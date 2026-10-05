Mắc ung thư vú giai đoạn 4 ở tuổi 34, cuộc sống của cựu nữ chính The Bachelorette sau 2 năm khiến nhiều người xúc động

Ở tuổi 34, Katie Thurston được chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn 4. Sau một năm điều trị, phẫu thuật cắt bỏ cả hai bên vú và trải qua mãn kinh do thuốc, cô đang học cách sống một cuộc đời gần như bình thường, dù căn bệnh vẫn luôn hiện diện.

Katie Thurston từng được nhiều khán giả biết đến với vai trò nữ chính của chương trình truyền hình thực tế The Bachelorette năm 2021. Nhưng vài năm sau đó, cuộc sống của cô rẽ sang một hướng hoàn toàn khác khi nhận chẩn đoán ung thư vú giai đoạn 4 ở tuổi 34.

Theo thông tin trên trang Health.com, chỉ khoảng 6% phụ nữ được chẩn đoán ung thư vú giai đoạn 4 là dưới 40 tuổi. Trường hợp của Katie vì thế cũng là lời nhắc rằng ung thư vú không chỉ xảy ra ở phụ nữ lớn tuổi.

Tháng 4/2025, Katie từng chia sẻ với Health về hành trình điều trị. Trước khi được chẩn đoán chính xác, cô từng trải qua một lần chẩn đoán nhầm, đồng thời thực hiện các phương pháp hỗ trợ sinh sản trong thời gian chuyển từ nơi ở cũ tới New York và chuẩn bị kết hôn với diễn viên hài Jeff Arcuri.

Một năm sau, nhân Tháng Nhận thức về Ung thư vú, Katie tiếp tục kể về cuộc sống hiện tại: Từ điều trị ung thư, mãn kinh do thuốc, phẫu thuật cắt bỏ cả hai bên vú cho đến chuyện sinh con và đồng hành cùng chính mẹ ruột khi bà cũng được chẩn đoán ung thư vú.

"Với ung thư giai đoạn 4, được tiếp tục một phác đồ điều trị hiệu quả đã là điều tốt nhất"

Katie cho biết về cơ bản, phác đồ điều trị của cô không thay đổi nhiều trong thời gian qua. Với người mắc ung thư vú giai đoạn 4, việc thuốc vẫn đáp ứng tốt và không phải chuyển sang phương án điều trị khác là một tín hiệu tích cực.

Cứ 3 tháng một lần, cô được tiêm thuốc nhằm ức chế hoạt động của buồng trứng. Mỗi ngày, Katie uống thêm hai loại thuốc, trong đó một loại có tác dụng kiểm soát hormone và loại còn lại là thuốc điều trị nhắm trúng đích.

"Hiện tại mọi thứ đang hoạt động rất tốt", cô chia sẻ.

Trong năm nay, Katie cũng trải qua một cuộc phẫu thuật lớn là cắt bỏ cả hai bên vú nhằm loại bỏ các mô vú và khối u còn lại.

Trước ca mổ, cô nói bản thân chịu áp lực khá lớn. Katie dành nhiều thời gian tìm hiểu, đặt câu hỏi và chuẩn bị tâm lý bởi đây là một cuộc phẫu thuật lớn.

Nhưng sau khi ca mổ kết thúc, cảm giác lại nhẹ nhõm hơn cô tưởng.

Cô ví cuộc phẫu thuật giống như vừa hoàn thành thêm một nhiệm vụ lớn trong danh sách những việc phải làm vì ung thư. "Giống như trút được một gánh nặng khỏi lồng ngực", Katie nói.

Hiện tại, cô đang chờ một lần chụp PET vào ngày 2/10, lần kiểm tra đầu tiên kể từ sau phẫu thuật. Với những người mắc ung thư giai đoạn 4, một trong những mục tiêu được kỳ vọng là đạt trạng thái không còn bằng chứng của bệnh đang hoạt động.

Katie hy vọng lần kiểm tra này sẽ mang đến tin vui, đặc biệt khi ngày 2/10 cũng là sinh nhật của chồng cô.

Dù vậy, cô hiểu rằng hành trình với ung thư giai đoạn 4 luôn có những thời điểm tốt và xấu. "Hiện tại, phương pháp điều trị vẫn đang có hiệu quả", Katie nói.

Mãn kinh do thuốc ở tuổi 30: "Mọi chuyện trong đời sống vợ chồng đều thay đổi"

Một trong những thay đổi lớn nhất mà Katie phải đối mặt là tình trạng mãn kinh do thuốc điều trị.

Điều khiến cô cảm nhận rõ nhất là suy giảm ham muốn tình dục. Với một phụ nữ mới kết hôn và đang ở độ tuổi 30, đây không phải thay đổi dễ dàng.

"Đời sống thân mật đã thay đổi hoàn toàn, bởi mọi thứ ở vùng kín đều khác trước", Katie chia sẻ.

Nếu trước đây chuyện gần gũi có thể diễn ra tự nhiên, giờ đây vợ chồng cô phải chủ động lên kế hoạch, trao đổi với nhau và kiên nhẫn hơn.

Bên cạnh đó là những cơn bốc hỏa - một triệu chứng đặc trưng của mãn kinh. Với Katie, điều này càng khó chịu khi cô sống tại New York, nơi mùa hè có thể rất nóng. Cô phải sử dụng đồng hồ theo dõi cơn bốc hỏa, trang bị đệm làm mát, chăn làm mát và quạt.

