Heavy Snow (Tạm dịch: Bão Tuyết) đang khiến MXH rần rần thời gian qua, đem đến những thước phim mơ mộng đẹp như sách truyện tới khán giả. Bên cạnh cốt truyện healing dễ chịu, dàn cast của bộ phim cũng trở thành đề tài được bàn tán sôi nổi. Mới đây, một đoạn video ngắn ghi lại nụ hôn đồng tính nữ giữa Han So Hee và Han Hae In đang được truyền tay nhau khắp diễn đàn online với tốc độ chóng mặt.

Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cực thắm thiết, cháy bỏng của Han So Hee với Han Hae In đng khiến cộng đồng mạng đứng ngồi không yên

Trong vòng tay của nhau, Han So Hee thơm nhẹ lên trán của Han Hae In, sau đó cả 2 đã trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng nhưng vô cùng âu yếm, ngọt ngào. Tuy bị bao phủ bởi sắc xanh xám ảm đạm, cô liêu nhưng phân cảnh tình tứ của 2 sao nữ như bừng sáng cả khung hình nhờ chemistry “tình bể bình” ngọt xớt.

Người hâm mộ không khỏi quắn quéo trước sự ăn ý của 2 nữ diễn viên, dí dỏm đốc thúc Han So Hee và Han Hae In hợp tác thêm vài dự án GL (girl love) nữa mới đủ đã mắt. Không ít ý kiến cho rằng, hình tượng của Han So Hee vốn đã ngổ ngáo nên vai diễn ngầu lòi này cũng không thể làm khó cô được. Ngoài ra, nhiều người dùng mạng cũng dành lời khen tới Han Hae In khi cô sẵn sàng thay đổi ngoại hình 180 độ, để lộ ra mái tóc tém gây sốc.

Cặp đôi cũng từng trao nhau một nụ hôn qua một bức ảnh được giới thiếu trước đó

Heavy Snow theo chân Suan (Han Hae In), một nữ sinh viên theo học khoa Sân khấu Điện ảnh tại trường trung học nghệ thuật ở Gangneung. Cô vô tình gặp gỡ và nhanh chóng trở nên thân thiết với Seol (Han So Hee), diễn viên trẻ nhiều hoài bão với một tương lai mờ mịt. Cả 2 dần nhen nhóm một thứ “lửa” khó nói, một mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu. Suan thấy bối rối về sự gắn kết bất ngờ của mình với Seol, đảo lộn cuộc sống hàng ngày của bản thân y như một trận bão tuyết ập tới bất thình lình.

Heavy Snow đem tới một tuyệt phẩm đẹp như tranh vẽ

Được biết, Heavy Snow đã đóng máy từ gần cuối năm 2019, đồng nghĩa với việc bộ phim phải mất tới 5 năm “đắp chiếu” mới có thể ra mắt tới công chúng sau nhiều lần trì hoãn. Tác phẩm ngôn tình lần đầu được công chiếu tại LHP quốc tế Jeonju lần thứ 24 vào năm ngoái và đã sold-out sau 1 phút mở bán vé. Phim cũng được mời tham dự Liên hoan phim LGBTQIA+ London, Liên hoan phim Hamburg và Liên hoan phim châu Á Rome do Viện phim Anh tổ chức.

Heavy Snow được kỳ vọng sẽ là màn tái xuất giúp gây dựng lại tên tuổi của Han So Hee. Sau bê bối tình ái vào đầu năm nay, hình ảnh của mỹ nhân sinh năm 1995 đã mất điểm trầm trọng trong mắt khán giả. Hiện tại, Han So Hee đang nhận được vô số phản ứng tích cực đối với nhân vật Seol. Đáng chú ý, Heavy Snow đánh dấu bước chuyển mình của “đả nữ” trẻ tuổi khi lần đầu lấn sân sang mảng điện ảnh. Chính vì vậy, khán giả cũng có sự kỳ vọng nhất định đối với Han So Hee.