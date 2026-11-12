Điểm chung giữa 3 người phụ nữ quanh sóng gió đời tư của CEO Nvidia Jensen Huang

Đời tư của Jensen Huang, CEO kiêm đồng sáng lập Nvidia, đang trở thành tâm điểm chú ý sau hàng loạt thông tin về các mối quan hệ ngoài hôn nhân. Bên cạnh người vợ đã đồng hành cùng ông hơn 40 năm, hai cái tên Alice Huang và Kimberly Powell cũng lần lượt xuất hiện trong những bài điều tra của truyền thông quốc tế.

Một người là nữ doanh nhân Trung Quốc. Người còn lại là Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của Nvidia. Dù câu chuyện liên quan đến mỗi người có tính chất khác nhau, cả ba đều có một điểm chung đáng chú ý trong hồ sơ cá nhân: đều có sự gắn bó với lĩnh vực kỹ thuật hoặc công nghệ.

Lori Huang: Người bạn học ngành kỹ thuật trở thành vợ của tỷ phú

Lori Huang, tên thời con gái là Lori Mills, là người phụ nữ gắn bó lâu năm nhất với Jensen Huang. Hai người gặp nhau vào đầu những năm 1980 tại Đại học Oregon State (Mỹ), khi cùng theo học ngành kỹ thuật. Thời điểm đó, Jensen mới 17 tuổi, còn Lori 19 tuổi. Cả hai được xếp làm bạn cùng nhóm trong một phòng thí nghiệm thuộc chương trình học kỹ thuật điện.

Ảnh: ET Online

Trong một lần kể lại chuyện tình thời sinh viên, Jensen từng tiết lộ ông đã tìm cách gây ấn tượng với cô bạn học bằng lời đề nghị cùng làm bài tập vào mỗi Chủ nhật. Ông thậm chí hứa sẽ giúp Lori đạt điểm A nếu cô đồng ý học cùng mình. Những buổi học chung dần trở thành những cuộc hẹn hò. Hai người kết hôn năm 1985, trước khi Jensen Huang đồng sáng lập Nvidia vào năm 1993.

Lori tốt nghiệp ngành kỹ thuật điện năm 1985. Khác với người chồng thường xuyên xuất hiện trước truyền thông và tại các sự kiện công nghệ, bà có cuộc sống tương đối kín tiếng, chủ yếu dành sự quan tâm cho gia đình và các hoạt động từ thiện.

Hiện Lori là Chủ tịch Quỹ Jen-Hsun and Lori Huang Foundation, tổ chức hỗ trợ các chương trình giáo dục, chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu khoa học và phát triển cộng đồng.

Alice Huang: Nữ doanh nhân đứng giữa những nghi vấn liên quan tình báo Trung Quốc

Cái tên thứ hai là Alice Huang, một nữ doanh nhân Trung Quốc từng điều hành Megaspeed International, công ty công nghệ có trụ sở tại Singapore.

Theo các thông tin được The New York Times công bố, Alice Huang có mối quan hệ thân thiết với Jensen Huang thông qua những hoạt động kinh doanh liên quan đến chip AI của Nvidia. Công ty Megaspeed từng mua lượng lớn chip và thiết bị phần cứng của tập đoàn này, với giá trị lên tới hàng tỷ USD.

Mối quan hệ giữa hai người trở thành tâm điểm chú ý sau khi tình báo Mỹ bị cho là đã xác định Alice Huang có liên hệ với hoạt động tình báo Trung Quốc. Các cơ quan Mỹ nghi ngờ người phụ nữ này được Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc tuyển dụng để thu thập thông tin.

Những cáo buộc liên quan đến hoạt động gián điệp hiện vẫn gây tranh cãi. Trung Quốc đã bác bỏ thông tin này, trong khi Alice Huang chưa đưa ra phản hồi công khai. Theo các bài viết của truyền thông quốc tế, mối quan hệ giữa Alice Huang và Jensen Huang cũng nằm trong phạm vi cuộc điều tra độc lập do hội đồng quản trị Nvidia khởi động.

Kimberly Powell: Nữ Phó Chủ tịch có nền tảng kỹ thuật, gắn bó 18 năm với Nvidia

Người phụ nữ thứ ba được nhắc đến là Kimberly Powell, 48 tuổi, hiện giữ chức Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của Nvidia. Khác với Alice Huang, Powell là nhân vật có vị trí chính thức trong bộ máy lãnh đạo của tập đoàn. Bà gia nhập Nvidia năm 2008, sau khi tốt nghiệp ngành kỹ thuật điện tại Đại học Northeastern và từng làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật, phát triển sản phẩm.

Khi mới gia nhập công ty, Powell được giao nhiệm vụ thúc đẩy ứng dụng chip xử lý đồ họa của Nvidia trong các thiết bị chẩn đoán hình ảnh y tế.

Ảnh: HLTH

Nhận thấy tiềm năng phát triển của công nghệ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, bà tiếp tục đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng. Năm 2016, Powell được thăng chức Giám đốc cấp cao phụ trách phát triển kinh doanh AI. Đến năm 2017, bà trở thành Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực y tế.

Hiện bà giám sát hoạt động kinh doanh liên quan đến công nghệ chăm sóc sức khỏe của Nvidia, bao gồm chẩn đoán hình ảnh, khoa học sự sống và nghiên cứu phát triển thuốc.

Tên tuổi Powell bất ngờ được truyền thông quốc tế chú ý sau bài điều tra của The New York Times ngày 11/11. Tờ báo dẫn lời 5 người từng làm việc tại Nvidia, cáo buộc bà có quan hệ ngoài hôn nhân với Jensen Huang, người trực tiếp quản lý mình. Theo nguồn tin, Huang và Powell từng có những cử chỉ thân mật tại một khách sạn ở San Jose, California, trong thời gian diễn ra hội nghị Nvidia hồi tháng 3/2026. Tuy nhiên, The New York Times cho biết chưa trực tiếp xem đoạn video được nhắc đến.

Kimberly Powell đã kết hôn với người khác. Hai người chưa công khai xác nhận mối quan hệ được đề cập trong bài điều tra.

Điểm giao giữa ba người phụ nữ

Từ Lori Huang, Alice Huang đến Kimberly Powell, có thể nhận thấy một điểm tương đồng về hồ sơ cá nhân: cả ba đều có liên hệ với thế giới kỹ thuật, công nghệ hoặc kinh doanh công nghệ. Lori và Kimberly có nền tảng học vấn trực tiếp trong lĩnh vực kỹ thuật điện. Trong khi đó, Alice Huang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh công nghệ, với các thương vụ liên quan đến chip và thiết bị của Nvidia.

Đây cũng là chi tiết được News9Live chú ý khi đặt câu hỏi về điểm chung giữa ba người phụ nữ xuất hiện trong những câu chuyện đời tư của CEO Nvidia.

Tuy nhiên, sự tương đồng về học vấn và nghề nghiệp không đủ để kết luận đây là hình mẫu phụ nữ Jensen Huang lựa chọn trong tình cảm. Lori là người bạn đời đã đồng hành cùng ông từ thời sinh viên, còn những thông tin liên quan đến Alice Huang và Kimberly Powell vẫn gắn với các cáo buộc, nghi vấn chưa được xác minh đầy đủ. Trong khi đó, những diễn biến liên tiếp đang khiến đời tư của người đứng đầu Nvidia trở thành vấn đề thu hút sự quan tâm không chỉ của giới công nghệ mà còn của truyền thông quốc tế.

Nguồn: News9Live