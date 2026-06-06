Mới đây, lễ gia tiên của Katleen Phan Võ đã diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong ngày trọng đại của mình, nữ diễn viên lựa chọn trang phục truyền thống, áo dài đỏ, khoe trọn sắc vóc xinh đẹp, cuốn hút. Bên cạnh đó, visual của Katleen cũng nhận nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Katleen Phan Võ và chồng

Nhan sắc của Katleen trong ngày trọng đại nhận nhiều lời khen ngợi

Không ít người bày tỏ, cô nàng dù không xuất hiện quá cầu kỳ nhưng vẫn nổi bần bật, thu hút với nụ cười rạng rỡ. Bên cạnh đó, những khoảnh khắc bên cạnh chồng nước ngoài cũng rất tình tứ, ngọt ngào khiến dân tình ngưỡng mộ. Được biết, cả hai đã có khoảng thời gian 3 năm hẹn hò trước khi về chung một nhà.

Trong lễ gia tiên của Katleen Phan Võ, Hoa hậu Điện ảnh 1992 Thanh Xuân - mẹ của cô nàng cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Khoảnh khắc hai mẹ con rạng rỡ đứng cạnh nhau khiến dân mạng trầm trồ. Dù cách nhau hơn 20 tuổi nhưng mẹ của Katleen Phan Võ vẫn sở hữu nhan sắc đúng chuẩn "lão hóa ngược".

Katleen bên cạnh ẹm - Hoa hậu Điện ảnh 1992 Thanh Xuân

Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng bày tỏ Katleen thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ, không chỉ gương mặt mà cả vóc dáng cuốn hút.

- “Hai mẹ con xinh quá trời”.

- “Katleen nụ cười tươi thật sự, chúc mừng hạnh phúc nha”.

- “Ái nữ có bố làm võ sư, mẹ làm hoa hậu có khác, cực phẩm”.

- “Thích lễ gia tiên này nha, nhẹ nhàng không cầu kỳ mà tình cảm”.

- “Cô dâu xinh quá, chú rể cưng vợ. Ngưỡng mộ hai bạn!”.

Được biết, chồng của Katleen Phan Võ là Yuen Shiwan (tên thân mật Lee). Anh là một doanh nhân khá kín tiếng và ít xuất hiện trên mạng xã hội. Katleen từng cho biết cả hai có nhiều điểm tương đồng về tính cách và sở thích. Về đám cưới, sau khi cặp đôi tổ chức tiệc tại TP.HCM, Katleen và chồng sẽ tổ chức thêm lễ cưới tại một khách sạn 5 sao ở Malaysia cùng bạn bè thân thiết trong thời gian tới.

Katleen từng chia sẻ khoảnh khắc được cầu hôn vào năm 2025

Katleen Phan Võ sinh năm 1997, được sinh ra ở Canada và có thời gian sinh sống ở nước ngoài. Cô bắt đầu được biết đến rộng rãi trong nước ở thời điểm 2017 - cao thủ Vịnh Xuân Flores đến Việt Nam thách đấu. Cô là con gái Hoa hậu điện ảnh 1992 Thanh Xuân và võ sư Nam Anh, chưởng môn Vịnh Xuân chính thống phái.

Katleen gây ấn tượng với gương mặt xinh đẹp, vóc dáng quyến rũ và thần thái sang chảnh, hiện đại. Vóc dáng của tiểu thư làng võ khiến dân tình ngưỡng mộ với chiều cao 1m65, body cân đối và vòng 2 phẳng lì. Được biết bí quyết để Katleen có vóc dáng này là duy trì tập võ và nhảy.