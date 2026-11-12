CEO Nvidia Jensen Huang từ chức sau cáo buộc ngoại tình với gián điệp

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Ông Jensen Huang, Tổng giám đốc điều hành (CEO) của Nvidia, đã từ chức sau khi có thông tin về hai mối quan hệ ngoài hôn nhân, trong đó một mối quan hệ liên quan đến một phụ nữ bị tình nghi là gián điệp Trung Quốc, và mối quan hệ còn lại với một nhân viên của công ty.

CEO Nvidia Jensen Huang.

Hôm thứ Năm, Nvidia cho biết Giám đốc Tài chính (CFO) Colette Kress đã đồng ý đảm nhiệm vị trí CEO tạm quyền cho đến khi công ty bổ nhiệm được người kế nhiệm chính thức.

Hội đồng quản trị Nvidia đang bắt đầu quá trình tìm kiếm CEO mới và sẽ xem xét cả các ứng viên nội bộ lẫn bên ngoài công ty.

Quyết định này khép lại một kỷ nguyên mà trong đó Jensen Huang đã góp phần thúc đẩy làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu, đồng thời trở thành một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn về địa chính trị.

Sự ra đi của ông khiến một trong những công ty có giá trị lớn nhất thế giới phải đối mặt với nhiệm vụ tìm kiếm một nhà lãnh đạo mới.