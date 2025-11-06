Mối quan hệ căng thẳng giữa gia đình Beckham và vợ chồng Brooklyn Beckham - Nicola Peltz đã nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng trong suốt thời gian qua. Tới chiều 5/11, tờ Heatworld đưa tin, vợ chồng David Beckham mới đây đã tới gặp gỡ trực tiếp bố mẹ Nicola Peltz với hy vọng có thể hàn gắn mối quan hệ với con dâu nhà tỷ phú.

1 nguồn tin thân cận tiết lộ về những suy nghĩ của David Beckham trước thềm cuộc gặp gỡ quan trọng: "Mặc dù David ban đầu có đôi chút do dự và lo lắng rằng quyết định này có thể khiến mối quan hệ với cậu cả trở nên căng thẳng hơn. Nhưng cuối cùng anh ấy nhận ra mọi chuyện không thể tồi tệ hơn được nữa và nhận thấy rằng buổi gặp gỡ với gia đình thông gia lần này là 1 cơ hội đáng để thử". Thế nhưng, phía gia đình Nicola Peltz lại tỏ ra không mấy mặn mà với buổi gặp mặt vợ chồng Beckham. Nguồn tin của Heatworld cho biết, phía bố mẹ Nicola Peltz nhiều lần hủy buổi hẹn với gia đình cựu danh thủ người Anh, thậm chí còn thay đổi cả thời gian và địa điểm buổi gặp gỡ. Sau nhiều lần trì hoãn lịch hẹn, cuối cùng 2 bên gia đình cũng gặp được nhau.

Vợ chồng Beckham ...

... vừa tới gặp gỡ trực tiếp bố mẹ vợ của Brooklyn

Theo Heatworld, Victoria Beckham đã rơi nước mắt trong lần gặp gỡ trực tiếp bố mẹ Nicola Peltz, đồng thời nữ ca sĩ còn bày tỏ sự chân thành và rút hết ruột gan để nói lên tiếng lòng mình với hy vọng có thể cứu vãn được mối quan hệ với con dâu. David Beckham cũng bày tỏ thiện chí, cho biết vợ chồng mình sẵn sàng làm mọi cách để hàn gắn mối quan hệ với nàng dâu tỷ phú. Song song với đó, cựu danh thủ người Anh chia sẻ về những tổn thương và nỗi buồn bã sâu sắc của vợ chồng anh kể từ khi drama với vợ chồng con trai cả nổ ra. Đồng thời, Beckham cũng bày tỏ hy vọng phía gia đình thông gia vào cuộc giúp đỡ để đưa vợ chồng Brooklyn Beckham trở về với vòng tay của mình.

Thế nhưng, phía bố mẹ Nicola Peltz lại tỏ ra lạnh nhạt, hờ hững trước thái độ chân thành của vợ chồng David Beckham. Nguồn tin của Heatworld khẳng định, bố mẹ vợ của Brooklyn Beckham chỉ nói có vài câu ít ỏi và gật đầu qua loa cho có. 1 nguồn tin hé lộ về bầu không khí gượng gạo trong buổi gặp mặt: "Bố mẹ Nicola Peltz giấu kín mọi suy nghĩ trong lòng và không chịu mở lòng mình. Rõ ràng là họ không hề tỏ ra chân thành khi đối mặt với những gì đang diễn ra".

Nhà thông gia tỏ thái độ lạnh lùng trong cuộc gặp gỡ với vợ chồng Beckham

Thái độ dửng dưng từ phía gia đình thông gia đã khiến Victoria chìm trong tuyệt vọng và ra về trong nước mắt. Nữ ca sĩ đã khóc suốt trên đoạn đường về nhà sau khi đối mặt với sự lạnh lùng từ gia đình con dâu. 1 nguồn tin thân cận tiết lộ về tinh thần rệu rã của Victoria sau buổi gặp gỡ với bên thông gia: "Buổi gặp gỡ với nhà Peltz chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Và gia đình Beckham ra về với cảm giác như thể họ vừa mới rơi vào thế bế tắc. Victoria khóc suốt trên đường về nhà và thực sự bị tan nát cõi lòng. Cô ấy từng hy vọng đây có thể là tia hy vọng nhỏ nhoi để hàn gắn mối quan hệ với con trai và Nicola. Victoria hy vọng rằng bằng cách thể hiện những mặt yếu đuối của mình, cô ấy có thể chấm dứt những bất ổn hiện tại nhưng tình hình lại trở nên xấu đi".

Victoria khóc lóc nức nở sau buổi gặp gỡ với gia đình thông gia (Hình ảnh mang tính chất minh họa)

Mối quan hệ căng thẳng giữa vợ chồng Brooklyn với gia đình Beckham đã trở thành tâm điểm bàn tán trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội suốt hơn nửa năm qua. Từ tháng 5, sự vắng mặt của vợ chồng Brooklyn trong những sự kiện quan trọng của gia đình Beckham đã làm dấy lên nghi vấn bất hòa. Không những vậy, Brooklyn Beckham còn khiến dân tình phải náo loạn khi công khai tuyên bố "luôn chọn vợ". 1 nguồn tin thân cận tiết lộ rằng Nicola chưa bao giờ thực sự hòa hợp với gia đình chồng, và đặc biệt là với mẹ chồng Victoria.

Giữa những đồn đoán rạn nứt, gia đình Beckham vẫn cố gắng giữ hình ảnh đoàn kết và ấm áp. Cựu danh thủ liên tục nhắc đến con trai Brooklyn bằng cách gắn tên anh trên Instagram. Tuy nhiên, Brooklyn lại chẳng hoàn toàn không ngó ngàng gì đến gia đình, chỉ dành sự ưu ái đặc biệt cho nhà vợ. Khoảng cách và dấu hiệu mâu thuẫn giữa cha con David - Brooklyn ngày càng rõ rệt, khiến công chúng không khỏi tiếc nuối cho 1 trong những gia đình nổi tiếng và từng được ngưỡng mộ nhất xứ sương mù. Trên mạng xã hội, Romeo và Cruz thậm chí còn block luôn cả anh trai và chị dâu.

Brooklyn gần như bơ đẹp gia đình ruột thịt, chỉ "cắm rễ" bên nhà vợ. Đồng thời, quý tử này cũng chuyển hẳn về sống ở biệt thự được mua bằng tiền của nhà Peltz. Anh gần như cắt đứt liên lạc với nhà Beckham, phớt lờ bố mẹ ruột khiến khán giả không khỏi xót xa cho cặp đôi huyền thoại một thời của làng bóng đá và thời trang Anh quốc. Không dừng lại ở đó, cặp đôi này còn tổ chức lễ cưới lại do nhà Peltz chủ trì, không mời bất cứ 1 thành viên nào của gia đình Beckham. Mới đây nhất, vợ chồng Brooklyn đã không thèm xuất hiện trong ngày David Beckham được phong tước Hiệp sĩ.

Brooklyn - Nicola cưới lại bên nhà ngoại và không hề thông báo cho nhà nội biết