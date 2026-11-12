Ai hưởng lợi nhất từ bê bối tình ái và nghi án gián điệp Trung Quốc của ông chủ Nvidia?

Trong khi ông Jensen Huang đối mặt nguy cơ mất chức, nhiều đối thủ của Nvidia, các chính trị gia theo đường lối cứng rắn với Bắc Kinh và những doanh nghiệp chip Trung Quốc có thể tìm thấy cơ hội từ cuộc khủng hoảng này.

Ông Jensen Huang, CEO của Nvidia, cùng vợ là bà Lori Huang, quen nhau khi cả hai là sinh viên ngành kỹ thuật tại Đại học Bang Oregon. Ảnh: AP

Một cuộc tình, một nghi án gián điệp và cơn địa chấn trên thị trường công nghệ

Trong nhiều năm, ông Jensen Huang được xem là một trong những biểu tượng thành công lớn nhất của ngành công nghệ Mỹ. Nhà sáng lập kiêm CEO Nvidia không chỉ đưa công ty trở thành một trong những tập đoàn có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới mà còn trở thành nhân vật trung tâm trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu.

Ông Huang cũng là một trong những doanh nhân công nghệ có ảnh hưởng đáng kể tới chính sách của Washington. Với Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Huang không đơn thuần là một CEO thành đạt mà còn là đối tác quan trọng trong tham vọng đưa Mỹ duy trì vị trí dẫn đầu về AI.

Thế nhưng, vị thế ấy đang bị thử thách bởi một câu chuyện bắt đầu từ quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân.

Ngày 8/11, ông Jensen Huang thừa nhận không chung thủy với vợ, đồng thời công khai xin lỗi vợ, các con và tập thể Nvidia. Người phụ nữ được truyền thông xác định có quan hệ tình cảm với ông là Alice Huang, một nữ doanh nhân từng làm việc tại Megaspeed - công ty điện toán đám mây có trụ sở ở Singapore. Hai người không có quan hệ họ hàng dù cùng mang họ Huang.

Điều khiến vụ việc trở nên đặc biệt nghiêm trọng là những thông tin do The New York Times công bố: Các cơ quan tình báo Mỹ nghi ngờ bà Alice Huang có liên hệ với tình báo Trung Quốc và từng thu thập thông tin phục vụ Bắc Kinh. Reuters, AP và nhiều hãng truyền thông quốc tế khác sau đó tiếp tục đưa tin về cuộc điều tra liên quan.

Theo các nguồn tin được Reuters trích dẫn ngày 10/11, mạng lưới kinh doanh liên quan Megaspeed bị nghi đã giúp các khách hàng Trung Quốc tiếp cận khoảng 240.000 chip Nvidia trị giá ít nhất 7,5 tỷ USD thuộc diện hạn chế xuất khẩu. Những khách hàng được nhắc tới có Alibaba, Tencent và một số phòng thí nghiệm AI Trung Quốc.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ ba vấn đề: Ông Jensen Huang đã thừa nhận ngoại tình; Alice Huang bị nghi có hoạt động tình báo cho Trung Quốc; còn việc Nvidia hay chính CEO của tập đoàn có chủ ý tham gia chuyển giao trái phép công nghệ hay không vẫn đang được điều tra. Chưa có kết luận tư pháp xác nhận ông Jensen Huang phạm tội gián điệp hoặc tiếp tay cho hoạt động chuyển hướng chip trái phép. Trung Quốc cũng bác bỏ cáo buộc gián điệp, gọi những thông tin này là vô căn cứ. Megaspeed phủ nhận vi phạm quy định xuất khẩu.

Nvidia đã thuê hãng luật độc lập Wachtell, Lipton, Rosen & Katz điều tra theo yêu cầu của các thành viên độc lập trong hội đồng quản trị. Công ty cho biết chưa có lý do để tin rằng bí mật công nghệ hoặc an ninh quốc gia Mỹ đã bị xâm phạm.

Dù vậy, thiệt hại trên thị trường đã xuất hiện. Theo Reuters , Nvidia mất khoảng 430 tỷ USD giá trị vốn hóa chỉ trong hai phiên giao dịch sau khi bê bối bùng phát. Những biến động này cho thấy nhà đầu tư không chỉ lo ngại về đời tư của một CEO mà còn đặt câu hỏi về quản trị doanh nghiệp, kiểm soát khách hàng và rủi ro địa chính trị của tập đoàn.

