đẹp.

Trong số những người con của Hoa hậu Hà Kiều Anh, con gái út của Hà Kiều Anh, Viann, hiện 10 tuổi, ngày càng thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình nổi bật. Bé thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ, sở hữu đôi mắt to, gương mặt khả ái và nụ cười tươi sáng.

Chiều cao nổi bật và vóc dáng mảnh mai giúp Viann ghi điểm. Từ khi còn bé, Viann đã được mẹ cho làm quen với ống kính, tự tin tạo dáng và biết phối trang phục điệu đà.

Huỳnh Viann sở hữu nhan sắc nổi bật được thừa hưởng từ bố mẹ.

Những lần xuất hiện tại các sự kiện thời trang hay trình diễn trên sàn catwalk, Viann đều gây chú ý bởi thần thái tự tin và nét đẹp “tiểu thư”. Nhiều khán giả nhận xét Huỳnh Viann thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ, có tố chất để trở thành ngôi sao, hoa hậu khi trưởng thành.

Về tính cách, Hà Kiều Anh từng cho biết Viann độc lập, cá tính nhưng cũng dịu dàng, sâu sắc; biết tự làm mọi việc trong khả năng, quan tâm đến người khác và hiếm khi hờn giận vô cớ.

Cô bé được học múa ballet từ nhỏ.

Viann hiện theo học trường quốc tế tại TP.HCM. Cô bé cũng được học nhiều bộ môn như ballet, piano, vẽ, bơi lội... Đặc biệt, Hoa hậu Hà Kiều Anh từng gây chú ý khi cho con học môn cưỡi ngựa từ lúc 5 tuổi. Đây được xem là môn thể thao dành cho giới thượng lưu với học phí khá đắt đỏ.

Nhan sắc xinh đẹp chuẩn "Hoa hậu nhí" của Huỳnh Viann.

Nàng hậu nhận xét con gái út là người con có năng khiếu về nghệ thuật nhất và có khả năng phát triển nhất ở lĩnh vực này.

"Bé út vẽ rất đẹp, thích vẽ, thích học về nghệ thuật, chịu khó và siêng năng. Còn hai anh thì một anh rất đam mê thể thao, đánh đàn thì nhiều khi như bổ củi vậy, nhưng vẫn bắt học đàn vì Kiều Anh nghĩ âm nhạc sẽ giúp các con giải tỏa rất nhiều thứ trong cuộc sống. Khi bé các con luôn nói sao mẹ lại bắt mình học một môn mà mình không thích.

Hoa hậu Hà Kiều Anh chưa có kế hoạch cho con theo đuổi nghệ thuật hay thi hoa hậu.

Cũng như Kiều Anh ngày bé vậy, khi học đàn piano là ngày nào cũng phải tập, tay không để đúng tư thế là bị gõ thước vào rất đau. Bản thân mình cũng oán trách là tại sao mẹ ác thế, con đã không thích học đàn rồi mà cứ bắt con học. Nhưng đến khi lớn lên rồi, mỗi một lần mình xuất hiện trước công chúng, mình đánh một bản đàn là mọi người đều 'wow cô này đánh đàn hay quá', thì lúc đó mình lại cảm thấy rất sung sướng và tự hào.

Mình nghĩ là ngày xưa mẹ bắt mình làm như vậy, bây giờ mới cảm thấy nó có giá trị. Cũng như các con của mình thôi, có thể có những điều tụi nó không bao giờ thích nhưng mẹ sẽ bắt phải học để đến một ngày nào đó lớn lên, đưa những cái đó vào cuộc sống của mình thì sẽ cảm ơn mẹ ", nàng hậu trải lòng.

Dù nhận xét con có năng khiếu nghệ thuật và ngoại hình nổi bật, Hà Kiều Anh chưa có kế hoạch cho con theo đuổi showbiz hay thi hoa hậu. Cô mong muốn Viann được phát triển tự nhiên, tự do khám phá sở thích và sẽ hỗ trợ nếu con bộc lộ đam mê khi trưởng thành.