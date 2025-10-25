Mới đây, một vụ cướp táo tợn đã xảy ra tại Malaysia. Do sự bất cẩn của người mẹ, một bé gái 9 tuổi đã suýt rơi vào tình huống nguy hiểm. Câu chuyện là lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh nói chung để tránh xảy ra những trường hợp tương tự.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h40 phút thứ Ba (21/10) vừa qua tại Bukit Mertajam, bang Penang của Malaysia. Hôm đó, một người phụ nữ đang lái ô tô đưa con gái đang trở về đảo Penang thì bị lạc đường và dừng lại hỏi đường.

Tuy nhiên, ngay khi người mẹ bước ra khỏi chiếc xe ô tô để hỏi đường, một gã đàn ông đã nhân cơ hội nhảy lên xe và lái đi, trong khi bé gái 9 tuổi, con của người phụ nữ vẫn còn trong xe.

Người phụ nữ bất cẩn bước ra bên ngoài hỏi đường, khiến kẻ cướp nhân cơ hội lái chiếc xe đi.

Theo con gái lớn của người phụ nữ kể lại, cô bé 9 tuổi bắt đầu khóc và la hét trong suốt chuyến đi, khiến tên cướp phải dừng xe và bỏ lại cô bé bên lề đường.

Người chị cho biết thêm rằng sau đó em gái cô đã mượn điện thoại của một nhân viên bảo vệ để gọi cho cha mình cầu cứu. "Có thể hắn ta chỉ muốn ăn cắp chiếc xe, hoặc có thể hắn ta đã nghĩ đến việc bắt cóc em tôi. Giờ em gái tôi đã an toàn, nhưng có thể em ấy vẫn còn bị sang chấn tâm lý", người chị viết.

Nghi phạm áo đỏ đang bị bắt giữ để phục vụ cuộc điều tra.

Ngày hôm sau (22/10), cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe bị đánh cắp cách đó khoảng 20 km tại Simpang Ampat, Nam Seberang Perai trong tình trạng bị hết xăng. Chồng của người phụ nữ đã đến nhận dạng xe, mang theo chìa khóa dự phòng, đổ xăng và sau đó đến đồn cảnh sát để khai báo sự việc.

Nghi phạm được xác định là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, đã bị bắt giữ cùng với hai chai xăng 500ml để hỗ trợ điều tra. Trước khi bị bắt, ông này được cho là đã hỏi cảnh sát chiếc xe ở đâu, nói rằng một người bạn nữ đã nhờ ông ta mua xăng để đổ đầy bình.

Tuy nhiên, người đàn ông này đã không xuất trình được giấy tờ tùy thân khi được yêu cầu và sau đó đã bị đưa đến đồn cảnh sát để điều tra thêm. Theo một người dân sống gần đó, bà đã nhìn thấy chiếc xe đậu trên con đường trước nhà mình vào khoảng 1 giờ sáng hôm đó. Ban đầu, bà nghi ngờ có người đang ăn trộm xoài, nên đã quan sát kỹ chiếc xe nhưng không thấy ai bên trong. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ án.

(Theo World Of Buzz, Mothership)