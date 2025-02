Ai là người giàu nhất trong "Tứ Đại Thiên Vương" Hong Kong (Trung Quốc)?

Tứ Đại Thiên Vương – gồm Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành, Trương Học Hữu và Lê Minh – là những tượng đài huyền thoại trong làng giải trí Hoa ngữ từ thập niên 1990.

Họ không chỉ gây dựng địa vị vững chắc trong lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh, mà còn sở hữu khối tài sản khổng lồ nhờ nhiều nguồn thu nhập.

Tuy nhiên, ai là người giàu nhất trong bốn người?

Lưu Đức Hoa: Nghệ sĩ đa năng và thu nhập ổn định

Lưu Đức Hoa (sinh ngày 27 tháng 9 năm 1961) là nghệ sĩ đa tài, nổi tiếng trong vai trò diễn viên, ca sĩ, nhà sản xuất phim và nhạc sĩ.

Lưu Đức Hoa bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi tham gia khóa đào tạo nghệ sĩ của TVB vào năm 1981. Lưu Đức Hoa nhanh chóng nổi tiếng với vai Dương Quá trong bộ phim truyền hình "Thần điêu đại hiệp" (1983), đóng cặp cùng Trần Ngọc Liên.

Sau đó, Lưu Đức Hoa chuyển hướng sang điện ảnh và gặt hái nhiều thành công với các bộ phim như "Thần bài" (1989), "Thiên nhược hữu tình" (1990) và loạt phim "Vô gian đạo". Tính đến nay, nam diễn viên đã tham gia hơn 160 bộ phim, trở thành một trong những diễn viên thành công nhất về mặt thương mại của Hong Kong.

Bên cạnh diễn xuất, Lưu Đức Hoa còn có sự nghiệp âm nhạc ấn tượng. Ông bắt đầu ca hát từ năm 1985 và được công nhận là một trong "Tứ Đại Thiên Vương" của nhạc pop Hồng Kông. Lưu Đức Hoa đã phát hành hơn 50 album và tổ chức nhiều buổi hòa nhạc lớn, thu hút đông đảo người hâm mộ.

Ở tuổi ngoài 60, Lưu Đức Hoa vẫn duy trì sự nghiệp sôi nổi. Năm 2021, Lưu Đức Hoa tổ chức liveshow trực tuyến, thu hút 350 triệu lượt xem, lập kỷ lục về lượng khán giả. Lưu Đức Hoa tiếp tục tham gia các dự án phim và âm nhạc, chứng tỏ sức hút bền bỉ trong làng giải trí.

Là người hoạt động sống sót nhất trong Tứ Đại Thiên Vương, Lưu Đức Hoa vẫn duy trì sự nghiệp với nhiều dự án phim, ca nhạc và quảng cáo. Ngoài việc tham gia hơn 160 bộ phim và phát hành hơn 50 album, ông còn đầu tư vào bất động sản và các công ty giải trí. Tài sản ước tính: Hơn 3 tỷ Nhân dân tệ (420 triệu USD).

Quách Phú Thành: "Michael Jackson châu Á"

Quách Phú Thành (sinh ngày 26 tháng 10 năm 1965) nổi tiếng trong vai trò ca sĩ, vũ công và diễn viên. Ông được biết đến như một trong "Tứ Đại Thiên Vương" của làng giải trí Hong Kong cùng với Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu và Lê Minh. Với phong cách biểu diễn sôi động và khả năng vũ đạo điêu luyện, ông được mệnh danh là "Michael Jackson châu Á".

Quách Phú Thành bắt đầu sự nghiệp với vai trò vũ công cho đài TVB vào những năm 1980. Năm 1990, ông phát hành album đầu tay và nhanh chóng nổi tiếng với những ca khúc hit như "Đoạn tình" và "Yêu em". Phong cách biểu diễn của ông chịu ảnh hưởng lớn từ Michael Jackson, với những động tác vũ đạo mạnh mẽ và sáng tạo. Ông đã tổ chức nhiều tour diễn quốc tế, thu hút lượng lớn người hâm mộ và đạt doanh số album ấn tượng.

Bên cạnh âm nhạc, Quách Phú Thành còn gặt hái thành công trong lĩnh vực điện ảnh. Ông đã tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như "Phong Vân" (1998), "Thiên hạ vô tặc" (2004) và "Đổ thành phong vân" (2014). Với diễn xuất đa dạng, ông đã nhận được nhiều giải thưởng và đề cử danh giá trong sự nghiệp điện ảnh của mình.

Theo các nguồn tin, Quách Phú Thành sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 2 tỷ đô la Hồng Kông (tương đương hơn 6.000 tỷ đồng). Ông có nhiều bất động sản giá trị tại Hồng Kông và sở hữu bộ sưu tập siêu xe đáng ngưỡng mộ. Ngoài ra, ông còn tham gia vào các hoạt động quảng cáo và đầu tư kinh doanh, góp phần gia tăng tài sản cá nhân.