Ông Jensen Huang và bà Alice Huang (ngoài cùng bên phải). Ảnh: Chosun

Những người hưởng lợi đầu tiên: Các đối thủ của Nvidia

Nếu ông Jensen Huang phải rời Nvidia, hoặc ít nhất mất đi một phần quyền lực trong việc hoạch định chiến lược, những đối thủ cạnh tranh của tập đoàn chắc chắn sẽ có thêm cơ hội. Nhưng lợi ích lớn hơn có thể thuộc về những lực lượng muốn Washington siết chặt hơn nữa hoạt động xuất khẩu công nghệ sang Trung Quốc.

Trong cuộc cạnh tranh trực tiếp về chip AI, AMD là cái tên được chú ý nhiều nhất. Dòng chip Instinct của hãng đang được phát triển để cạnh tranh với các bộ xử lý đồ họa trung tâm dữ liệu của Nvidia. Nếu các khách hàng lớn lo ngại về tính liên tục trong chiến lược, nguồn cung hoặc khả năng tiếp cận công nghệ Nvidia, AMD có thể tận dụng cơ hội để giành thêm hợp đồng.

Broadcom lại có lợi thế ở một hướng khác: Thiết kế chip AI chuyên dụng theo yêu cầu của các tập đoàn công nghệ lớn. Khi Google, Amazon và những nhà cung cấp dịch vụ đám mây muốn giảm phụ thuộc vào GPU Nvidia, nhu cầu về chip ASIC của Broadcom có thể tăng lên.

Tuy nhiên, không nên mặc nhiên cho rằng Nvidia sẽ mất vị thế chỉ vì CEO gặp khủng hoảng. Công ty có hệ sinh thái CUDA, mạng lưới khách hàng, năng lực phần mềm và chuỗi cung ứng rất khó thay thế trong thời gian ngắn. Một cuộc chuyển giao lãnh đạo không đồng nghĩa với việc các lợi thế công nghệ ấy biến mất.

Những tập đoàn công nghệ lớn cũng có thể hưởng lợi. Google đã phát triển TPU; Amazon có Trainium; Microsoft đầu tư vào dòng chip Maia. Cả ba đều có mục tiêu dài hạn là tự chủ hơn về hạ tầng tính toán AI.

Nếu bê bối khiến Nvidia phải chịu sự giám sát chặt chẽ hơn, khách hàng có thể đẩy nhanh quá trình đa dạng hóa nguồn cung. Các tập đoàn đám mây (cloud) sẽ có thêm lý do để đầu tư vào chip tự thiết kế, thay vì phụ thuộc quá lớn vào một nhà sản xuất.

Dù vậy, sự chuyển dịch này nhiều khả năng diễn ra từ từ, bởi các hệ thống AI hiện nay vẫn phụ thuộc đáng kể vào phần cứng và phần mềm Nvidia.

Một nhóm khác cũng cần được chú ý là các cổ đông và thành viên hội đồng quản trị Nvidia. Nếu cuộc điều tra cho thấy có lỗ hổng trong quản trị doanh nghiệp, họ có thể thúc đẩy cải tổ bộ máy, tăng cường kiểm soát nội bộ và giảm sự phụ thuộc vào cá nhân CEO.

Tuy nhiên, sa thải ông Huang không phải phương án không có rủi ro. Ông là người đồng sáng lập Nvidia năm 1993, trực tiếp định hình chiến lược công nghệ và xây dựng hệ sinh thái CUDA. Một cuộc chuyển giao đột ngột có thể làm suy giảm niềm tin của nhà đầu tư, khách hàng và nhân viên. Một số nhà phân tích đã cảnh báo rằng Nvidia có thể mất đáng kể giá trị nếu ông Huang bị thay thế.

Cũng không nên bỏ qua một bên có thể chịu thiệt hại lớn nhất là chính các cổ đông Nvidia. Họ đang phải đối diện biến động giá cổ phiếu, nguy cơ kiện tụng và sự bất định về tương lai của doanh nghiệp. Một vụ kiện tập thể liên quan cáo buộc công bố thông tin không đầy đủ đã được khởi động, nhưng các cáo buộc này chưa được tòa án kết luận.

CEO AMD Lisa Su phát biểu khai mạc tại diễn đàn COMPUTEX ở Đài Loan (Trung Quốc) ngày 3/6/2024. Ảnh: Reuters

Ai có thể hưởng lợi ngay bên trong Nvidia?

Những người có khả năng hưởng lợi không chỉ nằm ở các đối thủ cạnh tranh bên ngoài mà còn có thể xuất hiện ngay trong nội bộ Nvidia. Ngày 12/11, Reuters đưa tin, hai lãnh đạo cấp cao của Nvidia đang nổi lên như những ứng viên tiềm năng cho vị trí kế nhiệm ông Jensen Huang.

