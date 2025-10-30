Pullman Hà Nội là một khách sạn nổi tiếng ở Thủ đô. Bên cạnh kiến trúc hiện đại, chiếc ống khói nhà máy gạch trăm tuổi thì thông tin về doanh nghiệp điều hành phía sau cũng gợi nhiều sự tò mò.

Đó là tập đoàn Accor - “ông lớn” trong ngành khách sạn thế giới đến từ Pháp.

Toàn cảnh Pullman Hanoi nhìn từ phía ngoài (Ảnh: Pullman Hà Nội)

(Ảnh: S.A)

Theo Vietnamnet, mặt bằng mà khách sạn Pullman Hà Nội tọa lạc vốn thuộc Nhà máy gạch Tám Ngói do ông Nguyễn Văn Giệm (hay còn gọi là Năm Giệm) xây dựng. Thời điểm những năm 1920, theo tài khoản Facebook chính thức của Pullman Hà Nội, ống khói của nhà máy là công trình cao nhất thành phố, đánh dấu thời điểm Việt Nam bước vào thời kỳ công nghiệp đầu thế kỷ XX.

Đến thập niên 1990, nhà máy gạch bị phá bỏ, diện tích mặt bằng được Công ty P.T. Global Metropolitan Development của Indonesia thuê để xây dựng khách sạn Hà Nội Horison. Trải qua những lần xây dựng và dỡ bỏ nhưng ống khói của nhà máy gạch cũ vẫn được giữ nguyên.

Năm 1998, khách sạn Hà Nội Horison chính thức đi vào hoạt động.

Chiếc ống khói của nhà máy cũ trong khuôn viên khách sạn đã tồn tại cả trăm năm (Ảnh: Pullman Hà Nội)

Theo Vietnamnet, khách sạn thuộc sở hữu của liên doanh mang tên Global Toserco Limited, được thành lập từ sự hợp tác của chủ đầu tư P.T. Global Metropolitan (tập đoàn Ciputra, tập đoàn Metropolitan, tập đoàn Prasidha) và Công ty du lịch dịch vụ Hà Nội (Hà Nội Toserco).

Năm 2001, chủ đầu tư Indonesia của Hà Nội Horison gặp khủng hoảng với nợ xấu trị giá 49 triệu USD song Hà Nội Horison không bị đổi chủ mà chỉ đổi tên.

Accor - tập đoàn kinh doanh khách sạn hàng đầu thế giới quyết định đầu tư vào Hà Nội Horison. Sau khi đạt được các thoả thuận, từ tháng 8/2009, Accor tiếp nhận và quyết định nâng cấp khách sạn này.

Accor đã đầu tư 15 triệu USD (khoảng 262,5 - 270 tỷ đồng, tỷ giá năm 2009) để cải tạo khách sạn toàn diện. Dù được đổi tên thành Pullman Hà Nội nhưng khách sạn vẫn nằm trên nền nhà máy gạch cũ, ống khói vẫn được giữ nguyên. Từ ngày 22/11/2012, Pullman Hà Nội khai trương, chính thức đi vào hoạt động từ đó đến nay.

Một số khu vực bên trong khách sạn Pullman Hà Nội (Ảnh: Pullman Hà Nội)

Về Accor Group, đây là một trong những tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới, có trụ sở tại Pháp.

Theo thông tin từ website Accor (tính đến cuối tháng 10/2025), Accor được thành lập năm 1967 bởi Paul Dubrule và Gérard Pélisson, hiện hoạt động tại hơn 110 quốc gia, có 5.700 khách sạn, 840.000 phòng và 360.000 nhân viên trên toàn cầu.

Cũng theo thông tin từ website này, Accor khởi đầu với những khách sạn phổ thông, sau đó nhanh chóng mở rộng sang phân khúc cao cấp khi mua lại thương hiệu Sofitel vào năm 1980, rồi niêm yết trên sàn chứng khoán năm 1983. Trải qua hơn nửa thế kỷ, tập đoàn xây dựng hệ sinh thái gồm hơn 45 thương hiệu, từ cao cấp như Raffles, Fairmont, Sofitel, Pullman,... đến tầm trung và phổ thông như Novotel, Mercure, ibis,...

Accor vận hành theo mô hình “asset-light” - không trực tiếp sở hữu phần lớn tài sản, mà tập trung vào quản lý và nhượng quyền. Cơ cấu kinh doanh được chia thành hai mảng chính: Luxury & Lifestyle (cao cấp, phong cách sống) và Premium, Midscale & Economy (trung và phổ thông). Accor cũng sở hữu các công ty chuyên về khách sạn kỹ thuật số và tổ chức sự kiện, chẳng hạn như onefinestay, D-Edge, ResDiary, John Paul, Potel & Chabot và Wojo.

Theo báo cáo tài chính năm 2024, doanh thu Accor khoảng 5,6 tỷ EUR (tương đương 151,2 nghìn tỷ đồng). Hiện tại doanh nghiệp này vẫn đang theo đuổi định hướng tiếp tục mở rộng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời đầu tư mạnh vào chuyển đổi số và trải nghiệm khách hàng.