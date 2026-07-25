Ái nữ duy nhất của "ông trùm màn ảnh" viral khắp MXH vì loạt ảnh tốt nghiệp: Nhan sắc và thành tích đều khiến ai nể phục

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc dành nhiều sự chú ý cho loạt ảnh tốt nghiệp của Nhậm Tình Giai (Ella Yam) - con gái duy nhất của tài tử Hong Kong Nhậm Đạt Hoa và siêu mẫu Kỳ Kỳ.

Ở tuổi 21, Ella không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình xinh đẹp, vóc dáng nổi bật mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi hoàn thành chương trình đại học với thành tích xuất sắc.

Trong những bức ảnh được chia sẻ trên trang cá nhân, Ella diện lễ phục tốt nghiệp màu tím, nở nụ cười rạng rỡ bên bố mẹ. Nhậm Đạt Hoa và Kỳ Kỳ đều có mặt tại buổi lễ, cùng con lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ sau nhiều năm nỗ lực học tập.

Tốt nghiệp loại xuất sắc tại ngôi trường mơ ước

Trên trang cá nhân, Ella không giấu được niềm vui khi thông báo mình đã tốt nghiệp với bằng danh dự hạng Nhất (First Class Honours) – mức xếp loại cao nhất trong hệ thống đánh giá của nhiều trường đại học tại Anh.

Cô viết: "Mình đã tốt nghiệp với bằng danh dự hạng Nhất! Thật biết ơn hành trình này. Ngay từ ngày đầu tiên bước vào trường, mình đã luôn yêu việc học. Được tốt nghiệp tại ngôi trường mơ ước là một trải nghiệm không thể nào quên". Không dừng lại ở đó, Ella còn nhận được giải thưởng dành cho khóa luận tốt nghiệp xuất sắc nhất bậc cử nhân, một thành tích khiến nhiều người càng thêm ấn tượng.

Trong bài chia sẻ, con gái Nhậm Đạt Hoa tiếp tục bày tỏ quan điểm về việc học tập:

"Như mình vẫn luôn nói, tri thức là tất cả. Kiến thức thôi thúc bạn vượt qua giới hạn của chính mình. Con đường ấy không hề dễ dàng nhưng hoàn toàn xứng đáng, bởi học tập suốt đời là một trong những điều đẹp nhất của cuộc sống. Mình rất hạnh phúc khi được tốt nghiệp cùng những người mình yêu thương nhất".

Quan điểm tích cực này nhận được rất nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng giữa thời điểm không ít "con nhà sao" lựa chọn theo đuổi hào quang của showbiz từ sớm, Ella lại kiên trì đầu tư cho học vấn và xem tri thức là nền tảng quan trọng nhất.

Du học từ năm 14 tuổi

Ella sinh năm 2004, là con gái duy nhất của Nhậm Đạt Hoa và người mẫu nổi tiếng Kỳ Kỳ.

Ngay từ nhỏ, cô đã được truyền thông Hong Kong chú ý nhờ ngoại hình nổi bật. Thừa hưởng chiều cao từ mẹ và đường nét gương mặt từ bố, Ella được xem là một trong những "ái nữ nhà sao" có nhan sắc nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ.

Tuy nhiên, thay vì sớm bước chân vào giới giải trí, Ella được gia đình định hướng tập trung cho việc học.

Năm 14 tuổi, cô sang Anh du học và sau đó theo học tại Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (London School of Economics and Political Science - LSE) – một trong những trường đại học danh tiếng hàng đầu thế giới trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, luật và khoa học xã hội. Việc tốt nghiệp loại xuất sắc tại ngôi trường có tiêu chuẩn học thuật rất cao càng khiến thành tích của Ella được đánh giá đáng nể.

Chiếc váy tốt nghiệp cũng do chính cô thiết kế

Một chi tiết thú vị trong lễ tốt nghiệp khiến nhiều người bất ngờ là chiếc váy dạ hội màu tím mà Ella diện trong buổi chụp ảnh. Theo chia sẻ của cô, bộ váy này do chính cô lên ý tưởng và thiết kế.

Điều đó cho thấy bên cạnh khả năng học tập, Ella còn có niềm đam mê với thời trang và thiết kế. Nhiều cư dân mạng nhận xét cô không chỉ có ngoại hình nổi bật mà còn sở hữu nhiều tài năng khác nhau, từ học tập đến khả năng sáng tạo.

Trong nhiều năm qua, Nhậm Đạt Hoa nhiều lần chia sẻ rằng điều ông tự hào nhất không phải danh tiếng của bản thân mà là sự trưởng thành của con gái. Dù bận rộn với lịch trình đóng phim, nam diễn viên vẫn cố gắng dành thời gian đồng hành cùng con trong những cột mốc quan trọng. Buổi lễ tốt nghiệp lần này cũng không phải ngoại lệ. Hình ảnh Nhậm Đạt Hoa và Kỳ Kỳ đứng cạnh con gái với ánh mắt đầy tự hào nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm.

Không ít khán giả cho rằng đây là minh chứng cho cách nuôi dạy con đáng học hỏi của gia đình nam tài tử. Họ không ép con phải nối nghiệp nghệ thuật mà tạo điều kiện để con theo đuổi con đường mình yêu thích.

"Con nhà sao" nhưng không dựa vào hào quang của bố mẹ

Là con gái của một trong những ảnh đế nổi tiếng nhất Hong Kong và một siêu mẫu đình đám, Ella từ nhỏ đã sống trong sự chú ý của công chúng. Thế nhưng cô hiếm khi tạo ồn ào hay dựa vào danh tiếng của bố mẹ để gây chú ý.

Trang cá nhân của Ella chủ yếu chia sẻ cuộc sống học tập, du lịch và những khoảnh khắc đời thường. Mỗi lần xuất hiện, cô thường nhận được lời khen bởi phong thái tự tin, cách giao tiếp chừng mực và hình ảnh tích cực.

Sau khi tốt nghiệp, nhiều người kỳ vọng Ella sẽ thử sức trong lĩnh vực thời trang hoặc giải trí nhờ lợi thế ngoại hình và nền tảng gia đình. Tuy nhiên, cô hiện chưa tiết lộ kế hoạch cụ thể cho chặng đường sắp tới.

Dù lựa chọn con đường nào, thành tích học tập cùng tư duy coi trọng tri thức đã giúp Ella ghi điểm trong mắt công chúng. Trong thời đại mà không ít người trẻ chạy theo sự nổi tiếng tức thời, việc một "ái nữ nhà sao" dành nhiều năm miệt mài học tập, tốt nghiệp loại xuất sắc và còn giành thêm giải thưởng khóa luận khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Với Nhậm Đạt Hoa và Kỳ Kỳ, có lẽ niềm hạnh phúc lớn nhất không chỉ là nhìn thấy con gái trưởng thành, mà còn là chứng kiến cô từng bước khẳng định bản thân bằng chính năng lực và sự nỗ lực của mình.