Một là bà Colette Kress - Giám đốc tài chính (CFO) của Nvidia từ năm 2013. Bà có thể bảo đảm tính liên tục trong công tác quản lý tài chính và điều hành doanh nghiệp, đặc biệt nếu được bổ nhiệm làm CEO lâm thời.

Hai là ông Ian Buck - một kỹ sư kỳ cựu của Nvidia, gắn liền với quá trình phát triển nền tảng CUDA và hoạt động kinh doanh hạ tầng AI quy mô lớn của tập đoàn. Ông có thể đại diện cho sự kế thừa và duy trì định hướng chiến lược công nghệ của Nvidia.

Một cái tên khác cũng được nhắc đến là ông Rene Haas - CEO của Arm và từng là lãnh đạo tại Nvidia.

Bà Colette Kress - Giám đốc tài chính của Nvidia. Ảnh: TechPowerUp

Phe diều hâu ở Quốc hội Mỹ: Một cơ hội chính trị hiếm có

Phe theo đường lối cứng rắn ở Quốc hội Mỹ có lẽ là nhóm hưởng lợi chính trị rõ rệt nhất từ scandal của ông Jensen Huang.

Trong nhiều năm, ông Jensen Huang kiên trì vận động Washington không áp đặt những hạn chế quá rộng đối với hoạt động bán chip AI sang Trung Quốc. Lập luận của ông là nếu Mỹ tự rút khỏi thị trường Trung Quốc, các doanh nghiệp nội địa như Huawei sẽ có thêm không gian phát triển, còn các khách hàng Trung Quốc sẽ chuyển sang hệ sinh thái công nghệ của đối thủ.

Lập luận này từng nhận được sự đồng tình từ một bộ phận chính quyền Tổng thống Trump, bởi nó phù hợp với quan điểm duy trì lợi thế công nghệ Mỹ thông qua thương mại và cạnh tranh.

Nhưng bê bối hiện nay đã tạo ra một đòn bẩy mới cho những người chủ trương kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt.

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đặt câu hỏi về việc Nvidia được cho là đã nhận các giấy phép xuất khẩu hàng trăm nghìn chip AI sang Trung Quốc, trong đó có những doanh nghiệp có liên hệ đáng lo ngại với quân đội Trung Quốc. Bà Warren yêu cầu Nvidia giải trình liệu những hoạt động này có liên quan mối quan hệ giữa ông Jensen Huang và bà Alice Huang hay không.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries cũng thúc đẩy việc điều tra những vấn đề liên quan an ninh quốc gia và quan hệ giữa các tỷ phú công nghệ với chính quyền Tổng thống Trump. Các nghị sĩ Dân chủ Gregory Meeks, Gabe Amo và Sydney Kamlager-Dove yêu cầu Bộ Thương mại giải thích những gì cơ quan này biết về các mối liên hệ bị nghi vấn.

Đáng chú ý, đây không chỉ là chiến dịch của phe Dân chủ. Các nghị sĩ Cộng hòa có ảnh hưởng như Brian Mast, John Moolenaar và Rick Crawford cũng yêu cầu ông Jensen Huang tham gia phiên họp kín cung cấp thông tin trước Quốc hội dự kiến ngày 18/11.

Theo Reuters , vụ bê bối có thể tạo thêm động lực cho ba dự luật: Giám sát AI (AI Overwatch Act), An ninh chip (Chip Security Act) và Kiểm soát xuất khẩu thiết bị sản xuất chip bán dẫn sang Trung Quốc và các đối thủ chiến lược (MATCH Act). Những dự luật này hướng tới tăng quyền giám sát của Quốc hội đối với xuất khẩu chip AI, kiểm soát việc truy xuất nguồn gốc chip và gây sức ép để các đồng minh hạn chế xuất khẩu thiết bị sản xuất bán dẫn sang Trung Quốc.

Như vậy, nếu ông Huang suy yếu về vị thế, những người muốn thu hẹp không gian tiếp cận công nghệ Mỹ của Trung Quốc sẽ có thêm cơ hội thúc đẩy chương trình nghị sự của mình. Đó là lợi ích chính trị có thể tồn tại ngay cả khi Nvidia vẫn giữ nguyên vị thế công nghệ.

Mỹ có dự luật Kiểm soát xuất khẩu thiết bị sản xuất chip bán dẫn sang Trung Quốc và các đối thủ chiến lược (MATCH Act). Ảnh: Enews Europe

Cuộc chiến không chỉ nằm ở Washington

Một nghịch lý đáng chú ý là trong khi các nghị sĩ ở cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đòi điều tra ông Jensen Huang, hai nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong giới chính trị và công nghệ Mỹ lại thể hiện thái độ ủng hộ ông.

