Xét xử sơ thẩm 141 bị cáo, lộ diện nhiều cán bộ, doanh nhân, ca sĩ... tham gia đánh bạc

Sáng nay 28/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội).

Hội đồng xét xử gồm 3 người: 1 thẩm phán và 2 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh (Phó chánh Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân TP Hà Nội) làm chủ tọa phiên tòa. Sáu kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội và Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (biệt phái về Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội) được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Khách sạn Pullman.

Theo thông tin trên báo Quân đội nhân dân, trong số 141 bị cáo, có 5 bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” (theo quy định tại Điều 322, khoản 2, điểm b - Bộ luật Hình sự) gồm: Cho Choon Keun, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee (đều mang quốc tịch Hàn Quốc và đều là Quản lý Chi nhánh Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều - King Club thuộc Công ty Việt Hải Đăng); Phan Trường Giang (Giám đốc Chi nhánh Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều - King Club thuộc Công ty Việt Hải Đăng); Nguyễn Đình Lâm (Phó tổng Giám đốc Công ty Việt Hải Đăng).

136 bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Đánh bạc" (theo quy định tại Điều 321 - Bộ luật Hình sự) đều là người Việt Nam, gồm: Hồ Đại Dũng (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ), Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình cũ), Đỗ Anh Tuấn (cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ cũ), Nguyễn Xuân Huệ (nguyên Phó trưởng phòng Khoa giáo văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ cũ), Nguyễn Thu Thủy (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế kiểm định giao thông xây dựng và thi công xây lắp), Chu Đình Tuấn (bác sĩ), Lê Thế Chiến (cựu Phó tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra Chính phủ), Nguyễn Thế Vũ và Vũ Ngọc Hà (đều là ca sĩ, kinh doanh tự do), Hồ Đồng Tháp (Giám đốc Công ty cổ phần O2 Việt Nam), Nguyễn Quốc Khánh (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc tế Phượng Hoàng)…

Nhóm bị cáo người nước ngoài bị cáo buộc tổ chức đánh bạc. (Ảnh: Tiền phong)

Các bị cáo được đưa vào tòa (Ảnh: Tiền phong)

Trong danh sách 136 bị can bị truy tố tội “Đánh bạc” có 20 người đánh bạc với tổng số tiền từ 1 triệu USD trở lên.

Người đánh bạc nhiều nhất là bị can Bùi Văn Huynh (lao động tự do) đánh bạc 34 lần bằng hình thức chơi Baccarat với tổng số tiền hơn 16 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất hơn 1,7 triệu USD, lần chơi ít nhất 11.800 USD, thua hơn 936.000 USD.

Bị can Hồ Đại Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ)) mở thẻ với tên “Mr Michael” vào tháng 6-2020. Từ tháng 2 đến tháng 6-2024, bị can Dũng đánh bạc 95 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 7 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất là hơn 331.000 USD, lần chơi ít nhất hơn 4.900 USD, thua hơn 759.000 USD (hơn 18 tỷ đồng).

Tháng 6/2022, bị can Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình (cũ) mở thẻ với tên “Mr Lucky one”. Từ tháng 2 đến tháng 6-2024, bị can này đánh bạc 74 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất là hơn 229.000 USD, lần chơi ít nhất là 700 USD, thua hơn 284.000 USD.

Các bị cáo được dẫn giải đến TAND TP Hà Nội. (Ảnh: Phùng Anh/Thời báo VTV)

Ngoài ra, vụ án còn có nhiều bị can là doanh nhân, luật sư, kỹ sư, ca sỹ, phó hiệu trưởng, bác sỹ, hướng dẫn viên du lịch… cũng bị cáo buộc tham gia đánh bạc.

Trong đó, bị can Nguyễn Văn Hùng (nhân viên Công ty cổ phần Tập đoàn M.T) mở thẻ với tên “Mr Hank” vào tháng 10/2022. Bị can đã đánh bạc 81 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 531.000 USD, thua hơn 142.000 USD (hơn 3,4 tỷ đồng).

Bị can Nguyễn Thế Vũ (có nghề nghiệp ca sỹ và kinh doanh tự do) mở thẻ với tên “Mr Troy” vào tháng 1/2023. Từ tháng 2 đến tháng 6-2024, bị can Vũ đánh bạc 116 lần với tổng số tiền hơn 4,3 triệu USD và thua hơn 81.000 USD. Các trò chơi điện tử trả thưởng mà Vũ tham gia tại King Club là Slot và Baccarat.

Từ tháng 9/2022 Trương Xuân Danh (kinh doanh) bắt đầu mở thẻ tại King Club với cái tên nước ngoài "Mr Sancho". Bị can này đánh bạc 45 lần bằng hình thức chơi Roulette. Cơ quan tố tụng xác định, bị can này đã 45 lần đánh bạc với tổng số tiền chi vào các trò chơi cờ bạc gần 59.000 USD (khoảng 1,5 tỷ đồng). Trong đó lần nhiều nhất mà "Mr Sancho" đánh bạc là 7.603 USD (hơn 183 triệu đồng).

