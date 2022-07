Ai đã "soán ngôi" giàu thứ 4 thế giới của tỉ phú Bill Gates?

Theo bảng xếp hạng tỉ phú Bloomberg Billionaires Index, tỉ phú Gautam Adani hiện sở hữu 112,5 tỉ USD, nhiều hơn tỉ phú Bill Gates 230 triệu USD. Tài phiệt Ấn Độ Gautam Adani đã gia tăng tài sản thêm 36 tỉ USD trong năm nay. Đây là mức tăng tài sản nhiều nhất trên thế giới.

Trong khi đó, khối tài sản của tỉ phú Bill Gates lại giảm do hoạt động từ thiện và cổ phiếu công nghệ bị bán tháo. Tính đến cuối phiên giao dịch hôm 21-7, ông Adani sở hữu 112,5 tỉ USD, vươn lên vị trí giàu thứ 4 thế giới của ông Gates. Ông Adani, người đã xây dựng đế chế kinh doanh của mình về nông sản, than đá và cảng, đã và đang thăng hạng trong danh sách người giàu thế giới vốn do các doanh nhân công nghệ Mỹ thống trị.

Tỉ phú Ấn Độ đã lấn sân sang năng lượng tái tạo, sân bay, trung tâm dữ liệu, dịch vụ kỹ thuật số và truyền thông. Đây là các lĩnh vực ưu tiên được Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi xem là quan trọng cho việc xây dựng và phát triển kinh tế dài hạn.

Phần lớn tài sản của ông hình thành trong 2 năm gần đây nhờ chuyển đổi sang năng lượng xanh và cơ sở hạ tầng. Việc này đã giúp ông Adani thu hút đầu tư từ các công ty như Total (Pháp) và Warburg Pincus (Mỹ).

Ông Adani từng bỏ học đại học, thử vận may trong ngành kim cương ở Mumbai đầu thập niên 80. Đến năm 1988, ông thành lập Adani Enterprises. Ông Adani trở thành người có tài sản trên 100 tỉ USD hồi tháng 4, gia nhập câu lạc bộ siêu tỉ phú với các tỉ phú Elon Musk và Jeff Bezos. Tháng 11-2021, ông cam kết đầu tư 70 tỉ USD vào chuỗi giá trị năng lượng xanh vào năm 2030.

Việc phát triển các mảng kinh doanh phù hợp với định hướng của Thủ tướng Narenda Modi giúp các công ty của ông Adani phát triển thuận lợi. Một số cổ phiếu công ty thuộc Tập đoàn Adani Group đã tăng hơn 1000% kể từ năm 2020.

Gần đây, ông tìm hiểu khả năng hợp tác với đại gia dầu mỏ Saudi Aramco tham gia đàm phán mua mảng xi măng của Holcim tại Ấn Độ và ký hợp đồng với hãng thép Hàn Quốc Posco.

Trong khi đó, ông Gates thông báo đã quyên góp 20 tỉ USD cho quỹ từ thiện của mình vào đầu tháng này. Số tiền này cao hơn hẳn so với con số 15 tỉ USD mà ông và vợ cũ từng cam kết vào năm 2021.

Nghĩa cử này đã làm giảm giá trị tài sản của tỉ phú Mỹ xuống thấp hơn ông Adani. Tỉ phú Adani cũng tích cực tham gia hoạt động từ thiện. Hồi tháng trước, để mừng sinh nhật lần thứ 60, ông tuyên bố đóng góp 7,7 tỉ USD cho các hoạt động xã hội.