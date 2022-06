Mùa hè nóng bức, oi ả và mọi người có xu hướng tìm đến những đồ uống có tính giải nhiệt. Trà atiso chắc chắn là món không thể bỏ qua trong những ngày thời tiết khó chịu như vậy. Tuy nhiên, khi uống trà atiso cần lưu ý 1 điều cực kỳ quan trọng.



Ai cũng thích uống trà atiso để giải nhiệt mùa hè nhưng cần lưu ý 1 điều quan trọng

Đó là tuyệt đối không lạm dụng uống trà atiso dù với bất cứ mục đích nào. Lương y Vũ Quốc Trung (Phòng Chẩn trị Y học Cổ truyền, Hội Đông y Việt Nam) cho biết, việc lạm dụng atiso, tầm 2 lít nước atiso trở lên mỗi ngày, có thể gây ra những tác hại không tưởng.

Một là gây suy giảm chức năng gan. Mặc dù atiso là loại thảo dược có thể chữa bệnh, người sử dụng không nên dùng thiếu kiểm soát vì cực kỳ hại gan.

"Khi uống quá nhiều cứ tưởng là càng tốt cho gan nhưng thực ra việc tiêu thụ nhiều atiso vào cơ thể lại khiến gan, thận làm việc nhiều hơn để đào thải phần dư thừa chất ra bên ngoài. Do đó, lúc này atiso không tốt cho cơ thể nữa mà lại gây hại cho chính người sử dụng", lương y chia sẻ.

Hai là khi uống quá nhiều, chất chát trong trà atiso khiến khung ruột co thắt, thậm chí co cứng. Cơ thể dễ bị thừa sắt do lạm dụng trà atiso. Tuy nhiên lại thiếu các nguyên tố vi lượng như kẽm, crom, mangan… Đây lại là những khoáng chất rất cần thiết cho hệ miễn dịch. Do đó, sử dụng quá nhiều atiso có thể khiến bạn chán ăn, mệt mỏi, buồn bã…

Ba là lạm dụng atiso cũng gây co thắt cơ trơn đường tiêu hóa, khiến bạn luôn rơi vào tình trạng đầy hơi, chướng bụng khi sử dụng trong một thời gian dài.

Vậy nên uống trà atiso với hàm lượng bao nhiêu là đủ?

Chuyên gia khuyên chúng ta chỉ nên dùng 10-15g atiso khô mỗi ngày. Không nên dùng trà atiso để thay hoàn toàn việc uống nước lọc hàng ngày. Những người thường xuyên hút thuốc, uống rượu, làm việc trong môi trường ô nhiễm, có mỡ máu cao mới nên sử dụng atiso sẽ giúp nhuận gan, lợi mật, phục hồi chức năng gan.

Khi uống đúng liều lượng atiso cho phép, cơ thể bạn nhận liền 3 điều tuyệt vời

Trong Đông y, lá cây atiso có vị đắng, tác dụng lợi tiểu và được dùng để điều trị bệnh phù và thấp khớp. Ngoài việc dùng đế cụm hoa và lá để ăn, atiso còn được dùng làm thuốc thông tiểu tiện, thông mật, chữa các bệnh suy gan thận, viêm thận cấp và mạn tính, sưng khớp xương. Người ta còn dùng thân và rễ atiso thái mỏng, phơi khô, công dụng như lá.

"Hoa atiso dùng trong các trường hợp đau gan, đau dạ dày, ăn uống không tiêu, sản phụ ít sữa, tiểu đường, thống phong, thấp khớp, suy nhược cơ thể… Lá atiso vị đắng, có tác dụng lợi tiểu (được dùng trong điều trị bệnh phù và thấp khớp), tiêu độc, thông mật, thanh nhiệt, trừ mụn, dùng trị phong ngứa, nổi mề đay, dị ứng, táo bón, đinh nhọt, nóng nhiệt, các chứng viêm gan, vàng da, mụn nhọt, mẩn ngứa, khó tiểu, phù thũng…", lương y Vũ Quốc Trung nhận định.

Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, atiso có chứa các chất khoáng như mangan, phốt pho, sắt, các vitamin A , B1, B2, C, cung cấp 50-75 calo. Bông atiso khi nấu chín có tác dụng bổ dưỡng tăng lực, kích thích tiêu hóa làm ngon miệng, lợi gan mật, trợ tim, lợi tiểu, chống độc, tăng tiết sữa cho sản phụ (khi hầm với chân giò).

Khi uống atiso đúng cách, cơ thể bạn nhận ngay 3 thay đổi tuyệt vời:

1. Hạ huyết áp

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Ăn uống bổ sung vào năm 2009 cho thấy, bệnh nhân huyết áp cao đã giảm huyết áp khi ăn canh atiso.

Nghiên cứu sau 12 tuần khẳng định, những người dùng 50-100 ml nước lá atiso có mức huyết áp thấp hơn, không phụ thuộc vào lượng thức ăn được hấp thụ. Do đó, atiso có thể làm giảm huyết áp ở những người có huyết áp tăng nhẹ.

2. Chống oxy hóa

Vào năm 2010, tạp chí Nghiên cứu về Liệu pháp Thực vật cho thấy, atiso giúp giảm cholesterol trong máu.

Lá atiso rất giàu chất chống oxy hóa, thường được hòa tan vào trà. Nhờ đặc tính này, trà atiso có thể bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do và độc tố từ môi trường.

3. Phòng chống ung thư

Theo Webmd, lá atiso chứa polyphenol – một loại chất chống oxy hóa hòa tan vào nước, có tác dụng phòng ngừa bệnh tim và ung thư.

Một ấn bản của "Tạp chí sinh lý học tế bào" được phát hành năm 2012 còn cho thấy, lá atiso làm giảm sự phát triển, tăng trưởng của các tế bào ung thư vú.

