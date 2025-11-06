Thời gian gần đây, Angela Phương Trinh khiến mạng xã hội "dậy sóng" khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác lạ. Không còn là hình ảnh mỹ nhân dịu dàng, nữ tính, cô nay sở hữu thân hình săn chắc, cơ bắp rõ nét và thần thái mạnh mẽ đến ngỡ ngàng. Mỗi lần xuất hiện, Angela Phương Trinh đều khiến khán giả bất ngờ với vóc dáng "đô con", vòng vai vuông, cơ bụng rắn chắc và phong thái tự tin chẳng kém gì vận động viên chuyên nghiệp.

Angela Phương Trinh bất ngờ tái xuất với hình ảnh cơ bắp cuồn cuộn, phong cách ăn diện cũng thay đổi

Nguồn cơn của màn "biến hình" này một phần từ mong muốn thay đổi hình tượng của nữ diễn viên, một phần bắt đầu từ hành trình tập luyện cùng vận động viên thể hình Phạm Văn Mách. Phạm Văn Mách là biểu tượng lớn của làng thể hình Việt Nam, anh được biết đến với biệt danh "Kiến Càng". Phạm Văn Mách 6 lần vô địch thế giới, nhiều lần giành HCV châu Á và SEA Games. Anh là vận động viên hiếm hoi duy trì phong độ đỉnh cao ở tuổi gần 50.

Angela Phương Trinh bị "tóm" rời phòng tập cùng huấn luyện viên thể hình Phạm Văn Mách (Nguồn: Đi soi sao đi)

Cả hai đã gắn bó, cùng nhau tập luyện suốt nhiều tháng qua

Trên trang cá nhân, Angela Phương Trinh thường xuyên đăng tải video tập luyện cường độ cao cùng huấn luyện viên của mình. Mới đây nhất, chúng tôi còn bắt gặp Angela Phương Trinh và Phạm Văn Mách rời phòng tập cùng nhau, trò chuyện thân thiết. Theo chia sẻ từ Phạm Văn Mách, để có màn "lột xác" này, Angela Phương Trinh duy trì lịch tập dày đặc, 6 buổi mỗi tuần, gồm 4 buổi tập kháng lực tập trung vào các nhóm cơ chính như vai, ngực, lưng, tay và 2 buổi cardio để cải thiện sức bền. Mỗi buổi tập kéo dài từ 45 - 60 phút và được thiết kế riêng bởi chính Phạm Văn Mách.

Các bài tập mà Angela Phương Trinh thực hiện đều mang tính chuyên môn cao, thường chỉ thấy ở vận động viên thể hình chuyên nghiệp như deadlift, squat, bench press, military press, barbell row... Cường độ nặng, kỹ thuật chuẩn và kỷ luật cao là điều bắt buộc trong giáo án của cô.

Đi cùng với luyện tập là chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt. Dù ăn chay trường, Angela Phương Trinh vẫn duy trì nạp đủ khoảng 98 gram protein mỗi ngày, một con số khá cao đối với nữ giới. Toàn bộ khẩu phần ăn của cô được tính toán tỉ mỉ để vừa đảm bảo nguyên tắc ăn chay, vừa đáp ứng nhu cầu phục hồi và phát triển cơ bắp.

Angela Phương Trinh thường xuyên đăng ảnh khoe vóc dáng bên Phạm Văn Mách

Nhiều người tỏ ra ngỡ ngàng trước sự thay đổi này, thậm chí tiếc nuối hình ảnh nhẹ nhàng của Angela Phương Trinh ngày trước. Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến trái chiều, không ít khán giả tôn trọng quyết định dám thay đổi, dám khác biệt của nữ diễn viên.