Trong số bị can bị truy tố về tội “Đánh bạc” còn có các bị can Tạ Quốc Thịnh (cựu Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương), Chu Đình Tuấn (bác sĩ), Nguyễn Hữu Liêm (luật sư), Lê Thế Chiến (nguyên Phó Tổng biên tập tạp chí)...

Cùng với đó là hàng loạt doanh nhân như: Nguyễn Thu Thủy (Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn thiết kế kiểm định giao thông xây dựng và thi công xây lắp); Nguyễn Như Hoài (Giám đốc Công ty Sài Gòn Express); Nguyễn Duy Toại (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nguyên Hà Á Châu); Vũ Tuấn Anh (Giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Hưng Thịnh Phát); Trần Mạnh Hùng (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Cavico); Đỗ Xuân Lập (Tổng Giám đốc Công ty CP kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt).

Quá trình triệt phá đường dây đánh bạc gần 2.600 tỷ đồng trong khách sạn 5 sao

Theo cáo trạng, vào ngày 22/6/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt quả tang 14 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức trò chơi điện tử có thưởng tại tầng 1 khách sạn Pullman, Hà Nội. Tang vật thu giữ gần 13 tỷ đồng tiền mặt, hơn 1,1 triệu USD và một số loại ngoại tệ khác.

Qua điều tra đã xác định, Câu lạc bộ King Club có địa chỉ tại tầng 1, khách sạn Pullman, số 40 Cát Linh, Hà Nội thuộc Công ty Việt Hải Đăng là doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng

Lợi dụng sơ hở trong công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các quy định của Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27-12-2021 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và để có lợi nhuận, thu lời bất chính, sau khi ký kết hợp đồng quản lý, vận hành King Club giữa Công ty HS với Công ty Việt Hải Đăng, Kim In Sung (Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty trách nhiệm hữu hạn HS Development Việt Nam) đã thuê và chỉ đạo Cho Choon Keun, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee phối hợp với Phan Trường Giang và Nguyễn Đình Lâm tổ chức đánh bạc trái phép tại King Club.

Từ ngày 4/2 đến 22/6/2024, các bị cáo trên đã tổ chức cho 145 người Việt Nam đánh bạc trái phép tại King Club. Cáo trạng xác định Kim In Sung là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các hoạt động tổ chức đánh bạc cho người Việt Nam và được hưởng 100% lợi nhuận.

Cho Choon Keun, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee thay ca nhau trực tiếp giúp sức cho Kim In Sung trong việc quản lý, điều hành, giám sát, thu, chi tiền để duy trì các hoạt động của King Club và cùng Phan Trường Giang, Nguyễn Đình Lâm tổ chức đánh bạc trái phép.

Cơ quan tố tụng xác định, 136 bị cáo bị truy tố về tội "Đánh bạc" trong vụ án này đều có hiểu biết và nhận thức rõ các quy định của pháp luật cấm người Việt Nam đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng, nhưng họ vẫn thực hiện hành vi đánh bạc thắng, thua bằng tiền với người quản lý, vận hành của King Club thông qua các máy trò chơi điện tử có thưởng.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Đức Long (Kỹ sư xây dựng, Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Vigracera) bị cáo buộc từ ngày 4-2 đến 23/5/2024 đã đánh bạc 103 lần bằng hình thức đặt cược chơi trò chơi điện tử có thưởng Slot, Roulette, Bacarat tại King Club, với tổng số tiền đánh bạc tương đương hơn 102 tỷ đồng), bị thua số tiền tương đương hơn 4,5 tỷ đồng.

Bị cáo Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình cũ) cũng mở thẻ với tên “Mr Lucky one”. Từ tháng 2 đến tháng 6/2024, “Mr Lucky one” đánh bạc 74 lần với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD (tương đương hơn 102 tỷ đồng), thua hơn 284.000 USD (tương đương hơn 6,8 tỷ đồng).

Tổng số tiền cộng dồn mà các bị cáo đã sử dụng đánh bạc là hơn 106 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng). Kim In Sung thu lợi bất chính số tiền hơn 9,2 triệu USD (tương đương hơn 222 tỷ đồng) từ tổng số tiền mà các bị cáo đã đánh bạc bị thua.

Tuy nhiên, trước khi cơ quan công an bắt quả tang hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc trái phép tại King Club, Kim In Sung đã xuất cảnh, không ở Việt Nam. Ngày 26/5/2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã số 746/QĐTN-ANĐT-P4 và đề nghị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an truy nã quốc tế đối với bị can Kim In Sung. Đến nay vẫn chưa bắt được Kim In Sung nên Cơ quan điều tra đã quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra bị can và tách vụ án đối với Kim In Sung.