Tổng thống Donald Trump công khai gọi ông Huang là người đáng kính, đánh giá cao đóng góp của ông đối với nước Mỹ. Ngày 9/11, sau khi nói chuyện với CEO Nvidia, Tổng thống Trump tuyên bố ông tin lời ông Huang rằng mình không biết Alice Huang bị nghi là điệp viên Trung Quốc. Ông chủ Nhà Trắng cũng nói ông Huang sẽ ổn.

Sự ủng hộ này không khó lý giải. Nvidia là một trụ cột trong chiến lược phát triển AI của chính quyền Tổng thống Trump. Tăng trưởng của ngành công nghiệp AI, đầu tư trung tâm dữ liệu và sản xuất bán dẫn cũng gắn chặt với tham vọng kinh tế của Tổng thống Mỹ. Ông Huang lại là một trong những doanh nhân tích cực vận động để Washington duy trì khả năng bán một số dòng chip AI cho Trung Quốc.

Theo quan điểm của ông Huang, việc tiếp tục hiện diện trên thị trường Trung Quốc giúp các công ty Mỹ duy trì ảnh hưởng công nghệ, ngăn khách hàng chuyển sang Huawei và các nhà sản xuất nội địa khác của Trung Quốc. Tổng thống Trump từng thể hiện sự đồng tình với cách tiếp cận này, cho phép xuất khẩu một số chip H200 sang Trung Quốc theo cơ chế cấp phép có điều kiện.

Tỷ phú Elon Musk còn thể hiện sự ủng hộ trực tiếp hơn. Ngày 8/11, ông Musk đồng tình với nhận định của nhà đầu tư Shaun Maguire rằng ông Huang có thể đã mắc sai lầm nghiêm trọng trong đời tư nhưng vẫn là một doanh nhân không thể thiếu đối với vị thế AI của Mỹ.

Đến ngày 11/11, khi một người dùng mạng xã hội đề nghị tỷ phú Musk tuyển dụng ông Huang nếu ông bị Nvidia sa thải, vị tỷ phú trả lời: “Đó sẽ là một vinh dự”.

Động thái ấy có ý nghĩa vượt ra ngoài một lời động viên cá nhân. Ba hãng Tesla, SpaceX và xAI đều có nhu cầu rất lớn về năng lực tính toán AI. Những doanh nghiệp do tỷ phú Musk điều hành có lợi ích trực tiếp trong việc duy trì quan hệ với Nvidia và tận dụng chuyên môn của ông Huang.

Tuy nhiên, sự ủng hộ của hai ông Trump và Musk không đồng nghĩa với việc họ bác bỏ mọi biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip. Nó phản ánh một lựa chọn chiến lược khác: Bảo vệ năng lực công nghệ Mỹ, đồng thời tránh đẩy toàn bộ thị trường Trung Quốc vào tay các đối thủ.

Điều này khiến cuộc tranh luận trở nên phức tạp hơn. Tổng thống Trump có thể muốn bảo vệ ông Huang, nhưng Quốc hội vẫn có quyền điều tra Nvidia và siết chặt hoạt động xuất khẩu. Tỷ phú Musk có thể sẵn sàng tuyển dụng ông Huang, nhưng điều đó không giải quyết được những câu hỏi về an ninh quốc gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk. Ảnh: AFP

Trung Quốc có thể được lợi, nhưng không phải theo cách đơn giản

Trong danh sách những bên có thể hưởng lợi từ bê bối Nvidia, Trung Quốc là trường hợp đáng phân tích nhất.

Thoạt nhìn, nếu ông Huang bị suy yếu hoặc Nvidia bị Washington siết chặt hoạt động kinh doanh, các đối thủ Trung Quốc như Huawei , Alibaba và những nhà phát triển chip AI nội địa có thể được hưởng lợi.

Huawei có thể tận dụng khoảng trống thị trường để mở rộng hệ sinh thái Ascend. Alibaba có thể đẩy nhanh phát triển chip T-Head và hạ tầng AI của riêng mình. Các doanh nghiệp Trung Quốc cũng có thêm động lực tìm kiếm nguồn cung thay thế nhằm giảm phụ thuộc vào công nghệ Mỹ.