Từng được xếp hạng 19 trong danh sách ca sĩ giàu nhất thế giới năm 2014, Quách Phú Thành nổi tiếng với doanh số album cao và nhiều tour diễn thế giới. Bên cạnh đó, ông còn thữ sức trong điện ảnh và quảng cáo. Tài sản ước tính: Hơn 2 tỷ Nhân dân tệ (280 triệu USD).

Trương Học Hữu: "Ca Thần" và kho bản quyền nhạc khổng lồ

Trương Học Hữu (sinh ngày 10 tháng 7 năm 1961) là một ca sĩ và diễn viên nổi tiếng người Hồng Kông, được mệnh danh là "Ca Thần" nhờ giọng hát nam trung mạnh mẽ và truyền cảm.

Với hơn 120 triệu bản thu âm được bán ra trên toàn cầu, Trương Học Hữu là nghệ sĩ nhạc Hoa bán đĩa chạy nhất và nằm trong số những nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất thế giới. Ngoài âm nhạc, Trương Học Hữu còn tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim nổi tiếng như "Vượng Giác Ca Môn", "Hoàng Phi Hồng", "A Phi Chính Truyện" và gần đây là "Hải Quan Chiến Tuyến".

Tại Đài Loan, ông là nghệ sĩ duy nhất có ba album vượt mốc 1 triệu bản, bao gồm: "The Goodbye Kiss" (1993), "True Love Compilation" (1995) và "How Could I Forget You?" (1996).

Sau hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, Trương Học Hữu sở hữu khối tài sản đáng kể, bao gồm chuỗi bất động sản giá trị tại Hồng Kông. Năm 2021, ông rao bán thành công bất động sản ở Vịnh Repulse với giá 430 triệu HKD (khoảng 55,6 triệu USD).

Ở tuổi 62, Trương Học Hữu vẫn tích cực tham gia các buổi biểu diễn. Tháng 8/2023, trong một buổi diễn tại Malaysia, ông vô tình bị ngã khi đang trình diễn bài hát kinh điển "Chỉ muốn suốt đời đi cùng em", nhưng nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục biểu diễn, thể hiện đẳng cấp chuyên nghiệp

Với hơn 60 triệu bản album bán ra, Trương Học Hữu là ca sĩ Hoa ngữ bán album nhiều nhất. Dù hiện nay ít xuất hiện trong showbiz, nhưng thu nhập từ bản quyền và tour diễn giúp ông duy trì sự giàu có. Tài sản ước tính: Hơn 4 tỷ Nhân dân tệ (560 triệu USD).

Lê Minh: "Ẩn số" giàu có nhất?

Lê Minh (sinh ngày 11 tháng 12 năm 1966) là một ca sĩ và diễn viên nổi tiếng người Hồng Kông, được biết đến như một trong "Tứ đại Thiên vương" của làng giải trí Hồng Kông thập niên 1990, cùng với Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu và Quách Phú Thành.

Lê Minh bắt đầu sự nghiệp âm nhạc sau khi giành giải á quân trong cuộc thi Tài hoa tân tú năm 1986. Ông nhanh chóng nổi tiếng với giọng hát ấm áp và phong cách biểu diễn lôi cuốn, trở thành một trong những ca sĩ hàng đầu của Hồng Kông. Ngoài ca hát, Lê Minh còn tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim nổi tiếng, khẳng định tài năng đa dạng của mình trong lĩnh vực giải trí.

Khác với ba Thiên vương còn lại, Lê Minh chủ yếu tập trung vào lĩnh vực kinh doanh và đầu tư. Ông được biết đến với những khoản đầu tư thành công trong lĩnh vực bất động sản và công nghệ, giúp gia tăng đáng kể khối tài sản cá nhân. Theo một số nguồn tin, tài sản của ông ước tính khoảng 50 triệu USD.

Khác với ba người còn lại, Lê Minh chủ yếu kiếm tiền từ đầu tư kinh doanh. Xuất thân là "phú nhị đại" (thế hệ thứ hai của gia đình giàu có), ông rút lui khỏi showbiz nhưng lại gặt hái thành công lớn trong bất động sản và công nghệ. Theo nhiều báo cáo, tài sản của ba Thiên Vương còn lại cộng lại cũng không bằng Lê Minh. Tài sản ước tính: Hơn 5 tỷ Nhân dân tệ (700 triệu USD).

Xét về độ giàu có, Lê Minh có thể là người giàu nhất nhờ đầu tư thành công. Tuy nhiên, Lưu Đức Hoa mới là người kiếm tiền ổn định nhất, còn Trương Học Hữu sở hữu kho nhạc sinh lợi khổng lồ. Dù ai giàu nhất, cả bốn người đã tạo nên huyền thoại trong làng giải trí Hoa ngữ.