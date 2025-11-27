Ai làm ra phim Trung Quốc này điên thật rồi: Nữ chính hơn nam chính 30 tuổi, tam quan lệch lạc quá trời

Một câu chuyện hậu trường tưởng như hài hước nhưng lại gây tranh cãi dữ dội trong giới làm phim Hoa ngữ: Diễn viên 38 tuổi Trịnh Khải được mời đóng “phim chị em”, nhưng đến trường quay mới phát hiện bạn diễn của mình là… một nữ diễn viên 68 tuổi.

Cú “twist” ngoài sức tưởng tượng này lập tức khiến mạng xã hội bùng nổ, kéo theo hàng loạt tranh luận về đạo đức nghề nghiệp, tiêu chuẩn thẩm mỹ và xu hướng sản xuất phim ngắn hiện nay.

Nguồn cơn của câu chuyện bắt nguồn từ chia sẻ của nam diễn viên phim ngắn Trịnh Khải. Trịnh Khải kể rằng đạo diễn thông báo đây là dự án phim ngắn chủ đề chị em. Trong hình dung của anh, đó sẽ là mô-típ quen thuộc: Tổng tài ấm áp gặp mỹ nhân. Thế nhưng khi đến phim trường, nam diễn viên chết lặng khi thấy bạn diễn là một nữ diễn viên lớn tuổi, đã 68 tuổi. Nội dung phim là câu chuyện tình yêu giữa chàng trai công sở và giáo viên đã về hưu.

Sự chênh lệch tuổi tác hơn 30 tuổi trong một bộ phim được gọi là “tình cảm chị em” khiến câu chuyện ngay lập tức lọt top tìm kiếm chỉ sau vài giờ. Một số người đùa rằng đây không còn là “chị em” mà là “tình yêu giữa bạn diễn và… bạn của mẹ anh”.

Không ít cư dân mạng còn lật lại ký ức gây tranh cãi nhiều năm trước khi tài tử Tiêu Ân Tuấn phải diễn cảnh tình tứ với nữ diễn viên lớn tuổi trong Tây Môn Vô Hận, để lại “vết sẹo thẩm mỹ” dai dẳng với khán giả. Không ít bình luận nói đùa: “Chắc Tiêu Ân Tuấn hiểu cảm giác này nhất.”

Dù câu chuyện mang màu sắc giải trí nhưng phản ứng của dư luận lại bị chia đôi rõ rệt.

Bạn diễn trong phim mà Trịnh Khải đóng

Một bộ phận khán giả phản đối gay gắt, cho rằng việc ghép đôi diễn viên chênh lệch tới hơn 30 tuổi chỉ nhằm mục đích gây sốc, thu hút lượt xem mà không quan tâm đến tính hợp lý trong nghệ thuật.

Thậm chí, một số đoạn thoại liên quan đến tuổi tác bị cho là phản cảm, khiến người xem khó chịu. Theo họ, đây là biểu hiện rõ rệt của việc “hi sinh nghệ thuật để đổi lấy view”.

Cảnh quay thân mật gây sốc trong phim

Ở chiều ngược lại, nhiều người lại cho rằng khán giả đang quá khắt khe với diễn viên lớn tuổi. Họ lập luận rằng phụ nữ trong ngành giải trí vốn đã chịu nhiều hạn chế từ sau tuổi 35, cơ hội nhận vai chính giảm hẳn, và việc một nữ nghệ sĩ 68 tuổi vẫn được giao vai diễn tình cảm nên được xem là tín hiệu tích cực.

Một số bình luận thậm chí phản pháo Trịnh Khải, cho rằng diễn viên không hài lòng thì hoàn toàn có thể từ chối vai, thay vì lên mạng “kể khổ”.

Tranh luận càng lúc càng mở rộng, từ một mẩu chuyện hậu trường trở thành cuộc đối thoại lớn về định kiến tuổi tác, sự công bằng trong nghề diễn và chuẩn mực thẩm mỹ của khán giả thời đại giải trí nhanh.

Nam diễn viên Trịnh Khải

Sự cố của Trịnh Khải chỉ là phần nổi của tảng băng khi nhìn vào thị trường phim ngắn Trung Quốc. Trong cuộc đua kiếm tiền cấp tốc, rất nhiều nền tảng đang đẩy mạnh các nội dung “mì ăn liền” với mô típ lặp lại: Từ hào môn cưới gấp, báo thù trong 10 tập, livestream kiếm chồng, cho đến các dạng tình yêu lệch tuổi được phóng đại quá mức.

Không ít bộ phim bị chê bai vì kỹ thuật kém, sử dụng hiệu ứng dày đặc đến mức da mặt nhân vật “không còn lỗ chân lông”, chuyển cảnh đột ngột, diễn xuất cường điệu còn kịch bản thì rời rạc, viết để gây sốc chứ không để kể một câu chuyện tử tế.

Một bình luận hài hước nhưng đầy ẩn ý trở thành câu nói viral dưới bài đăng: “Có thị trường thì sẽ có nhà sản xuất. Muốn phim khá hơn thì đừng xem nữa".

Câu chuyện của Trịnh Khải có thể gây cười, gây sốc, gây tranh luận, nhưng nó cho thấy thị trường phim ngắn đã chạm đến một điểm nhạy cảm, rranh giới giữa sáng tạo và lạm dụng chiêu trò ngày càng trở nên mong manh.