Katie còn hài hước kể rằng trước đây cô từng trêu mẹ vì bà thường dùng quạt đeo cổ. Nhưng giờ đây, chính cô lại trở thành người sử dụng và thừa nhận: "Chiếc này thực sự rất hữu ích".

Mẹ cũng mắc ung thư vú: "Tôi từng trải qua tất cả nên biết phải giúp mẹ thế nào"

Không lâu sau khi Katie được chẩn đoán bệnh, mẹ cô cũng nhận kết quả ung thư vú.

Điều đặc biệt là cả hai mẹ con đều mang đột biến gene ATM - một yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư vú.

Nhờ chính trải nghiệm của mình, Katie hiểu rằng mẹ không nên chỉ thực hiện chụp X-quang tuyến vú thông thường.

Cô khuyên mẹ cần thực hiện thêm MRI tuyến vú để kiểm tra kỹ hơn. Và chính lần kiểm tra này đã giúp phát hiện ung thư.

Mẹ Katie sau đó được phẫu thuật bảo tồn tuyến vú và xạ trị. Hiện bà cũng sử dụng một số loại thuốc tương tự con gái, dù không cần điều trị ức chế buồng trứng.

Katie nói cô cảm thấy may mắn vì đã có cơ hội "đi trước" mẹ trong hành trình này.

"Nếu nghe ai đó nói họ mắc ung thư nhưng mình chưa từng trải qua, bạn có thể không biết phải giúp họ thế nào. Nhưng với mẹ, tôi có thể nói: 'Con vừa trải qua chuyện này cách đây 6 tháng. Để con nắm tay mẹ, cùng mẹ đặt những câu hỏi cần thiết'".

Với Katie, được đồng hành cùng mẹ trong thời điểm khó khăn này là một điều đặc biệt.

Ung thư vẫn ở đó, nhưng Katie đang học cách sống cùng nó

Trước đây, Katie từng nói ung thư vú giai đoạn 4 ngày nay có thể được kiểm soát giống một căn bệnh mạn tính ở nhiều trường hợp. Sau một thời gian điều trị, cô nhận thấy bản thân thực sự đang dần tìm được một "cuộc sống bình thường mới".

Katie đã kết hôn, mua nhà và nuôi một chú chó. Những công việc thường ngày vẫn diễn ra bên cạnh lịch điều trị.

Cô thừa nhận rằng khi đang ở giữa những ngày khó khăn nhất, việc sống một cuộc sống bình thường không hề dễ dàng. Tuy nhiên, với phác đồ điều trị hiện tại, các tác dụng phụ đối với cô tương đối dễ kiểm soát và dần trở thành một thứ giống như "tiếng ồn nền" trong cuộc sống.

Có những thời điểm ung thư lại trở thành tâm điểm, chẳng hạn trước mỗi lần chụp PET hoặc khi một người bạn trong cộng đồng bệnh nhân qua đời.

"Đó là lúc thực tế lại ập đến", cô nói.

Katie cũng không né tránh cảm giác mâu thuẫn khi bản thân vẫn có thể tận hưởng một cuộc sống gần như bình thường trong khi một số người bạn mắc ung thư giai đoạn 4 đã qua đời.

Cô từng xúc động khi nói về điều này và cho rằng mình cần trân trọng cuộc sống hiện tại, đồng thời tiếp tục kêu gọi mọi người ủng hộ nghiên cứu ung thư vú.

Hai phôi thai và kế hoạch làm mẹ chưa có thời hạn

Chuyện con cái vẫn là một phần trong những cuộc trò chuyện giữa Katie và chồng, nhưng hiện tại họ chưa có kế hoạch sinh con ngay.

Hai vợ chồng đang có hai phôi thai và biết cả hai đều là bé gái.

Do tình trạng sức khỏe, Katie cho biết nếu muốn có con, họ sẽ cần lựa chọn phương án mang thai hộ. Đây cũng là một hành trình không đơn giản vì chi phí cao và cần tìm được người phù hợp.

Tuy nhiên, Katie nhìn vấn đề theo một hướng tích cực: việc không thể mang thai tự nhiên cũng khiến hai vợ chồng không phải chịu áp lực về thời gian.

"Chúng tôi không bị đặt vào một thời hạn nào cả", cô chia sẻ.

"Ung thư vú có thể xảy ra với bất kỳ ai"

Sau hai năm kể từ khi bước vào hành trình điều trị ung thư, Katie cho rằng điều quan trọng nhất cô muốn nhắn nhủ tới phụ nữ là đừng chủ quan với những thay đổi trên cơ thể.

"Ung thư vú có thể xảy ra với bất kỳ ai, vào bất kỳ thời điểm nào và vì nhiều lý do khác nhau", cô nói.

Katie khuyến khích phụ nữ chủ động quan sát và làm quen với bộ ngực của mình để nhận biết những thay đổi bất thường. Khi phát hiện điều gì khác với bình thường, hãy trao đổi với bác sĩ thay vì tự phán đoán.

Với Katie, thông điệp đơn giản nhất là: Hãy hiểu rõ cơ thể mình.

Ở tuổi 35, cô vẫn tiếp tục điều trị, vẫn lên kế hoạch cho tương lai, vẫn tận hưởng cuộc sống hôn nhân và vẫn hy vọng. "Tôi đang ở năm thứ hai sống cùng ung thư vú. Và đó là tất cả những gì bạn có thể hy vọng. Tôi vẫn ở đây. Tôi vẫn đang chiến đấu".