Nhưng Trung Quốc cũng có thể phải trả giá. Reuters ngày 12/11 đưa tin các doanh nghiệp AI Trung Quốc đang gấp rút tìm cách thuê năng lực tính toán sử dụng chip Nvidia tại những trung tâm dữ liệu bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Một số doanh nghiệp thậm chí tìm cách đặt trước công suất tại các trung tâm dữ liệu ở Đông Nam Á vì lo ngại Washington sẽ siết chặt việc sử dụng chip Nvidia từ xa.

Đây là chi tiết rất đáng chú ý. Nó cho thấy các doanh nghiệp AI Trung Quốc vẫn có nhu cầu lớn đối với phần cứng Nvidia, bất chấp những nỗ lực phát triển chip nội địa. Nếu Mỹ kiểm soát cả việc thuê và sử dụng chip từ xa, Trung Quốc có thể mất một kênh tiếp cận năng lực tính toán quan trọng.

Vì vậy, không thể nói Bắc Kinh đương nhiên thắng lợi từ scandal này. Trong ngắn hạn, các doanh nghiệp Trung Quốc có thể phải đối mặt chi phí cao hơn và khó khăn lớn hơn trong việc tiếp cận chip AI tiên tiến. Về dài hạn, chính những hạn chế đó lại có thể thúc đẩy quá trình tự chủ bán dẫn của Trung Quốc.

Một nghịch lý khác là nếu phản ứng quá mạnh, Mỹ có thể vô tình đẩy nhanh quá trình hình thành một hệ sinh thái AI Trung Quốc ít phụ thuộc vào công nghệ Mỹ.

Nếu Nvidia bị Washington siết chặt hoạt động kinh doanh, các đối thủ Trung Quốc như Huawei, Alibaba… có thể được hưởng lợi. Ảnh: South China Morning Post

Cuộc chiến thực sự là ai kiểm soát tương lai AI

Nhìn rộng hơn, vụ bê bối Jensen Huang - Alice Huang phơi bày một mâu thuẫn căn bản trong chiến lược công nghệ của Mỹ.

Một mặt, Washington muốn bảo vệ vị trí dẫn đầu về AI, ngăn Trung Quốc tiếp cận những công nghệ có thể phục vụ mục tiêu quân sự và an ninh. Mặt khác, các tập đoàn Mỹ lại muốn duy trì thị trường Trung Quốc, bởi đây là một thị trường lớn và có ảnh hưởng đáng kể đến doanh thu, đầu tư và khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Ông Jensen Huang đại diện cho nhóm doanh nhân tin rằng duy trì sự hiện diện thương mại của Mỹ tại Trung Quốc là một cách bảo vệ lợi thế công nghệ Mỹ. Phe diều hâu ở Quốc hội lại lo ngại rằng chính sự hiện diện ấy có thể tạo ra những lỗ hổng an ninh mà Bắc Kinh khai thác.

Hai ông Trump và Musk đang thể hiện sự ủng hộ đối với ông Huang, nhưng sức ép từ Quốc hội, các cơ quan tình báo và cơ quan thực thi pháp luật có thể khiến chính sách của Washington thay đổi.

Đáng chú ý, vụ việc còn đặt ra câu hỏi về giới hạn quyền lực của các tỷ phú công nghệ trong hoạch định chính sách quốc gia. Khi một CEO có khả năng tác động đến quyết định xuất khẩu những sản phẩm mang ý nghĩa chiến lược, liệu lợi ích thương mại của doanh nghiệp có đang lấn át các cân nhắc an ninh quốc gia? Đó là câu hỏi mà Washington khó có thể né tránh.

Sau cùng, người hưởng lợi lớn nhất từ vụ bê bối này có thể không phải một cá nhân hay một doanh nghiệp cụ thể, mà là những lực lượng muốn thay đổi cách nước Mỹ quản lý cuộc cạnh tranh công nghệ với Trung Quốc. AMD và Broadcom có thể giành thêm cơ hội kinh doanh; Huawei có thể được thúc đẩy về dài hạn; các nghị sĩ theo đường lối cứng rắn có thể tăng quyền giám sát; còn Tổng thống Trump và tỷ phú Musk phải đối diện bài toán cân bằng giữa lợi ích kinh tế và an ninh.

Còn với ông Jensen Huang, thách thức lớn nhất không chỉ là giữ chiếc ghế CEO hay bảo vệ cuộc hôn nhân. Đó là chứng minh rằng một trong những tài sản công nghệ chiến lược nhất của nước Mỹ không bị đặt vào tình thế dễ tổn thương bởi những mối quan hệ cá nhân và lỗ hổng trong quản trị doanh nghiệp.

Và với cuộc đua AI Mỹ - Trung, đây có thể là một bước ngoặt quan trọng hơn nhiều so với một scandal tình ái thông thường.