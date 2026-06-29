Ai cũng trầm trồ trước mâm bánh ram ít của "phú bà" Ngọc Loan: Khéo tay đến mức này thì chịu!

Dạo này lướt mạng kiểu gì cũng đụng món bánh ram ít. Từ các food reviewer ngoại quốc tới hội mê bếp Gen Z trong nước, ai cũng rủ nhau "lăn vào bếp". Và người đẹp sinh năm 1993 vốn nổi tiếng khéo tay hay làm cũng góp vui bằng một mâm bánh đẹp đến mức nhìn thôi đã thấy thèm.

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Khi "phú bà" khéo tay gặp món bánh đang hot rần rần

Trên trang cá nhân, Ngọc Loan chia sẻ đầy hào hứng: "Dạo này đang hot rần rần món bánh ram ít, nên Loan cũng làm thử nè. Sẵn tiện đổ thêm 1 ít bánh bèo chén ăn chung. Loan là 1 đứa rất thích ăn các loại bánh Huế". Nghe thì nhẹ tênh kiểu "làm thử cho vui", nhưng thành phẩm thì lại "chuẩn nhà hàng" khiến dân tình phải xuýt xoa.

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Cái khéo của Ngọc Loan nằm ở từng công đoạn chỉn chu. Nguyên liệu được chuẩn bị tươm tất, nhìn là biết chọn lọc kỹ, bày ra mâm đã ngon mắt sẵn. Điểm ăn tiền nhất phải kể đến phần đế bánh ram: Trước khi thả vào chảo dầu, cô còn cẩn thận tỉa hoa cho chiếc đế, để khi chiên lên vừa phồng xốp vừa có hình thù xinh xắn.

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Chưa hết, phần vỏ bánh ít bên trên còn được nhuộm tím nhẹ nhàng, tạo điểm nhấn màu sắc bắt mắt thay vì để trắng ngần như bản gốc. Riêng phần bánh bèo chén ăn kèm cũng được đổ khéo, từng chén tròn trịa, nhân rắc đều, nhìn thôi đã thấy "có tay nghề". Đúng kiểu người đã thích ăn bánh Huế thì làm cũng phải tới nơi tới chốn.

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Bánh ram ít: Cuộc "kết duyên" giòn dẻo khiến cả khách Tây mê mẩn

Để hiểu vì sao Ngọc Loan và cả cộng đồng mạng lại "đổ" món này đến vậy, phải nói đôi chút về sức hút của bánh ram ít. Đây vốn là đặc sản dân dã của xứ Huế, được tạo nên từ sự kết hợp của hai loại bánh tưởng chừng đối lập.

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Phần "thượng tầng" là chiếc bánh ít trần làm từ bột nếp dẻo mịn, ôm trọn nhân tôm đất, thịt ba rọi và chút tiêu cay nồng. Phần "hạ tầng" là chiếc bánh ram cũng làm từ bột nếp nhưng đem chiên ngập dầu cho tới khi phồng rộp, vàng ruộm và giòn tan.

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Chính sự đối lập giòn rụm và dẻo mềm trong cùng một miếng cắn đã tạo nên trải nghiệm vị giác đa tầng khó quên. Cắn một phát, lớp đế kêu "rôm rốp" rồi nhường chỗ cho phần nếp mềm dẻo, sau đó là vị ngọt của tôm, vị béo của thịt lan tỏa. Người Huế tinh tế còn rắc thêm mỡ hành béo thơm và một nhúm tôm chấy đỏ au lên đỉnh bánh, tạo nên bức tranh thị giác đúng tinh thần "ăn bằng mắt".

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Điều thú vị là món bánh bình dị này lại đang gây sốt ở tận trời Tây. Theo nhiều ghi nhận, một video review bánh ram ít đã cán mốc hơn 4 triệu lượt xem trên TikTok, kéo theo trào lưu săn lùng cuồng nhiệt của các TikToker Bắc Mỹ. Hồi tháng 4/2026, chuyên trang ẩm thực quốc tế TasteAtlas còn xếp bánh ram ít vào danh sách những món bánh làm từ gạo nếp ngon nhất Việt Nam với số điểm 4,4/5 sao.

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Không ít thực khách Mỹ, Canada, Anh sau khi xem video đã lùng địa chỉ quán cho bằng được. Có thể nói, từ những gánh hàng rong ven sông Hương, chiếc bánh ram ít đã "bước lên bàn tiệc quốc tế" một cách đầy kiêu hãnh.

Một chi tiết nhỏ làm nên linh hồn của món này mà nhiều người hay quên: Đó là chén nước mắm chua ngọt. Nước mắm ăn kèm bánh ram ít không pha quá mặn cũng không quá ngọt, mà loãng nhẹ, thêm chút chua, điểm vài lát ớt xanh đỏ. Khi nhúng ngập chiếc bánh vào, vị mắm thấm qua lớp nếp, len vào những lỗ giòn xốp của đế ram, làm bừng sáng cả miếng bánh. Đây cũng chính là động tác "tủ" mà các food reviewer phương Tây luôn làm trước khi ăn.

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Bánh bèo chén: "Cặp bài trùng" hoàn hảo cho mâm bánh Huế

Ngọc Loan đổ thêm bánh bèo chén ăn chung quả là lựa chọn rất "trúng". Đây vốn là đôi bạn quen mặt trên mọi mâm bánh Huế. Bánh bèo chén được làm từ bột gạo pha loãng, đổ vào từng chiếc chén nhỏ rồi hấp chín, tạo nên lớp bánh trắng mỏng có vũng xoáy nhẹ ở giữa. Phía trên rắc tôm chấy đỏ au, tóp mỡ giòn rụm, đôi khi thêm hành phi thơm lừng. Khi ăn, chan chút nước mắm pha vào từng chén, dùng thìa nạy nhẹ rồi thưởng thức trọn vẹn.

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Nếu bánh ram ít chinh phục người ăn bằng sự bùng nổ giòn dẻo, thì bánh bèo chén lại ghi điểm bởi sự thanh tao, nhẹ nhàng, ăn bao nhiêu chén cũng không thấy ngán. Một bên đậm đà rộn ràng, một bên dịu dàng tinh tế, đặt cạnh nhau là đủ thấy cái duyên của ẩm thực cố đô. Bày chung một mâm vừa đẹp mắt vừa đủ vị, ăn tới đâu cũng có cái để "đổi gió".

Nhìn mâm bánh Ngọc Loan tự tay làm, từ chiếc đế tỉa hoa, vỏ bánh nhuộm tím tới những chén bèo tròn xinh, mới thấy độ chịu khó và gu thẩm mỹ của người đẹp. Trend đến rồi đi, nhưng cái khéo tay và tình yêu dành cho món Huế thì ai cũng nhận ra ngay. Và biết đâu, chính những mâm bánh xinh xắn thế này lại tiếp thêm động lực cho hội mê bếp mạnh dạn vào bếp thử sức một phen.