Mới đây, sự kiện đêm nhạc từ thiện Children For Children: Bàn tay nhỏ - Trái tim lớn đã diễn ra tại nhà hát VOH TP. Hồ Chí Minh. Đêm nhạc có sự tham gia biểu diễn của các bạn nhỏ Kamen, Kingsley và bé Viann (các con của Hoa hậu Hà Kiều Anh), bé Sol (con gái Đoan Trang), bé Luna (con gái NSƯT Linh Nga), cặp chị em An Nhiên, An Như (con MC Bình Minh), bé Nhím (con nuôi NTK Đỗ Mạnh Cường) và nhiều bạn nhỏ khác.

Đặc biệt, chương trình còn có sự xuất hiện của diva Hồng Nhung, ca sĩ Đoan Trang và MC Bình Minh, NSƯT Linh Nga, doanh nhân Lê Anh Thơ… Ngay từ tiết mục mở đầu, Hà Kiều Anh cùng 3 con xuất hiện đã khiến khán phòng vỡ oà thích thú khi cùng hoà giọng trong ca khúc Người gieo mầm xanh.

Ca sĩ Đoan Trang biểu diễn cùng con gái Sol tại đêm nhạc từ thiện

Ái nữ của ca sĩ Đoan Trang xuất hiện xinh xắn và tự tin biểu diễn trên sân khấu

Tại đêm nhạc từ thiện, Kamen, Kingsley, Luna, An Nhiên, An Như… thể hiện sự tự tin khi trình diễn bên đàn piano những bản nhạc nổi tiếng. Bé Sol gây ấn tượng với tiếng hát trong trẻo với ca khúc Cánh én tuổi thơ và hoà giọng cùng mẹ Đoan Trang ca khúc Em là bông hồng nhỏ.

Đặc biệt diva Hồng Nhung với ca khúc Cho con quen thuộc được chính Kamen – con trai lớn của Hà Kiều Anh đệm đàn. Ca sĩ Hồng Nhung dí dỏm chia sẻ: "Ngày thường mà bảo Kamen đệm đàn cho hát thì còn lâu mới chịu nhưng đến hôm nay vì ý nghĩa đặc biệt của chương trình nên Hồng Nhung mới được cháu đệm đàn cho hát".

Ái nữ nhà Hoa hậu Hà Kiều Anh xuất hiện với visual sáng, biểu diễn tiết mục múa đẹp mắt

Bé Luna - con gái diễn viên mua Linh Nga đệm đàn để phụ họa cho tiết mục tại đêm nhạc

Hai con gái nhà MC Bình Minh là An Nhiên và An Như cũng nhận được sự cổ vũ lớn khi trình diễn piano

Diva Hồng Nhung thể hiện ca khúc Cho con quen thuộc được chính Kamen – con trai lớn của Hà Kiều Anh đệm đàn

Kingsley - con trai thứ 2 nhà Hoa hậu Hà Kiều Anh khoe tài năng chơi đàn piano. Ngay từ nhỏ, các nhóc tỳ đã được mẹ đầu tư cho học các bộ môn để phát triển năng khiếu

Chia sẻ tại đêm nhạc, Hoa hậu Hà Kiều Anh cho biết: "Đây không chỉ là một đêm nhạc mà còn là một ước mơ lớn được ấp ủ từ chính những trái tim nhỏ bé. Các con đã tập luyện, đã cố gắng không ngừng nghỉ không phải để trở thành những ngôi sao rực rỡ nhất, mà để tiếng đàn, lời ca của mình có thể sưởi ấm và mang đến niềm vui cho những người bạn kém may mắn hơn mình. Tôi rất hạnh phúc khi Kamen, Kingsley và Vivian – những đứa trẻ của tôi - cũng góp mặt trong đêm nay. Không phải là “con của mẹ”, mà là những người bạn nhỏ, sánh vai cùng những bạn nhỏ khác viết nên một bản hoà ca lan toả yêu thương".

"Tôi cũng là một người mẹ, và tôi hiểu người mẹ nào cũng muốn con cái mình lớn lên sống hạnh phúc trong tình yêu thương một cách trọn vẹn. Chính vì lẽ đó nên tôi rất muốn chia sẻ tình yêu thương của mình đến với các em nhỏ bất hạnh và rất may mắn khi tôi nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người. Tôi hy vọng sau chương trình này sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ đồng lòng của mọi người. Dù chỉ là những việc là bé nhỏ nhưng khi mình làm bằng cả trái tim thì tôi tin tình yêu thương đó sẽ được lan toả" – Hoa hậu Hà Kiều Anh nói thêm.