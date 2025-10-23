Khi tham gia giao thông, chỉ cần một hành động bất cẩn của tài xế thì đều có thể gây ra những hậu quả không thể lường trước, giống như tình huống mới đây tại Malaysia. Khi một dòng xe cộ đang di chuyển bình thường thì tai nạn đã xảy ra do sự liều lĩnh của một tài xế xe sang.

Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết, sự việc mới xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều ngày thứ Bảy, 18/10 vừa qua tại đường cao tốc New Klang Valley, nối giữa bang Selangor và thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.

Từ hình ảnh do camera hành trình của một chiếc ô tô trên đường ghi lại, có thể thấy dòng xe cộ đang di chuyển bình thường thì từ đằng sau, một chiếc xe Range Rover màu đen từ phía sau đã phóng vút lên. Chiếc ô tô đã lạng lách giữa các làn đường một cách nguy hiểm, và chỉ vài giây sau thì tai nạn đã xảy ra.

Chiếc Range Rover từ phía sau đã phi vút lên với tốc độ chóng mặt.

Do đi với tốc độ quá nhanh, chiếc Range Rover đã bị mất lái và đâm vào dải phân cách ở bên phải của đường cao tốc, khiến nó bị lật và lộn vài vòng sang bên trái đường. Sự cố xảy ra bất ngờ khiến những chiếc ô tô con khác phải dừng lại để tránh va chạm với chiếc Range Rover.

Chiếc Range Rover đâm vào dải phân cách, lao sang bên trái đường.

Tuy nhiên, việc dừng lại đột ngột của những chiếc xe con khiến một chiếc xe container màu xanh phía sau không kịp phanh lại và đâm vào đuôi một chiếc xe con khác. Vụ va chạm liên hoàn khiến 3 chiếc xe con bỗng dưng gặp nạn. Tại hiện trường, người ta nhìn thấy la liệt các mảnh vụn của xe văng ra, còn một phần rào chắn bên phải của đường cao tốc cũng bị hư hỏng.

Chiếc container đi đằng sau không kịp phanh, gây ra vụ tai nạn liên hoàn.

Hiện chưa rõ vụ việc có thiệt hại về người không. Tại thời điểm bài viết gốc được đăng tải, vẫn chưa có bất kỳ tuyên bố nào từ phía chính quyền liên quan đến vụ việc này.

Hãng tin China Press cũng đã đăng tải lên trang Facebook của họ đoạn phim từ camera hành trình ghi lại vụ việc, không chỉ cho thấy chiếc Range Rover đã lái xe một cách liều lĩnh trước khi gặp nạn, mà còn cho thấy cả vụ tai nạn sau đó của chiếc xe tải. Người lái chiếc Range Rover có lẽ không bị thương nặng vì được nhìn thấy đã mở cửa bên tài xế của xe sau vụ tai nạn.